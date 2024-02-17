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Польские фермеры блокируют 6 КПП на границе с Украиной, в очереди более 3 тыс. грузовиков, - ГПСУ

блокада,польща

По состоянию на утро 17 февраля польские протестующие блокируют шесть пунктов пропуска на польско-украинской границе, в очередях скопилось 3300 грузовиков.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона "Єдині новини", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По состоянию на утро субботы блокировка украинско-польской границы продолжается в шести направлениях. Вчера польские протестующие начали блокировать и пункт пропуска "Краковец". В очередях на въезд в Украину стоит 3300 грузовиков", - рассказал Демченко.

По его словам, самая большая очередь на пункте пропуска "Краковец" – 1600 грузовиков и "Ягодин" – 550 машин.

Также читайте: Польские фермеры начали блокаду шестого пункта пропуска "Корчевая-Краковец"

Спикер ГПСУ отметил, что пункт пропуска "Шегини" в пятницу пересекло 45 грузовиков, из которых 25 в сторону Украины, то есть фактически 1 грузовик проходит границу за час. В пункте пропуска "Ягодин" за сутки пересекли границу около 140 грузовых транспортных средств, 108 из которых - в сторону Украины.

Автор: 

граница (5273) Польша (8426) блокирование (462) Демченко Андрей (288)


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Топ комментарии
+19
Зверніть увагу на такий момент: чуваки вже три місяці тримають український кордон і увесь цей час вони не працюють. Тобто виходить їм хтось платить за блокування кордону
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17.02.2024 09:34
+16
ЕС це вільна торгівля? А чого полякам не блокують німці? - по ідеї в поляків теж дешевше і вони "знищують фермерів німеччини"
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17.02.2024 09:33
+12
Які гарні та культурні словак і поляк , вони ЧАСТУЮТЬ , ледве не пригощають один одного . А дикі українці нехтують їхніми правилами . Пані адвокат спішу вам повідомити, Україна діє в рамках угоди ЄС про вільну торгівлю. Тому Польща відразу здулася ,коли мова зайшла про розгляд справи у суді.
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17.02.2024 10:08
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Які тіки пітухи. Ляхи, москалі і турки історичні "друзі" України.
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17.02.2024 09:33 Ответить
Наведіть порядок зі своїми баригами, а потім будете давати оцінку полякам. Вони не зобовязані вирішувати наші проблеми, для цього в нас є уряд і Президент.
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17.02.2024 10:22 Ответить
Україна не зобов'язаний вирішувати проблеми польських повій які за подачки з кремля знищують українську економіку. Це проблема варшави і Брюсселю, які погодилися на зону вільної торгівлі Україна -ЄС
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17.02.2024 11:03 Ответить
А ніхто і не покладається на Україну, щоб вона навела порядок в Польщі, там є своя влада. Я пропоную навісти порядок з нашими баригами, які завалили Польщу зерном. Впевнений, що після урожаю цього року зерно будуть вивозити мішками, а не машинами, бо Польша вже не дозволить транзит, а по прикладу Польщі це зроблять і інші.
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17.02.2024 12:28 Ответить
Та чи ти тупе вже зовсім? Скільки ти вже будеш постити свою маячню про якихось бариг? На, читай ще раз:

"Фермери пояснюють, що протестують проти неконтрольованого напливу товарів з України до Польщі через рішення ЄС ...Виробники виступають не лише проти неконтрольованого продовольства з України, але й проти правил ЄС, пов'язаних з Європейським зеленим курсом."

Де тут про бариг, довбню?
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17.02.2024 13:55 Ответить
у него работа такая. Ему платят чтоб он Украину обс*ал в каждом посте
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18.02.2024 02:00 Ответить
Це ще треба перевірить чиїх бариг більше, які на українському зерну наварюються і крайньою роблять Україну.
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17.02.2024 12:41 Ответить
ЕС це вільна торгівля? А чого полякам не блокують німці? - по ідеї в поляків теж дешевше і вони "знищують фермерів німеччини"
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17.02.2024 09:33 Ответить
Але Україна не входить до ЕС! У неї зовсім інші вимоги до всього, що признає ЕС! Все продається і все купується! І ось цій темній масі товару, виробленого мало не рабами, дозволили хлинути в ЕС, знищующі десятиліттями налаштовані правила. Наприклад: словак вирощує груші, а поляк - яблука і вони частують ними одне одного. У наших же дебилів не вистачило розуму зайти в ЕС як порядні. Зайшли як росіяни - потерпайте, бо нам все можно...
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17.02.2024 09:46 Ответить
Які гарні та культурні словак і поляк , вони ЧАСТУЮТЬ , ледве не пригощають один одного . А дикі українці нехтують їхніми правилами . Пані адвокат спішу вам повідомити, Україна діє в рамках угоди ЄС про вільну торгівлю. Тому Польща відразу здулася ,коли мова зайшла про розгляд справи у суді.
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17.02.2024 10:08 Ответить
От б**** юризд! Польша не здулася, а воно просто блокує кордони, і буде блокувати, допоки влади не знейдуть вхаємопорозуміння! Але "сусід не хоче вимикати музику до 22 години", тому до взаємопорозуміння далеко як до Марсу!
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17.02.2024 10:17 Ответить
Польськими фермерами уміло маніпулюють московити використувуючи їх неосвіченість і наївність. Якщо Україна впаде, то польські фермери будуть виколупувати міни з своїх полів, з подивом дізнавшись що США не буде заради них ризикувати ядерним апокаліпсисом.
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17.02.2024 10:39 Ответить
Подоляка цитуєш!
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17.02.2024 10:40 Ответить
Ну так головний польський блокувальник із агроунії - любитель путіна.
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17.02.2024 10:48 Ответить
Наївних рожевих українських поні уже стало менше. Наступна черга - поляки. Я цитую нациста в говініста Мєдвєдєва.
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17.02.2024 12:14 Ответить
пщекотроль йди ти в ! не вистачало ще тут найнятої пщеками тролятини...
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17.02.2024 10:50 Ответить
Зверніть увагу на такий момент: чуваки вже три місяці тримають український кордон і увесь цей час вони не працюють. Тобто виходить їм хтось платить за блокування кордону
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17.02.2024 09:34 Ответить
Звернм увагу, що поляки не посали блокувати кордон з самого початку, коли дозволили безмитний імпорт. Тому не треба про холуїв Путіна і нелюбов до України - все розпочалося, коли вони відчули як їх обікрали київські жили, десь через рік!
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17.02.2024 09:49 Ответить
Зверніть увагу на чергового манкурта, який за жменьку грОшей, вигорожує тих вилупків які за путінські гроші знищують українську економіку
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17.02.2024 10:40 Ответить
Що цім конченим пшекам взагалі треба? Вони на дотаціях ЄС, за рахунок Німеччини всі живуть вже 25 років. Доведеться танками розблоковувати транзит українських товарів.
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17.02.2024 10:44 Ответить
іди ти
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17.02.2024 10:52 Ответить
Туск путінська підстилка з часів підриву літака Качинського. Інакше і не могло бути. І не може бути щоб десяток поців блокувало кордон і влада з ними нічого не могла зробити. Значить вони заодно.
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17.02.2024 09:53 Ответить
це і дивує, що три місяці вже, як відкрилась ця проблема, але українські дипломати не намагаються вирішувати...
а в тому, щоб зерно не превозили одні перевізники може бути зацікавлений будь-хто, інші перевізники, укрзалізниця...може тому і українські посадовці не звертають уваги...
поїхав президент туром по європі мав би це питання підняти...це ж також безпека
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17.02.2024 10:10 Ответить
Ії не вирішує українська сторона більше ніж пів-ріку! Спочатку Зеля втішав народ, що після виборів усе зважиться.
