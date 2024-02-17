В течение 16 февраля россияне 2 раза безуспешно штурмовали наши плацдармы на Днепре, - Генштаб
Генштаб ВСУ обнародовал информацию об атаках россиян на плацдармы ВСУ на левом берегу Днепра в Херсонской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток совершено 2 попытки штурма позиций наших войск. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Днепровское Херсонской области и Очаков Николаевской области. Также противник обстрелял из реактивных систем залпового огня Херсон".
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А сам же, дурень дурнем, і наляканий, аж до діареї, добре розуміючи, що він з кодлом, натворили в Україні!
Наслідки криваві будуть, не тільки для його сім'ї та оточення, але і для млн Українців!!
Західні Партнери, знають набагато більше!!
Пильнуймо Україну від КВНщиків, бо буде ГОРЕ! Про присягу у ВРУ, воно підзабули, чосусь…
Слава Україні!!