Коалиция дронов официально стартовала в рамках работы Контактной группы по обороне Украины, - Минобороны

В Министерстве обороны Украины объявили об официальном старте Коалиции дронов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Минобороны.

Как отмечается, министр обороны Украины Рустем Умеров подписал соответствующее письмо о намерениях и выразил благодарность солидерам коалиции – Латвии и Великобритании – за эту важную инициативу.

"Это веха на пути к достижению технологического преимущества над врагом. Серийное производство и поставки БПЛА значительно расширяют возможности Вооруженных Сил Украины", - сказал Умеров.

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Кроме Латвии, Великобритании и Украины к Коалиции уже присоединились Швеция, Дания, Германия, Литва, Эстония и Нидерланды.

"Вступление в Коалицию открыто для других желающих стран", - добавили в Минобороны.

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