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17.02.2024 10:44 Ответить
А чому українська сторона має вирішувати чисто польське внутрішнє питання?
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17.02.2024 10:46 Ответить
Невже поляки забули скільки шкоди їм робили власні "жлоби"?
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17.02.2024 09:36 Ответить
А тепер їм до своїх добавилися і київські!
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17.02.2024 09:51 Ответить
Кияни останні 30 років жили без польських товарів і ще 30!років проживуть без цього лайна
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17.02.2024 10:54 Ответить
Як казав Дуда, - коли хтось тоне то пошарить по карманах для поляка саме то...
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17.02.2024 09:42 Ответить
Ти дуже багатий пшек? На фермі в Британії заробив?
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17.02.2024 10:47 Ответить
Поляки масово везуть свої товари в Україну - УРА! вілній торгівлі!
Українці масово везуть свої товари в Польщу - ФУ! це знищення польського виробника!
Яка чудова дружба народів, рівноправ'я і т.п.
Але хочу нагадати, і Україна і Польща є членами СОТ. Яка, от яка дивина, має певні вимоги, які поляки наразі порушують. Так може Польщі варто вийти з цієї організації? Для захисту власного ринку, звісно. І тоді інші країни теж будуть захищати в законний спосіб власні ринки - від польських товарів.
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17.02.2024 09:55 Ответить
Польскі бариги нічим не відрізняються від українських бариг - нічого персоаьного! Просто бізнес!
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17.02.2024 10:00 Ответить
То чому ти активно захищаєш польських бариг?
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17.02.2024 10:41 Ответить
Схоже ти того не зрозумієш ніколи!
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17.02.2024 10:43 Ответить
Схоже тобі польські бариги платять за відбілювання їхньої репутації чи ти просто корисний ідіот
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17.02.2024 10:45 Ответить
А тобі платить Подоляк ?
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17.02.2024 10:47 Ответить
А тобі платить *******?
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17.02.2024 10:55 Ответить
А чому ти захищеш українських бариг ? Це евреї, а не фермери. Якщо говорити про фермерів, то це не сюди, а до польскої сторони !
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17.02.2024 10:46 Ответить
Наишли собі роботу - блокувати дороги
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17.02.2024 09:55 Ответить
Фермеры доиграются до того что к ним придет шторм Z и разгонит этих тупых фермеров по колхозам .Ничему поляков история не учит,блин.
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17.02.2024 09:56 Ответить
Історія не вчить жоден народ. Це аксіома.
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17.02.2024 09:58 Ответить
Я вам так скажу: європейські цінності це така куйня!...
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17.02.2024 09:57 Ответить
Польща має досить далеке відношення до європейських цінностей. Це постсовок злегка посипаний євромонетами.
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17.02.2024 10:00 Ответить
З точки зопу українського дільничого з Пиліпівки Чморянської громади!
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17.02.2024 10:03 Ответить
З такими друзями і вороги не потрібн
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17.02.2024 10:05 Ответить
І де рішучі дії нашого Президента...?!
Поміняйте тепер пана Кулєбу,раз його відомство не може вже більше півроку вирішити це питання...!!!
Чи тільки Генералів можна міняти...?!!
Чи "шість" менеджерів з команди теж імпотентні в вирішені проблем на кордоні...?!!
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17.02.2024 10:28 Ответить
Від перестановки доданків сума не змінюється, або другими словами - від переміщення з місця на місце кроватей в зеленому борделі зелених порноактрис, результат не зміниться.
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17.02.2024 10:43 Ответить
Не потрібно всю вину валити на польську сторону, бо поляки:
по-перше, пропускають всі фури, которі везуть озброєння та гуманітарку;
по-друге, зерно вони теж пропускають, але транзитом, як було і обумовлено;
по-третє, вони запропонували простий механізм захисту свого ринку зерна, а іменно - за кожну тону зерна на кордоні Польща/Україна вноситься грошовий еквівалент і цей еквівалент повертається Україні, коли ця тона зерна покине межі Польщі.

