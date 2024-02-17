Авиация и ракетные войска ВСУ в течение 16 февраля поразили 14 районов сосредоточения оккупантов, ЗРК, 2 позиции артиллерии, 2 РЛС и склад, - Генштаб
Генштаб ВСУ обнародовал информацию об ударах авиации и ракетных войск ВСУ по российским оккупантам в течение 16 февраля 2024 года.
Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава и зенитно-ракетному комплексу окупантов.
Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 3 районам сосредоточения личного состава, 2 районам огневых позиций артиллерии, 1 складу боеприпасов, 2 радиолокационных станциях противника".
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
https://www.pravda.com.ua/authors/6207bc214d5db/ ОЛЬГА ГЛУЩЕНКО - СУБОТА, 17 ЛЮТОГО 2024, 02:16
https://www.pravda.com.ua/news/2024/02/17/7442285/
А чому "не так як визволяли Харкивщину"
Так-як визволяли Херсон?
Чому ж ви все зраду розводите?
Ні-я навіть радію) ще купа раша -грошей пішла в унітаз.. але...