Общие боевые потери РФ с начала войны – около 401 350 человек (+1050 за сутки), 6476 танков, 9669 артсистем, 12145 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 401350 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.02.24 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 401350 (+1050) человек,
- танков - 6476 (+11) ед,
- боевых бронированных машин - 12145 (+16) ед,
- артиллерийских систем - 9669 (+28) ед,
- РСЗО - 984 (+0) ед,
- средства ПВО - 671 (+0) ед,
- самолетов - 332 (+0) ед,
- вертолетов - 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7413 (+5),
- крылатые ракеты – 1896 (+1),
- корабли /катера - 25 (+0) ед,
- подлодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 12734 (+18) ед,
- специальная техника - 1533 (+5)
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
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+17 Максім ХОЙ 07fb0949
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+14 Sergey A b3cf7edb
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Также о "работе ПВО" заявляли в Белгородской, Калужской, Брянской областях. Тем временем Минобороны РФ отчитались о 33 сбитых дронах.
Это какое то умопомешательство. Но ведь должно же это когда нибудь взорваться?
При этом так называемые страны запада спокойно наблюдают за этим и говорят это нас не особо касается, мы отреагируем когда на нас нападут.
При этом наше общество и экономика до сих пор не отмобилизовано для победы. Все пилят бабки на ремонтах укрыттив, на укладке плитки и прочее, слушают каждый день видосики и брехню по телемарафету.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%B3%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B_%D0%B6%D1%91%D0%BD_%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#:~:text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B%20%D0%B6%D1%91%D0%BD%20%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B2%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%E2%80%94%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%20%D1%81,%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D1%85%20%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0) .
78! одиниць техніки та 1050!! чумардосів.
Арта 28!, броня 27!, логістика 18.
Рахунок ППО спецтехніка 0 - 5.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 401 000!!! це більше, ніж таке місто як Брянськ ...
В Твері за 2 роки населення впало на 3 тисячі
В Нижньому Тагілі - на 5т
в Кургані - на 6т
в Томську - на 9т.
В Воронежі близько - 10т
в Санкт-Пітербурзі - на 10 тисяч (0.17%)
в Єкатеринбурзі - на 3т (0.2%)
в Кам'янськ-Уральському - на 2т (1.5%)
в Першоуральську - на 1т (1%)
в Сіверську на 1т (1%)
"https://t.me/operativnoZSU/136891 Уранці 17 лютого 2024 року на Східному напрямку підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено одразу три ворожі літаки - два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35! "