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Новости Война
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Зеленский (19011) россия (92990)

Путин сможет проиграть. Наши действия ограничиваются достаточностью и дальностью средств поражения, - Зеленский

зеленський

Украина уже пошатнула ряд мифов о силе и мощи России и ее армии.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции безопасности , информирует Цензор.НЕТ.

"Это российская война против всех правил в целом. Как долго мир будет позволять России быть такой, главный вопрос на сегодняшний день... Нам в этом мире не хватает безопасности. Если мы не будем действовать вместе, Путин будет угрожать другим странам. Украина уже пошатнула мифы о том, что Россия может захватить другую страну через несколько дней или недель", - отметил глава государства.

По его словам, в плане вооружения Россия уступает во всех измерениях (по сравнению с западными образцами техники. – Ред.), поэтому президент РФ Владимир Путин впервые в истории поклонился Ирану и Северной Корее ради помощи.

Также смотрите: Выступление Зеленского на Мюнхенской конференции безопасности. ВИДЕО

"Украинцы доказали, что мы можем заставить Россию отступать. Мы можем вернуть нашу землю и Путин сможет проиграть. Наши действия ограничиваются достаточностью и дальностью средств поражения", - добавил Зеленский.
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Топ комментарии
+8
Наші дії до того ж обмежуються пихатістю та розумовими здібностями ЗЄ.

У про це всі знають.
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17.02.2024 11:02
+6
Можливо падіння обсягів допомоги Заходу,пов2язане з розчаруванням? У перші місяці все йшло нескінченним потоком,зелень не встигала все це розпихати по кишенях але проблеми,затримки,погодження і зменшення допомоги почалися коли стало зрозуміло,що широкорозрекламований контрнаступ захлинувся навіть не почавшись....
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17.02.2024 10:58
+6
Наші дії обмежуються в першу чергу кодлом саботажників і мародерів.
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17.02.2024 11:08
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Можливо падіння обсягів допомоги Заходу,пов2язане з розчаруванням? У перші місяці все йшло нескінченним потоком,зелень не встигала все це розпихати по кишенях але проблеми,затримки,погодження і зменшення допомоги почалися коли стало зрозуміло,що широкорозрекламований контрнаступ захлинувся навіть не почавшись....
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17.02.2024 10:58 Ответить
Можливо після Генштабу пора розганяти ОПу? 🤔
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17.02.2024 11:00 Ответить
" Путін зможе програти. Наші дії обмежуються лише достатністю та дальністю засобів ураження" -- сказав бубочка, виконавши черговий пункт оманського договорнячка...
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17.02.2024 13:30 Ответить
єрмачки з арахаміями та різні баканаФФи ДУЖЕ добре "постарались" щоб Європа "змучилась" від України.....
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17.02.2024 11:02 Ответить
Та деякі із лідерів країн ЄС із самого початку казали, що Україна матиме лише 1 шанс на контрнаступ...
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17.02.2024 11:13 Ответить
Тааак. Зєлєнскій вже не мачо. Від мачо залишився лише напіввійськовий трєнік.
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17.02.2024 10:58 Ответить
Зелені кальсони ...
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17.02.2024 11:02 Ответить
і ті засцяні...
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17.02.2024 11:15 Ответить
Наче він був колись мачо. Бути і грати роль різні речі. Зе завжди був Голобородько
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17.02.2024 11:13 Ответить
Він грав українця і глумився з ньоо, але ніколи українцем не був. І не стане.
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17.02.2024 11:16 Ответить
Так власне Голобородькою він і не став. 😊 Так і залишився Зєлєнскім. А голосували ж за Голобородьку. 😊
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17.02.2024 11:20 Ответить
Ну нічо - може Європа шось підкине ?
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17.02.2024 10:59 Ответить
Наші дії до того ж обмежуються пихатістю та розумовими здібностями ЗЄ.

У про це всі знають.
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17.02.2024 11:02 Ответить
Шашку Гофмаршалу!
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17.02.2024 11:05 Ответить
Пішов би ти Вова на …
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17.02.2024 11:07 Ответить
Нице посміховисько
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17.02.2024 11:07 Ответить
Яке саботувало, саботує і саботуватиме до останнього виробництво власних ракет Вільха і Грім.
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17.02.2024 11:58 Ответить
Наші дії обмежуються в першу чергу кодлом саботажників і мародерів.
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17.02.2024 11:08 Ответить
"Наші дії обмежуються лише достатністю та дальністю засобів ураження"-якби ж тільки цим, впершу чергу обмежується тупим, самовпевненим, відірваним від реальності керівництвом
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17.02.2024 11:12 Ответить
"наполеон" плять !
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17.02.2024 11:18 Ответить
Вношу ценное предложение.
КУПИТЬ снаряды у США. По уцененке, те самые которые они практически списали.
За деньги. Не надо мобилизацию 700 миллиардов собирать, не клянчить и вымаливать, а снаряды купить.
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17.02.2024 11:44 Ответить
БЛА-БЛА-БЛА...
Смотрите мои видосики!

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17.02.2024 11:45 Ответить
Ой дурило! Може програти як в Бахмуті чи Авдіївці напевне.
Піднімай питання військової коаліції у складі 5-6 держав в тебе дурник гола срака
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17.02.2024 11:50 Ответить
Може-може, тільки Україна відступає а не Рашка.
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17.02.2024 11:56 Ответить
Время европейской веры в проигрыш путина прошел, имхо. И один из факторов - провальный контрнаступ.
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17.02.2024 12:21 Ответить
Відомий лікар Миротворець прописав 100 мирних шахедів 30 разів щоночі. При потребі дозу збільшити в два рази. І така хвороба, як московський фашизм, почне мутацію до миру.
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17.02.2024 13:40 Ответить
Поки Зеленський президент , пуйло не програє
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17.02.2024 15:57 Ответить
 
 