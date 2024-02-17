Если будет достаточно систем ПВО в Украине, мы сможем вернуть домой миллионы наших беженцев, - Зеленский
Если Украина получит достаточно западных систем ПВО, сможет вернуть украинских беженцев домой.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции безопасности, информирует Цензор.НЕТ.
"Некоторые заявляли, что нет эффективной обороны от российских ракет. Но мы точно знаем, что Patriot и другие западные системы ПВО могут сбивать любые российские ракеты. И если будет достаточно систем ПВО в Украине, мы сможем вернуть домой миллионы украинцев, миллионы наших людей, наших беженцев. И благодарю вас за ваше отношение в ваших странах ко всем нашим людям", - отметил глава государства.
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+54 vitaliymkua
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+34 zylyss
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Они ведь требовали у Европы и деньги, которые выплачиваются беженцев, переводить в Украину.
Здесь какая то хитрая комбинация назревает.
Потому что предложение вернуть беженцев выглядит абсурдно и противоречит здравому смыслу на фоне дефицита бюджета, работы, безопасности.
Ті хто бажає повернутись повернеться а є такі що і не виїжджали
І повернуться ті у кого є житло а не ті хто втратив житло
Куди приїде людина якщо немає житла?
Буде знімати квартиру ?
При українських зарплатах важко знімати квартиру
А щоб повернути більшість громадян треба відшкодувати всі матеріальні витрати і надати безкоштовні квартири
Бо за кордоном ті хто працює більшість роботодавців надає житло, тому люди тримаються за роботу і житло в очікуванні що колись українська влада після війни безкоштовно все поверне