Вы увидите ответные действия на российской территории, - Буданов об отравлении своей жены
Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что знает, кто стоит за отравлением его жены, о котором стало известно в конце ноября.
Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНІАН, в интервью французскому изданию Liberation он рассказал, что Марианна Буданова уже чувствует себя лучше.
В то же время, разведчик отметил, что в его организме яда не было. "Но я пережил много покушений и, наверное, переживу еще много", - добавил он.
"Думаю, что в ближайшее время вы увидите ответные действия на российской территории, и все это поймут", - добавил Буданов.
Осенью прошлого года стало известно, что жену главного разведчика отравили тяжелыми металлами, которые обычно не используются в быту и военном деле.
Экс-глава украинской Службы внешней разведки Валерий Кондратюк заявлял, что в организме жены Буданова обнаружили мышьяк. Кроме того, симтомы отравления заметили у нескольких чиновников Главного управления разведки Минобороны.
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Главный вопрос, зачем ее травить, кто она такая?
Второй вопрос, кто травил?
Почему до сих пор не нашли?
Если нашли, то почему молчат? Они же так любят говорить и пиариться, даже на будущих событиях. А может уровень их профессионализма такой, что крот кормил их отравой прямо из ложечки и им стыдно признаться об этом?
Если ты хочешь нанести ответный удар, зачем рассказывать об этом в СМИ? Возможно это просто от бессилия?
Оце вам Ільїчь в разливе ...
Нехай бере героя-пістолєтоносця-"палковніка" Абдристовича. І батальйон "Монако" у бойове забезпечення смуги наступу.
Справжній херой - дегенєрал. Вірний зє-банько.
гарна ідея.
Ми ж не звірі.
ці повинні телепатися на гітарній струні, красной площі.
Миль пардон, а его жена и высокопосталенные обедают вместе?
А він анонсує нові замахи на себе, 95 квартал уже написав сценарії?