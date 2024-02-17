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Новости Война
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армия РФ (18001) Генштаб ВС (5757) ликвидация (3124)

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 401 350 человек (+1050 за сутки), 6476 танков, 9669 артсистем, 12145 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

рф,техніка,знищення

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 401350 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.02.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 401350 (+1050) человек,
  • танков - 6476 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин - 12145 (+16) ед,
  • артиллерийских систем - 9669 (+28) ед,
  • РСЗО - 984 (+0) ед,
  • средства ПВО - 671 (+0) ед,
  • самолетов - 332 (+0) ед,
  • вертолетов - 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7413 (+5),
  • крылатые ракеты – 1896 (+1),
  • корабли /катера - 25 (+0) ед,
  • подлодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 12734 (+18) ед,
  • специальная техника - 1533 (+5)

Читайте: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 400 300 человек (+1210 за сутки), 6465 танков, 9641 артсистема, 12129 боевых бронированных машин.

втрати

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
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Топ комментарии
+17
Офіційна заява Андрія Білецького -командира Третьої окремої штурмової бригади. "Дякую бійцям за гідний бій, який дали ворогу в Авдіївці, в умовах тотальної кількісної переваги росіян у живій силі, в техніці, у снарядах. Зробили все, і навіть більше. Дякую за стійкість кожному.
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17.02.2024 08:25
+14
Дякую захистникам. Слава ЗСУ.
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17.02.2024 08:23
+14
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17.02.2024 08:29
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Дякую захистникам. Слава ЗСУ.
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17.02.2024 08:23 Ответить
Офіційна заява Андрія Білецького -командира Третьої окремої штурмової бригади. "Дякую бійцям за гідний бій, який дали ворогу в Авдіївці, в умовах тотальної кількісної переваги росіян у живій силі, в техніці, у снарядах. Зробили все, і навіть більше. Дякую за стійкість кожному.
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17.02.2024 08:25 Ответить
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17.02.2024 08:29 Ответить
П'ятий раз в лютому більше тисячі чумардосів за добу, мясо продовжує лізти, залишки техніки знову почали економить.
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17.02.2024 08:30 Ответить
А коли півляма святкувати будемо??
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17.02.2024 08:38 Ответить
Десь у травні, хоцца раніш звичайно.
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17.02.2024 09:03 Ответить
якщо так так піде далі до до 1 червня 2024 року, ну в крайньому випадку до 22 червня 2024, чергових роковин початку так званої "вов" !! хоча хотілося б щоб до 9 травня 2024 року, червгового скрепного кацсапського "праздінка" міфічної "побіди" у міфічній придуманій червоними комуно-нацистами "вов", але для того колективний захід має посилити постачання зброї та *********** в рази ....
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17.02.2024 09:07 Ответить
До дня дідів на паличці - півляма онуків на паличці.
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17.02.2024 11:08 Ответить
В российском Ижевске ночью прилетело по ТРЦ, где с прошлого года выпускали беспилотники, а в Курске горела нефтебаза

Также о "работе ПВО" заявляли в Белгородской, Калужской, Брянской областях. Тем временем Минобороны РФ отчитались о 33 сбитых дронах.
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17.02.2024 08:47 Ответить
нужно видео с Хищником...\его бой с бандой *********...\
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17.02.2024 08:48 Ответить
А наших стільки зараз загинуло і поранених і які попадуть у полон на катування? Зеленський щоб ти здоз падла і вся твоя зрадлива банда....
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17.02.2024 09:08 Ответить
так в Авдіївці за добу стопіццот тищ орків поклали - де вони в інфографіці???
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17.02.2024 09:23 Ответить
"стопіццот тищ орків" - то була твоя алкогольна галюцінація.
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17.02.2024 11:10 Ответить
а сер Ґєй всьо о свойом - о женском)
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17.02.2024 14:11 Ответить
Я вот не могу понять как такое может быть. Столько перемолоть нечисти, а у них на рашке тихо и спокойно, все одобряют и радуюцца. И нет ни каких бунтов и заворушек, митингов.
Это какое то умопомешательство. Но ведь должно же это когда нибудь взорваться?
При этом так называемые страны запада спокойно наблюдают за этим и говорят это нас не особо касается, мы отреагируем когда на нас нападут.
При этом наше общество и экономика до сих пор не отмобилизовано для победы. Все пилят бабки на ремонтах укрыттив, на укладке плитки и прочее, слушают каждый день видосики и брехню по телемарафету.
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17.02.2024 09:26 Ответить
Все залежить від хто рахує!!!За сумнів в цифрах-бан.Все дуже просто,другого бути не може.Як показує практика,наслідки такої брехні невтішні.Люди розраховують на одне,а реальність зовсім інша.Дуже впливає на настрій і впевненнісь в завтрашньому дні.Враховуючи,хто при владі,ніякого подиву не викликають такі дії.Нагадаю,при владі зрадники і чекати,що вони щось робитимуть на користь Україні марні сподівання
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17.02.2024 10:03 Ответить
"а у них на рашке тихо и спокойно, все одобряют и радуюцца" - https://24tv.ua/ru/kadyrov-zajavil-chto-chechne-ne-budet-mobilizacii_n2163554 https://24tv.ua/ru/kadyrov-zajavil-chto-chechne-ne-budet-mobilizacii_n2163554

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%B3%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B_%D0%B6%D1%91%D0%BD_%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#:~:text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B%20%D0%B6%D1%91%D0%BD%20%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B2%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%E2%80%94%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%20%D1%81,%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D1%85%20%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0) .
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17.02.2024 11:24 Ответить
Все одно мало. Слава Україні!
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17.02.2024 09:30 Ответить
Я-руцкий...Люська хоче до кабзона...https://youtu.be/tCf9Bea9kOg
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17.02.2024 10:48 Ответить
Минув 3646 день москальсько-української війни.
78! одиниць техніки та 1050!! чумардосів.
Арта 28!, броня 27!, логістика 18.
Рахунок ППО спецтехніка 0 - 5.

Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 401 000!!! це більше, ніж таке місто як Брянськ ...
В Твері за 2 роки населення впало на 3 тисячі
В Нижньому Тагілі - на 5т
в Кургані - на 6т
в Томську - на 9т.
В Воронежі близько - 10т
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17.02.2024 11:42 Ответить
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17.02.2024 11:45 Ответить
За 2 роки населення впало:
в Санкт-Пітербурзі - на 10 тисяч (0.17%)
в Єкатеринбурзі - на 3т (0.2%)
в Кам'янськ-Уральському - на 2т (1.5%)
в Першоуральську - на 1т (1%)
в Сіверську на 1т (1%)
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17.02.2024 12:06 Ответить
Що це за шум пішов в мережах, що наші зранку ******* аж три касапські сушки?
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17.02.2024 13:02 Ответить
та ні, ось інфа з телеграму Генштабу чотири хвилини тому:
"https://t.me/operativnoZSU/136891 Уранці 17 лютого 2024 року на Східному напрямку підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено одразу три ворожі літаки - два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35! "
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17.02.2024 13:04 Ответить
 
 