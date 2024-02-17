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коалиция (2330) Минобороны (9023) дроны (3553) Умеров Рустем (390)

Коалиция дронов официально стартовала в рамках работы Контактной группы по обороне Украины, - Минобороны

дрон

В Министерстве обороны Украины объявили об официальном старте Коалиции дронов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Минобороны.

Как отмечается, министр обороны Украины Рустем Умеров подписал соответствующее письмо о намерениях и выразил благодарность солидерам коалиции – Латвии и Великобритании – за эту важную инициативу.

"Это веха на пути к достижению технологического преимущества над врагом. Серийное производство и поставки БПЛА значительно расширяют возможности Вооруженных Сил Украины", - сказал Умеров.

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Кроме Латвии, Великобритании и Украины к Коалиции уже присоединились Швеция, Дания, Германия, Литва, Эстония и Нидерланды.

"Вступление в Коалицию открыто для других желающих стран", - добавили в Минобороны.

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Дрони вже створили коаліцію??!
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17.02.2024 10:53 Ответить
Перед коалицией дронов была коалиция снарядов. Один голыйпиар ради рейтинга
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17.02.2024 11:14 Ответить
О-о-о--- понеслась пиз,,а по кочкам! 5-летку за три года. Ещё не сеяли, а уже центнеры с га на элеватор грузят!
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17.02.2024 17:01 Ответить
 
 