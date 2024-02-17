За сутки на фронте 90 боестолкновений, враг наступал на 6 направлениях, - Генштаб

Противник продолжает игнорировать законы и обычаи ведения войны, использует тактику террора, наносит ракетные и авиационные удары, производит обстрелы из реактивных систем залпового огня не только по военным, но и по многочисленным гражданским объектам нашего государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по Украине

Как отмечается, за прошедшие сутки произошло 90 боевых столкновений. Всего враг нанес 8 ракетных и 55 авиационных ударов, совершил 137 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненные и погибшие среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись многоэтажные и частные дома, медицинские учреждения, а также объекты критической инфраструктуры.

Авиационным ударам подверглись: Уды, Гатище, Екатериновка Харьковской области; Белогоровка Луганской области, Раздолевка, Терны, Авдеевка, Семеновка, Ласточкино, Александрополь Донецкой области.

Под артиллерийским огнем оказались более 110 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Обстановка на Севере

По данным Генштаба, в зоне ответственности ОСУВ "Північ" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на опасные направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

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Обстановка на Востоке

Генштаб также информирует, что в зоне ответственности ОСУВ "Хортиця" на Купянском направлении нашими защитниками отбиты 3 атаки врага возле Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении наши воины отразили 17 атак противника в районах населенных пунктов Терны, Ямполевка, Торское Донецкой области и Белогоровка Луганской области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 13 атак оккупантов вблизи Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврія" на Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 38 атак врага в районе Ласточкиного, Авдеевки, западнее Бердичей и еще 5 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага недалеко от Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь захватчики при поддержке авиации 12 раз пытались прорвать оборону наших войск.

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На Новопавловском направлении наступательных (штурмовых) действий противника не отмечено.

Обстановка на Юге

На Запорожском направлении враг 3 раза безуспешно пытался атаковать позиции наших войск юго-восточнее Малой Токмачки.

В зоне ответственности ОВСУ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 4 безуспешных штурма.

Удары по врагу

В то же время, украинские воины активными действиями наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

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В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава и зенитно-ракетному комплексу оккупантов.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 3 районам сосредоточения личного состава, 2 районам огневых позиций артиллерии, 1 складу боеприпасов, 2 радиолокационных станциях, 2 средствам противовоздушной обороны противника.

Выход сил обороны из Авдеевки

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о виводе наших подразделений из Авдеевки. В свою очередь, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский проинформировал, что Силы обороны выйшли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции.