На Таврическом направлении за сутки уничтожены 609 оккупантов и 21 единица техники, - Силы обороны

В операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" враг нанес 35 авиаударов, провел 58 боевых столкновений и совершил 965 артобстрелов. За прошедшие сутки украинские защитники на Таврическом направлении уничтожили 609 российских военных.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Объединенном пресс-центре сил обороны Таврического направления.

Общие потери врага в живой силе составляют 609 человек.

Общие потери врага в вооружении и военной технике за прошедшие сутки составляют 21 единицу, без учета БпЛА.

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В частности:

2 танка,

11 ББМ,

4 артсистемы,

1 ПТРК,

3 автомобиля.

Также Силы обороны Украины уничтожили 2 других важных объекта противника.

Нейтрализовано или уничтожено 230 БпЛА разных типов.

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