С 2025 года ЕС будет ежегодно производить до 2 млн боеприпасов для Украины, - еврокомиссар Хан
Начиная с 2025 года, Европейский союз сможет производить для Украины до 2 млн артиллерийских боеприпасов ежегодно.
Об этом заявил еврокомиссар по финансам Йоханнес Хан в интервью Augsburger Allgemeine, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, до марта (когда ЕС обещал передать Украине миллион снарядов. – Ред.) европейские страны смогут передать до полумиллиона боеприпасов.
"Мы уже сможем поставить 500 200 артиллерийских снарядов к намеченной дате - марту", - сказал еврокомиссар.
При этом Хан подчеркнул, что производственные мощности ЕС расширяются, поэтому уже в следующем году смогут производить до 2 млн. снарядов.
"До конца года мы будем иметь настолько большие производственные мощности, что сможем производить два миллиона артиллерийских снарядов со следующего года", - добавил он.
Еврокомиссар признал, что ЕС не смог выполнить обещание о миллионе артиллерийских боеприпасов для Украины из-за проблем с производством.
"Боеприпасы всегда производились только в соответствии со спросом. Именно поэтому мы сократили много производственных мощностей в прошлом, и теперь нам приходится наращивать их снова", - отметил Хан.
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Читати-без "за місяць". Вибачаюсь за зайве. До 7 тис снарядів-за 1 добу.
це так як бідон перед 23 лютого кричав, що жодного солдата НАТО не буде в Україні запрошуючи підорашу до напад
Тема про погану (майже відсутню) охорону складів - окрема історія, яка потребує свого розслідування і посадки винуватців на найвищому рівні. Бо втратили не просто снаряди. Втратили стратегічні оборонні спроможності.
И снаряды есть, да стрелки побиты. И винтовки есть, да бойцов мало. И помощь близка, да силы нету. Эй, вставайте, кто еще остался! Только бы нам ночь простоять да день продержаться! ДО 2025 года. Сподіваюсь, ***** зачекає
І не тільки снарядами воюють, без ракет на 1500 км.і без Ф-16 Прутіна в парашу не заженем!