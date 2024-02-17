РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11498 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
1 270 7
Генштаб ВС (5757) Днепр (421) Херсонщина (4381) плацдарм (59)

В течение 16 февраля россияне 2 раза безуспешно штурмовали наши плацдармы на Днепре, - Генштаб

війна,зсу

Генштаб ВСУ обнародовал информацию об атаках россиян на плацдармы ВСУ на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток совершено 2 попытки штурма позиций наших войск. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Днепровское Херсонской области и Очаков Николаевской области. Также противник обстрелял из реактивных систем залпового огня Херсон".

Также читайте: Украинские воины удерживают плацдарм в Крынках, хотя ситуация и сложная, - ОК "Південь"
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
СРАТЬєх з КВНщиків в Ставці, навідь лобика свого наморщило, силкуючи себе, хоч якось подати на ЗМІ, «мислителем ….

А сам же, дурень дурнем, і наляканий, аж до діареї, добре розуміючи, що він з кодлом, натворили в Україні!

Наслідки криваві будуть, не тільки для його сім'ї та оточення, але і для млн Українців!!
Західні Партнери, знають набагато більше!!
Пильнуймо Україну від КВНщиків, бо буде ГОРЕ! Про присягу у ВРУ, воно підзабули, чосусь…
Слава Україні!!
показать весь комментарий
17.02.2024 00:45 Ответить
Я коли заходив в новину-просто чекав-що першим камметом буде каммент бота про зраду) про те що усе погано і все таке.. ви-таке недолуглі) передбачувані і-дешеві. НЕ ПРАЦЮЄ
показать весь комментарий
17.02.2024 03:58 Ответить
Слава ЗСУ! Смерть ворогам!
показать весь комментарий
17.02.2024 01:02 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
показать весь комментарий
17.02.2024 01:04 Ответить
Кто даст вразумительное обьяснение - Нах нужен єтот плацдарм?
показать весь комментарий
17.02.2024 10:41 Ответить
 
 