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Буданов (433) отравление (1446)

Вы увидите ответные действия на российской территории, - Буданов об отравлении своей жены

буданов,буданова

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что знает, кто стоит за отравлением его жены, о котором стало известно в конце ноября.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНІАН, в интервью французскому изданию Liberation он рассказал, что Марианна Буданова уже чувствует себя лучше.

В то же время, разведчик отметил, что в его организме яда не было. "Но я пережил много покушений и, наверное, переживу еще много", - добавил он.

"Думаю, что в ближайшее время вы увидите ответные действия на российской территории, и все это поймут", - добавил Буданов.

Осенью прошлого года стало известно, что жену главного разведчика отравили тяжелыми металлами, которые обычно не используются в быту и военном деле.

Экс-глава украинской Службы внешней разведки Валерий Кондратюк заявлял, что в организме жены Буданова обнаружили мышьяк. Кроме того, симтомы отравления заметили у нескольких чиновников Главного управления разведки Минобороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ГУР заявили, что жену Буданова Марианну отравили тяжелыми металлами: Сейчас она проходит курс лечения
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Топ комментарии
+48
Ну скільки можно піаритись і брехати? Кому потрібна дружина.? в більшості країн--керівників розвідки ніхто і не знає А в нас кожний день відосики,піар,брехня і лапша на вуха суспільства А хто відповість--де була розвідка до нападу рашки? Чому Україна не готувалась до агресії,чому стільки жертв населення. ? Ви чи бухали,чи нарошно мовчали.чи зовсім непрофесіонали. Там де розвідка--там все робиться тихо і тільки через роки розкриваються тайни Язик набагато випереджає розум. До болі обідно слухати постійні брехливі.нікому не потрібні базікання. Не генерал,а бабця з базару.
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17.02.2024 01:50
+36
Всі генерали - дегенерати.
Особливо Тарнавський.
Провалив контрнаступ.
Здав Авдіївку, хоча ще вдень брехав, що у нього там все під контролем. Ідуть резерви, збільшуємо поставки ***********.
Оточених не має.
Але коли почали поширюватися відео з Зеніту, де він кинув в оточенні помирати шістьох поранених, відмовивши їм в евакуації.
Він признав, що є полонені .
Таких генералів-шкідників не звільняти треба, таких розстрілювати треба.
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17.02.2024 02:26
+27
Контрнаступ на Запоріжжі проводила ОСУВ ''Таврія'', якою командує Тарнавський.
Результат Тарнавського - в контрнаступі повний провал. Він тільки і робив тоді, що посилав на мінні поля солдат.
Оборону Авдіївки здійснював знову ж Тарнавський.
Результат від Тарнавського прогнозований - здача Авдіївки.
На тих напрямках, де керує Тарнавський, там завжди повний провал, здача території і відступ.
І це всі знають і навіть він то знає.
Тому місяць назад, він заявив що готовий піти у відставку.
Що стосується Сирського, то він був поставлений головнокомандувачем, щоб просто безапіляційно виконувати волю верховного головнокомандувача Зеленського.
Тому з Сирського можна вже нічого не питати.
Він виконує волю та накази Зеленського.
Тепер всі питання провалів на фронті, потрібно адресувати тільки особисто Зеленському.
Фактично, з призначенням Сирського, Зеленський взяв на себе повну відповідальність на себе, за справи на фронті.
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17.02.2024 02:51
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Це той хто підписує листи і таким чином рятує від правосуддя хабарників (Трубіцин) та зрадників (Арестович).
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17.02.2024 08:42 Ответить
тобто, мстя буде страшна не за Україну, а за свою жінку
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17.02.2024 07:17 Ответить
This is a superman..
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17.02.2024 07:26 Ответить
за Машу пасть порву , маргало выколю !
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17.02.2024 08:31 Ответить
Немного странная история с многими неизвестными.
Главный вопрос, зачем ее травить, кто она такая?
Второй вопрос, кто травил?
Почему до сих пор не нашли?
Если нашли, то почему молчат? Они же так любят говорить и пиариться, даже на будущих событиях. А может уровень их профессионализма такой, что крот кормил их отравой прямо из ложечки и им стыдно признаться об этом?
Если ты хочешь нанести ответный удар, зачем рассказывать об этом в СМИ? Возможно это просто от бессилия?
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17.02.2024 08:32 Ответить
Если назвать, кого нашли, то поймут через кого.
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17.02.2024 08:38 Ответить
Пояснення: вона прямо з Буданом в його офісі живе. Додому не ходять. Нашо комуналку платити. Буданов сам казав.
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17.02.2024 08:47 Ответить
ленін помер від сифілісу. Лікували його миш'яком. Може Буданга помилився? Може то з добрих намірів їм профілактику від вищезазначеного захворювання проводили?))
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17.02.2024 10:54 Ответить
То це Зіновьєв нагородив дєдушку Лєніна таким девайсом ?
Оце вам Ільїчь в разливе ...
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17.02.2024 14:12 Ответить
То Муданов піде за лінію фронту особисто? Робити "мстю" за дружину?
Нехай бере героя-пістолєтоносця-"палковніка" Абдристовича. І батальйон "Монако" у бойове забезпечення смуги наступу.
Справжній херой - дегенєрал. Вірний зє-банько.
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17.02.2024 08:36 Ответить
Москва давно не оставалась без воды и электричества.
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17.02.2024 08:36 Ответить
хотіли б отруїти-отруїли би! І точно не мишьяком! Нє хєр мівіну прострочену жерти і скумбрію по 8 гривень.Беріть по нормальній ціні і не у Лєнки
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17.02.2024 09:05 Ответить
буданов потравить всіх кацапських жінок?
гарна ідея.
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17.02.2024 09:40 Ответить
Нащо всіх ? Набіулліну, Матвіенко, Скабєєву яку-небудь ....
Ми ж не звірі.
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17.02.2024 09:51 Ответить
ніні!
ці повинні телепатися на гітарній струні, красной площі.
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17.02.2024 09:57 Ответить
"Екс-голова української Служби зовнішньої розвідки Валерій Кондратюк заявляв, що в організмі дружини Буданова знайшли миш'як. Крім того, симтоми отруєння помітили у декількох високопосадовців Головного управління розвідки Міноборони. "

Миль пардон, а его жена и высокопосталенные обедают вместе?
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17.02.2024 10:21 Ответить
не чіпляйтесь, вони що, не люди ? могло бути що завгодно.
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17.02.2024 11:59 Ответить
я ж предварительно извинился: Mille pardon
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17.02.2024 12:33 Ответить
Ну раз миш'як, то може сам буданов хотів позбутися дружини?
А він анонсує нові замахи на себе, 95 квартал уже написав сценарії?
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17.02.2024 12:19 Ответить
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