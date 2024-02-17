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Новости Агрессия России против Украины
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армия РФ (18001) Таврия (178) уничтожение (6222)

На Таврическом направлении за сутки уничтожены 609 оккупантов и 21 единица техники, - Силы обороны

знищення,ліквідація

В операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" враг нанес 35 авиаударов, провел 58 боевых столкновений и совершил 965 артобстрелов. За прошедшие сутки украинские защитники на Таврическом направлении уничтожили 609 российских военных.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Объединенном пресс-центре сил обороны Таврического направления.

Общие потери врага в живой силе составляют 609 человек.

Общие потери врага в вооружении и военной технике за прошедшие сутки составляют 21 единицу, без учета БпЛА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Снабжение в Авдеевку затруднено, ВСУ применили запасную логистическую артерию, - ОСУВ "Таврия"

В частности:

  • 2 танка,
  • 11 ББМ,
  • 4 артсистемы,
  • 1 ПТРК,
  • 3 автомобиля.

Также Силы обороны Украины уничтожили 2 других важных объекта противника.

Нейтрализовано или уничтожено 230 БпЛА разных типов.

Читайте: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 401 350 человек (+1050 за сутки), 6476 танков, 9669 артсистем, 12145 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
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17.02.2024 10:09 Ответить
Здала Авдіївку оманська пліснява, здадуть і таврійський напрямок, без Залужного здадуть все до Польщі.
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17.02.2024 10:13 Ответить
Раніше про Таврійський напрямок інформував Тарнавський. Знімуть, зробивши крайнім за Авдіївку? Хоча Тарнавський рішення не приймає, а лише виконує вже прийняті. І виконкє добре, роблячи все можливе у складних ситуаціях.
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17.02.2024 10:15 Ответить
❗️Ось так зараз виглядає лінія фронту в Авдіївці
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17.02.2024 10:40 Ответить
 
 