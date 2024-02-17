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авиация (2701) ракеты (3469)

Авиация и ракетные войска ВСУ в течение 16 февраля поразили 14 районов сосредоточения оккупантов, ЗРК, 2 позиции артиллерии, 2 РЛС и склад, - Генштаб

зсу,авіація

Генштаб ВСУ обнародовал информацию об ударах авиации и ракетных войск ВСУ по российским оккупантам в течение 16 февраля 2024 года.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава и зенитно-ракетному комплексу окупантов.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 3 районам сосредоточения личного состава, 2 районам огневых позиций артиллерии, 1 складу боеприпасов, 2 радиолокационных станциях противника".

Читайте также: В течение 14 февраля авиация и ракетные войска поразили 16 районов сосредоточения оккупантов, 5 артсредства, 3 позиции ЗРК, 3 средства РЭБ и 2 склада, - Генштаб
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Сирський заявив про виведення українських військ з Авдіївки

https://www.pravda.com.ua/authors/6207bc214d5db/ ОЛЬГА ГЛУЩЕНКО - СУБОТА, 17 ЛЮТОГО 2024, 02:16

https://www.pravda.com.ua/news/2024/02/17/7442285/
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17.02.2024 02:50 Ответить
З метою уникнення оточення та збереження життя військових, прийняв рішення про виведення підрозділів з міста й переходу до оборони на більш вигідних рубежах , ось так 🙁
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17.02.2024 03:21 Ответить
Кацапи які лізли захоплювати Авдієвку змотивовані тим що їх демобілізують. З Бахмутом було те саме. Накрити би їх там щоб ні одне падло не потрапило живим.
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17.02.2024 03:31 Ответить
Я сподіваюсь що буде не як з дебальцево?
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17.02.2024 03:36 Ответить
А чому ви, боти, нікол не сподіваєтесь-щоб було як найкраще?
А чому "не так як визволяли Харкивщину"
Так-як визволяли Херсон?
Чому ж ви все зраду розводите?
Ні-я навіть радію) ще купа раша -грошей пішла в унітаз.. але...
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17.02.2024 03:49 Ответить
Тому що надії на краще нема.
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17.02.2024 04:08 Ответить
- и ниже...)
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17.02.2024 08:02 Ответить
навальная вдова - ні кабаєва ні разу
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17.02.2024 06:43 Ответить
 
 