Минобороны РФ заявило о якобы перехвате более 30 украинских беспилотников над территорией России. Губернатор Курской области говорит, что ночь была неспокойной

В Минобороны РФ уверяют, что минувшей ночью территорию России атаковали 33 якобы украинских беспилотника.

Как информирует Цензор.НЕТ, заявление Минобороны РФ цитирует российское пропагандистское агентство новостей "РИА-Новости".

Как утверждается, дежурными средствами ПВО дроны перехвачены и уничтожены над территориями таких областей: Белгородской – 4 БпЛА, Воронежской – 4 БпЛА, Курской – 1 БпЛА, Брянской – 18 БпЛА и Калужской – 6 БпЛА.

Губернатор Курской области РФ Роман Старовойт заявлял, что прошедшая ночь выдалась бессонной и беспокойной. По его словам, ПВО якобы работала в регионе и утром 17 февраля.

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В телеграмм-каналах утверждают, что ночью был нанесен удар по нефтебазе в Курской области, впрочем, официального подтверждения пока нет.