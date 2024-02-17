Общие боевые потери РФ с начала войны – около 401 350 человек (+1050 за сутки), 6476 танков, 9669 артсистем, 12145 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 401350 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.02.24 ориентировочно составляют:

личного состава – около 401350 (+1050) человек,

танков - 6476 (+11) ед,

боевых бронированных машин - 12145 (+16) ед,

артиллерийских систем - 9669 (+28) ед,

РСЗО - 984 (+0) ед,

средства ПВО - 671 (+0) ед,

самолетов - 332 (+0) ед,

вертолетов - 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7413 (+5),

крылатые ракеты – 1896 (+1),

корабли /катера - 25 (+0) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 12734 (+18) ед,

специальная техника - 1533 (+5)

Читайте: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 400 300 человек (+1210 за сутки), 6465 танков, 9641 артсистема, 12129 боевых бронированных машин.

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.