У ООН нет возможности проверить сообщения об использовании оружия из КНДР или какой-либо другой страны, - спикер генсека Дюжаррик
Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал сообщение о применении Россией северокорейских баллистических ракет для ударов по Украине.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы неоднократно осуждали обстрелы гражданских лиц и объектов гражданской инфраструктуры… Важно, чтобы все государства-члены соблюдали принятые санкции, и в Совете Безопасности имеющиеся механизмы для рассмотрения этих вопросов", - отметил представитель генсека ООН в ответ на просьбу прокомментировать поставки ракет по Северной Кореи в РФ.
При этом он отметил, что у ООН нет возможности проверить "сообщения об использовании оружия из Северной Кореи или любой другой страны".
Накануне генеральный прокурор Андрей Костин заявил, что Россия использовала по меньшей мере 24 баллистические ракеты северокорейского производства во время обстрелов Украины За период с 30 декабря 2023 по 7 февраля 2024 противник нанес по меньшей мере 12 ударов по семи регионам Украины этим типом ракет.
Пожалуйста, подождите...
значить автоматично воно не проводиться
і справа може бути не лише в рашці
Тут же русня продовжує засідать ще й вета наклада...
"Установленный факт" - это когда на обломке написано "Made in North Korea".
"ООН не видит" - это когда между комиссией ООН и этим обломком находится кремлевский доллар, и тогда, да, за этим долларом ничего не видно.
Не знаю,як хто,а я от неможу уявити року отак 1943 Рібентропа на трибуні Ліги Націй.
Кров та смерть Українці, то таке собі ….
Це і є ООН!
Давайте им на билет до Харькова скинемся. Жить негде? У меня поживут недельку, пока экспертизу проводить будут.
Виникає природнє питання " а що взагалі може ООН окрім як випускати резолюції.які для всіх мають суто рекомендаційний характер? і якщо нічого то на який х... воно існує"?
@IgorZ_ua
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https://twitter.com/IgorZ_ua/status/1758801301037519060 1 ч
Речник генсека ООН повідомив, що в ООН не можуть перевірити інформацію про використання зброї з Північної Кореї в Україні. А що ООН взагалі може? Політичні імпотенти, бляха...
ООН не має можливості перевірити повідомлення про використання ЧЛЕНА по губахз будь-якої іншої країни, - речник генсека Дюжаррік Джерело: