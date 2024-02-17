С 2025 года ЕС будет ежегодно производить до 2 млн боеприпасов для Украины, - еврокомиссар Хан

Начиная с 2025 года, Европейский союз сможет производить для Украины до 2 млн артиллерийских боеприпасов ежегодно.

Об этом заявил еврокомиссар по финансам Йоханнес Хан в интервью Augsburger Allgemeine, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, до марта (когда ЕС обещал передать Украине миллион снарядов. – Ред.) европейские страны смогут передать до полумиллиона боеприпасов.

"Мы уже сможем поставить 500 200 артиллерийских снарядов к намеченной дате - марту", - сказал еврокомиссар.

При этом Хан подчеркнул, что производственные мощности ЕС расширяются, поэтому уже в следующем году смогут производить до 2 млн. снарядов.

"До конца года мы будем иметь настолько большие производственные мощности, что сможем производить два миллиона артиллерийских снарядов со следующего года", - добавил он.

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Еврокомиссар признал, что ЕС не смог выполнить обещание о миллионе артиллерийских боеприпасов для Украины из-за проблем с производством.

"Боеприпасы всегда производились только в соответствии со спросом. Именно поэтому мы сократили много производственных мощностей в прошлом, и теперь нам приходится наращивать их снова", - отметил Хан.