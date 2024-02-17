Минобороны РФ заявило о якобы перехвате более 30 украинских беспилотников над территорией России. Губернатор Курской области говорит, что ночь была неспокойной
В Минобороны РФ уверяют, что минувшей ночью территорию России атаковали 33 якобы украинских беспилотника.
Как информирует Цензор.НЕТ, заявление Минобороны РФ цитирует российское пропагандистское агентство новостей "РИА-Новости".
Как утверждается, дежурными средствами ПВО дроны перехвачены и уничтожены над территориями таких областей: Белгородской – 4 БпЛА, Воронежской – 4 БпЛА, Курской – 1 БпЛА, Брянской – 18 БпЛА и Калужской – 6 БпЛА.
Губернатор Курской области РФ Роман Старовойт заявлял, что прошедшая ночь выдалась бессонной и беспокойной. По его словам, ПВО якобы работала в регионе и утром 17 февраля.
В телеграмм-каналах утверждают, что ночью был нанесен удар по нефтебазе в Курской области, впрочем, официального подтверждения пока нет.
Пожалуйста, подождите...
поскольку нарушения техники безопасности на предприятиях неминуемо ведет к пожарам, взрывам и иным нарушениях технологического процесса, то для сокрытия подобной, вопиющей халатности, придумали, якобы, "украинские бпла".
Ожидаем новой порции брехни в виде "Галактических крейсеров и Звезд смерти, нет, есть лучше вариант - Трезубец Гибели".
Хто саме стісняється - ми чи вони?