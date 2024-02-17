На Таврическом направлении за сутки уничтожены 609 оккупантов и 21 единица техники, - Силы обороны
В операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" враг нанес 35 авиаударов, провел 58 боевых столкновений и совершил 965 артобстрелов. За прошедшие сутки украинские защитники на Таврическом направлении уничтожили 609 российских военных.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Объединенном пресс-центре сил обороны Таврического направления.
Общие потери врага в живой силе составляют 609 человек.
Общие потери врага в вооружении и военной технике за прошедшие сутки составляют 21 единицу, без учета БпЛА.
В частности:
- 2 танка,
- 11 ББМ,
- 4 артсистемы,
- 1 ПТРК,
- 3 автомобиля.
Также Силы обороны Украины уничтожили 2 других важных объекта противника.
Нейтрализовано или уничтожено 230 БпЛА разных типов.
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