У Путина впереди только две опции - оказаться на скамье подсудимых в Гааге или быть убитым кем-то из приспешников, - Зеленский
Президент России Владимир Путин - головорез, удерживающий власть через коррупцию и насилие.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции безопасности, информирует Цензор.НЕТ.
"Было бы абсурдно относиться к Путину как к легитимному президенту. Путин - головорез, удерживающий власть через коррупцию и насилие. Прибытие на его так называемую инаугурацию было бы презрением к институту власти. Ордер на арест Путина (ордер на арест президента РФ Владимира Путина, четко демонстрирует, где должна закончиться карьера Путина: у него только две опции впереди - оказаться на скамье подсудимых в Гааге, или быть убитым одним из своих приспешников, которые сейчас убивают для него", - отметил Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
І невідомо, хто з двох уйобків зустріне свій кінець раніше.
Коли чекати путінського піззєца?
Уверен что гарантии уйла еще действуют?
А то ведь...
G в поміч. Там є і ім'я дипломата і текст.
знайшовся тут, ще один віщун-балакун, НострадамуЗе, який про.бав УСІ попередження, документовані... угробивши купу людей.. с.ка
І щось мені здається ***** переживе янетряпку
Путінізм має кілька характерних для будь-якої автократії рис:
- Узурпація повноважень парламету, уряду, інших державних інституцій "адміністрацією президента";
- Використання силових структур проти політичних опонентів;
- Створення образу "єдиного безальтернативного лідера";
- Зачистка інформаційного поля, тиск на непідконтрольну журналістику;
- Знищення місцевого самоврядування;
- Як наслідок втрата суспільством суб'єктності, перетворення його на електоральний планктон.....
...Нічого не нагадує?
розпродав усю нерехомість в Україні та купив в Італіі...
Тобто Україна йому потрібна тільки як дойна корова..
Спершу подумав куди бігти
збігти в Італію на віллу Зе
та разом з ним грати на піаніні