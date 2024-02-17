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беспилотник (3133) россия (92990) Курск (829)

Минобороны РФ заявило о якобы перехвате более 30 украинских беспилотников над территорией России. Губернатор Курской области говорит, что ночь была неспокойной

безпілотник

В Минобороны РФ уверяют, что минувшей ночью территорию России атаковали 33 якобы украинских беспилотника.

Как информирует Цензор.НЕТ, заявление Минобороны РФ цитирует российское пропагандистское агентство новостей "РИА-Новости".

Как утверждается, дежурными средствами ПВО дроны перехвачены и уничтожены над территориями таких областей: Белгородской – 4 БпЛА, Воронежской – 4 БпЛА, Курской – 1 БпЛА, Брянской – 18 БпЛА и Калужской – 6 БпЛА.

Губернатор Курской области РФ Роман Старовойт заявлял, что прошедшая ночь выдалась бессонной и беспокойной. По его словам, ПВО якобы работала в регионе и утром 17 февраля.

Также смотрите: В российском Ижевске вечером 16 февраля вспыхнул масштабный пожар. ВИДЕО

В телеграмм-каналах утверждают, что ночью был нанесен удар по нефтебазе в Курской области, впрочем, официального подтверждения пока нет.
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Топ комментарии
+9
Это пожарами беспилотники отпугивают.
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17.02.2024 09:13
+7
А що тоді палає?
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17.02.2024 09:08
+6
Дякую КЕП, а ще по владівастоку не було
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17.02.2024 09:16
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А що тоді палає?
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17.02.2024 09:08 Ответить
Это пожарами беспилотники отпугивают.
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17.02.2024 09:13 Ответить
Типа не надо взрывов, мы уже сами подожгли ))
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17.02.2024 10:38 Ответить
Перехоплювали нафтобазами і заводами!!
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17.02.2024 09:09 Ответить
По москві - 0
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17.02.2024 09:13 Ответить
Дякую КЕП, а ще по владівастоку не було
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17.02.2024 09:16 Ответить
******* де пітсот мільонів дронів і БПЛА, погань маланська?
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17.02.2024 09:15 Ответить
Всем давно известно, что т.н. "россия" невменяемо врет. А причина проста:
поскольку нарушения техники безопасности на предприятиях неминуемо ведет к пожарам, взрывам и иным нарушениях технологического процесса, то для сокрытия подобной, вопиющей халатности, придумали, якобы, "украинские бпла".
Ожидаем новой порции брехни в виде "Галактических крейсеров и Звезд смерти, нет, есть лучше вариант - Трезубец Гибели".
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17.02.2024 09:19 Ответить
Міноборони РФ заявило про нібито перехоплення

Хто саме стісняється - ми чи вони?
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17.02.2024 09:25 Ответить
Яке щастя , що ми маємо можливість довідатись , що каже міноборони рф . А коли ми почуємо українське міноборони , які цілі вражено ? Скільки шибок вилетіло в мухосранську чи вже , нарешті , почали атакувати летовища ?
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17.02.2024 09:26 Ответить
Це мало. Треба більше і кожен день і по палацах на рубльовці де сплять неофашисти.
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17.02.2024 09:31 Ответить
Там де спонсори зейла живуть?
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17.02.2024 09:34 Ответить
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17.02.2024 10:06 Ответить
ЗДОХНІТЬ ****** КАЦАПИ!! ЗДОХНІТЬ! ЗДОХНІТЬ!! ЗДОХНІТЬ УСІ НАКУЙ!!!!
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17.02.2024 10:22 Ответить
То трєвожна, то нєпокойна... Що в них на болотах проісходіт?
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17.02.2024 11:27 Ответить
 
 