А що з нашої сторони? Наша сторона відмовилася від грошової застави. Чому? Тим паче, що грошова застава віртуальна і плати доведеться тільки в разі шахрайських дій з нашої сторони.
Блокування кордонів Польщі з нашої сторони,як завжди, дебільне, бо як я прочитав вчора наші вихвалялися своєю "перемогою" - не пропустили цистерни з бензином і т. п.
Значить у в Україні надлишки бензину? Чи вже діставати з кутка гаража каністри і знову запасатися бензином?
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17.02.2024 10:38 Ответить
Брехня. В мережі є купа постів від волонтерів, які щось везуть із-за кордону для армії, вимушені чекати у загальній черзі. По-друге, про якусь грошову - заставу - це ти тільки сам придумав. Ніколи такої ініціативи не було. Проте була ініціатива громадян України заборонити ввезення польських товарів в Україну
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17.02.2024 10:44 Ответить
Забороніть! Зробите мільярдерами митників і залишите без волонтерської допомоги ЗСУ.
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17.02.2024 10:48 Ответить
У манкурта срака палає від того, що в Україні перестануть купляти польське лайно.
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17.02.2024 11:01 Ответить
когда мы заблокируем их товары, они заверещат "а нас-то за что?". Чистые кацапы
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18.02.2024 02:04 Ответить
Якщо ти щось не чув, то це не значить, що цього немає. Ця незручна правда замовчується в вітчизняних ЗМІ, але крім "чув" потрібно ЗАХОТІТИ прочитати про цю проблематику, а вона є.
Зрозуміло, що не все гладко з польської сторони, бо до блокувальників входять і проросійсько налаштовані поляки.
А каністри з гаража доведеться діставати.
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17.02.2024 11:03 Ответить
Незручна правда, яку замовчують польські змі, і про яку кажуть провідні європейські експерти полягає у тому, що польське землеробство без багатомільярдних дотацій від ЄС не здатне здіснювати свою діяльність. Бо з економічної точки зору - польський фермер - це збиткова історія. І дешева агропродукція з України це яскраво довела. Навіть якщо на польський ринок привезуть канадське чи аргентинське зерно, все одно польский фермер буде у сраці.
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17.02.2024 11:09 Ответить
Проблеми такого характеру багатогранні і вирішуються вони політиками, міністерствами обох країн і не тільки, а ми тут можемо вкидати тільки свої профанні дописи.
В першу чергу повинні відпрацьовувати наші політики на всі 120%, а не заглядати в рот Оплескозалежному, стоячи в позі "чєво ізволітє".
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17.02.2024 11:32 Ответить
Бо наші бариги заплатили вЖОПу - тому і хочуть весь навар!
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17.02.2024 10:46 Ответить
Ваші бариги - це ті польські жлоби які скуповували українське транзитне зерно, а потім перепродували його на своєму ринку і винними зробили українців?😁
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17.02.2024 10:57 Ответить
Без польських бариг теж не обішлося, бо не маючи бариг на території Польщі було б не можливо провертати оборудки з українським збіжжям.
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17.02.2024 11:04 Ответить
Так чому польська влада не переслідує тих бариг?!
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17.02.2024 11:10 Ответить
Тому, чого і наша влада не переслідує наших бариг, бо своя барига до "тіла" ближча.
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17.02.2024 11:34 Ответить
Давай подивимося на цю проблема зі сторони пересічного українського селянина: Дмитро має 2 паї, здає їх фермеру. За це отримує 20 тисяч грн на рік. Дмитро також працює водієм у цього фермера і отримує умовні 20 тисяч на місяць. Дружина Дмитра працює бухгалтером у фермера і отримує умовні 15 тисяч на місяць. Отже, від того, що польскі фермери усираються, Дмитру і його сім'ї, якось похєр. То чому ми українці маємо думати про якогось пьйотра із бидгоща, якщо у нас є сотні тисяч своїх Дмитрів, Іванів, Сашків і тд, яким українські "бариги" дають роботу скуповуючи у наших фермерів зерно?
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17.02.2024 12:21 Ответить
Шановний пане MrGTI driver ea1f6bd4, я тільки за те, щоб в пересічного українського селянина було все ок, але коли мені самому доводиться спілкуваться з фемерами (вони купляють мою продукцію до с/х техніки), то чомусь чую один негатив до нашої влади і особливо до зернотрейдерів. А про умовного Дмитра, щось ви дуже оптимістичну картину написали, бо я сам здаю паї своїх покійних батьків і знаю безпосередньо як це працює. І ще одне, в селі померла моя родичка, а знайти тих хто зміг би викопати могилу і нести домовину з покійнецею не було кому. Село иіж іншим більше тисячі дворів і колись колгосп був мільйонером. Таких сіл багато і це Київська обл. за 70 км від Києва. Було кілька працездатних чоловіків,то і ті вже в ЗСУ, а залишилося 3-4 кончених аватарів та два інваліди.
Не все ідилістично, як ви намалювали.
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17.02.2024 14:32 Ответить
"спілкуваться з фемерами (вони купляють мою продукцію до с/х техніки), то чомусь чую один негатив до нашої влади"

