За сутки на фронте 90 боестолкновений, враг наступал на 6 направлениях, - Генштаб
Противник продолжает игнорировать законы и обычаи ведения войны, использует тактику террора, наносит ракетные и авиационные удары, производит обстрелы из реактивных систем залпового огня не только по военным, но и по многочисленным гражданским объектам нашего государства.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Удары по Украине
Как отмечается, за прошедшие сутки произошло 90 боевых столкновений. Всего враг нанес 8 ракетных и 55 авиационных ударов, совершил 137 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненные и погибшие среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись многоэтажные и частные дома, медицинские учреждения, а также объекты критической инфраструктуры.
Авиационным ударам подверглись: Уды, Гатище, Екатериновка Харьковской области; Белогоровка Луганской области, Раздолевка, Терны, Авдеевка, Семеновка, Ласточкино, Александрополь Донецкой области.
Под артиллерийским огнем оказались более 110 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
Обстановка на Севере
По данным Генштаба, в зоне ответственности ОСУВ "Північ" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на опасные направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.
Обстановка на Востоке
Генштаб также информирует, что в зоне ответственности ОСУВ "Хортиця" на Купянском направлении нашими защитниками отбиты 3 атаки врага возле Синьковки Харьковской области.
На Лиманском направлении наши воины отразили 17 атак противника в районах населенных пунктов Терны, Ямполевка, Торское Донецкой области и Белогоровка Луганской области.
На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 13 атак оккупантов вблизи Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.
В зоне ответственности ОСУВ "Таврія" на Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 38 атак врага в районе Ласточкиного, Авдеевки, западнее Бердичей и еще 5 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.
На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага недалеко от Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь захватчики при поддержке авиации 12 раз пытались прорвать оборону наших войск.
На Новопавловском направлении наступательных (штурмовых) действий противника не отмечено.
Обстановка на Юге
На Запорожском направлении враг 3 раза безуспешно пытался атаковать позиции наших войск юго-восточнее Малой Токмачки.
В зоне ответственности ОВСУ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 4 безуспешных штурма.
Удары по врагу
В то же время, украинские воины активными действиями наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава и зенитно-ракетному комплексу оккупантов.
Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 3 районам сосредоточения личного состава, 2 районам огневых позиций артиллерии, 1 складу боеприпасов, 2 радиолокационных станциях, 2 средствам противовоздушной обороны противника.
Выход сил обороны из Авдеевки
Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о виводе наших подразделений из Авдеевки. В свою очередь, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский проинформировал, что Силы обороны выйшли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции.
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