Польские фермеры блокируют 6 КПП на границе с Украиной, в очереди более 3 тыс. грузовиков, - ГПСУ

По состоянию на утро 17 февраля польские протестующие блокируют шесть пунктов пропуска на польско-украинской границе, в очередях скопилось 3300 грузовиков.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона "Єдині новини", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По состоянию на утро субботы блокировка украинско-польской границы продолжается в шести направлениях. Вчера польские протестующие начали блокировать и пункт пропуска "Краковец". В очередях на въезд в Украину стоит 3300 грузовиков", - рассказал Демченко.

По его словам, самая большая очередь на пункте пропуска "Краковец" – 1600 грузовиков и "Ягодин" – 550 машин.

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Спикер ГПСУ отметил, что пункт пропуска "Шегини" в пятницу пересекло 45 грузовиков, из которых 25 в сторону Украины, то есть фактически 1 грузовик проходит границу за час. В пункте пропуска "Ягодин" за сутки пересекли границу около 140 грузовых транспортных средств, 108 из которых - в сторону Украины.