У кого є дійсно негатив до влади, ті подають якісь скарги, пишуть петиції, виходять на протести, блокують кордони і т.д. Що заважає це зробити вашим знайомим фермерам?
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17.02.2024 14:37 Ответить
Ви в те, що написали дійсно вірите?! Звиняйте, але ******* реалії в Україні далекі від Британських і ще дальші від конституційних.
Для підтвердження моїх слів зайдіть на сайт Президента України, перегляньте петиції та їх кількість і знайдітьхоч одну, котору зєрмаки виконали. Плиз.
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17.02.2024 14:58 Ответить
Не виконують петиції - переходять до наступного кроку - масовий протест. В усьому світі так робиться. Подивіться на ту ж Європу. Там страйки і протести постійно. То пілоти, то вчителі, то залізничники, то фермери, то ще хтось. А інакше ніяк. Ніде ніхто нікому нічого не піднесе на блюдечку. Це капіталізм. Жорстока боротьба за виживання.
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17.02.2024 15:14 Ответить
Ви знущаєтесь наді мною, чи дійсно нічого не розумієте?
Заборони та обмеження при введенні воєнного стану в країні.
Пункт 8. Забороняється проведення мирних зборів, мітингів, походів і демонстрацій, інших масових заходів;
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17.02.2024 15:21 Ответить
Там багато чого написано. І не виконує все те в першу чергу сама влада. Не треба боятись. Наші перевізники теж розпочали блокування польських фур на кордоні. І нічого.
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17.02.2024 15:28 Ответить
Ну тоді, велкам ту ю юкрейн, збирайте мітинг і я підтягнуся згодом.
Киздіти - не мішки тягати.
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17.02.2024 15:31 Ответить
Я в Україні. Але не фермер. Чому я повинен за вас щось робити? А ви тільки будете сидіти вдома і плакатись?
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17.02.2024 15:34 Ответить
Я теж не фермер.
Брехня, це один із біблійних гріхів. Якби ти був в Україні, то не писав "Чому я повинен для вас щось зробити", тауож знав би, що під час воєнного стану Конституцією (основним Законом України) заборонені всілякі мітинги, зібрання тощо і не підбурював би громадян України до протиправних справ проти Батьківщини,бо твій кремлівських господар тільки й чекає, щоб в Україні вибухнули стихійні виходи населення.
І останнє,мені цікаво вести полеміку з розсудливою розумноюлюдиною, а не з ботом-провокатором.
В ігнор!
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17.02.2024 15:45 Ответить
Я в Україні і нікуди не виїзджав. Нікого не підбурюю і не збираюсь. Це ваша справа. Або щось робите, або ні. А що дасть безглузде ниття? Кремлівський господар? Це я ще з 14-го чую: сидіть тихо, не розхитуйте човна, бо путін нападе. І? Сиділи тихо. А він все одно напав.
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17.02.2024 16:00 Ответить
Надо писать не польские фермеры, а польские ******** под прикрытием хитрожопого польского правительства.
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17.02.2024 12:40 Ответить
А сколько лишнего со2 выкинут эти грузовики в атмосферу? Почему молчит гринпис и грин задницы?
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17.02.2024 12:57 Ответить
 
 