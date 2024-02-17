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Германия (6725) ракеты (3469) Шольц Олаф (849)

Шольц о поставке Taurus Украине: Важно принимать правильные решения в правильный момент

шольц

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц на Мюнхенской конференции безопасности высказался по поставкам ракет Taurus Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Европейская правда.

Шольца после его выступления несколько раз спросили о причинах, по которым Германия не поставляет Украине дальнобойные ракеты Taurus.

"Этот вопрос странный – вы знаете, что Германия расходует (на поставки в Украину) больше всего в Европе", – заявил канцлер, напомнив, что Германия после США тратит больше всего на оружие для Украины.

Также читайте: Германия готовит новый пакет военной помощи Украине на 1 млрд евро, - Шольц

После переспросов о причинах торможения с поставкой ракет он, однако, подчеркнул, что вопрос в поиске наилучшего момента для этого. "Важно принимать правильные решения в правильный момент. И мы делаем эти решения", – объяснил канцлер.

Шольц уклонился от прямого ответа на вопрос о поставках ракет Taurus, но намекнул, что будет развитие в том, что Германия готова поставлять Украине.

"Шаг за шагом мы продолжаем принимать правильные решения", – заявил он.

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Топ комментарии
+15
> Важливо ухвалювати правильні рішення у правильний момент

Понятно, что с этим вы уже не успели. Давайте, лучше поздно, чем никогда
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17.02.2024 11:23
+8
Найкращий момент був восени 22-го, коли москалі стояли на четвереньках зі спущеними штанами.
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17.02.2024 11:27
+4
Так відповідають, коли сцуть сказати правду, а правда в тому, що сцуть.
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17.02.2024 11:36
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17.02.2024 11:22 Ответить
Шо він сказав?

1. Рішення про передачу Україні Таурусів НЕМА.

2. Можливо ми його розглянемо…. Але це не точно.

3. Коли ми приймемо це рішення ми НЕ знаемо.

Оце і е реальна позиція Шольця. Ні Леопардів, ні Таурусів…
зато багато гарних слів…
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17.02.2024 15:59 Ответить
> Важливо ухвалювати правильні рішення у правильний момент

Понятно, что с этим вы уже не успели. Давайте, лучше поздно, чем никогда
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17.02.2024 11:23 Ответить
Оце так "стёб"...
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17.02.2024 11:25 Ответить
Найкращий момент був восени 22-го, коли москалі стояли на четвереньках зі спущеними штанами.
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17.02.2024 11:27 Ответить
Як до Чопу відкотимося тоді дасть
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17.02.2024 11:27 Ответить
Він хоч сам зрозумів, що саме мав на увазі?
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17.02.2024 11:33 Ответить
це розуміння в процессі осягнення
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17.02.2024 11:53 Ответить
Так відповідають, коли сцуть сказати правду, а правда в тому, що сцуть.
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17.02.2024 11:36 Ответить
Чергова тупа відмазка...
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17.02.2024 11:45 Ответить
Це як популярний штамп в блокбастерах, коли героїчний герой-командир стримує всіх довкола повторюванням "не зараз, не зараз, не зараз...", обов'язково виставивши руку вбік. Хоч давно вже можна молотити. Потім наступає мить, коли він ітерично кричить "зараз!!!!" і починається те, що і так могло би вже бути. І абсолютно не зрозуміло, для чого було те очікування)
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17.02.2024 11:57 Ответить
Шольц чудово розуміє навіщо він це робить і ті хто мають розум теж це розуміють-а дурням немає сенсу нічого доводити бо вони дурні...
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17.02.2024 12:01 Ответить
це він мабуть на Сирського чекав, а Залужному довіряв не дуже
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17.02.2024 12:15 Ответить
Цей момент наступив ще після вчора!!! Скільки ще чекати!!!????????
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17.02.2024 12:18 Ответить
Важливо ухвалювати правильні рішення у правильний момент, хлеб всему голова; от гнева стареешь, от смеха молодеешь; на языке густо, а на деле пусто; корову не накормишь - молока не надоишь; на тебе, Гаврила, что мне не мило; мудрой голове достаточно двух слов. Канцлер Шольц
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17.02.2024 12:24 Ответить
Он просто тормаз как и большинство их там.
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17.02.2024 12:46 Ответить
Если бы во 2МВ у власти ряда стран были Шольцы, Байдены, Макроны... а не Черчилль, Рузвельт, Де Голь, то послевоенная Европа и мир были бы устроены по Гитлеру.
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17.02.2024 12:52 Ответить
самый большой тормоз - это Байден и его администрация
мало того, что они поставили на кон исход войны в Украине ради притока в США миллионов беженцев ( которые будут голосовать за демократов), они ещё и жуют сопли - никаких попыток усадить на Банковую вменяемых людей и дебильные "санкции" против РФ, на которые в кремле просто кладут болт
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17.02.2024 12:56 Ответить
https://www.pravda.com.ua/news/2024/02/17/7442309/ ЗМІ: Шольц заблокував обрання фон дер Ляєн генсеком НАТО через "критичне ставлення" до РФ
Ось в чому справа...
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17.02.2024 13:49 Ответить
Це вже звучить краще. Макрон усіх накрутив.
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17.02.2024 14:08 Ответить
І що ви знайшли кращого у черговому шольцізмі? Він навіть не пообіцяв пообіцяти. Просто напустив туману для невизначенності.
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17.02.2024 14:28 Ответить
Навчіться читати, а не дивитись на букви.
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17.02.2024 16:31 Ответить
 
 