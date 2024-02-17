Шольц о поставке Taurus Украине: Важно принимать правильные решения в правильный момент
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц на Мюнхенской конференции безопасности высказался по поставкам ракет Taurus Украине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Европейская правда.
Шольца после его выступления несколько раз спросили о причинах, по которым Германия не поставляет Украине дальнобойные ракеты Taurus.
"Этот вопрос странный – вы знаете, что Германия расходует (на поставки в Украину) больше всего в Европе", – заявил канцлер, напомнив, что Германия после США тратит больше всего на оружие для Украины.
После переспросов о причинах торможения с поставкой ракет он, однако, подчеркнул, что вопрос в поиске наилучшего момента для этого. "Важно принимать правильные решения в правильный момент. И мы делаем эти решения", – объяснил канцлер.
Шольц уклонился от прямого ответа на вопрос о поставках ракет Taurus, но намекнул, что будет развитие в том, что Германия готова поставлять Украине.
"Шаг за шагом мы продолжаем принимать правильные решения", – заявил он.
Пожалуйста, подождите...
1. Рішення про передачу Україні Таурусів НЕМА.
2. Можливо ми його розглянемо…. Але це не точно.
3. Коли ми приймемо це рішення ми НЕ знаемо.
Оце і е реальна позиція Шольця. Ні Леопардів, ні Таурусів…
зато багато гарних слів…
Понятно, что с этим вы уже не успели. Давайте, лучше поздно, чем никогда
мало того, что они поставили на кон исход войны в Украине ради притока в США миллионов беженцев ( которые будут голосовать за демократов), они ещё и жуют сопли - никаких попыток усадить на Банковую вменяемых людей и дебильные "санкции" против РФ, на которые в кремле просто кладут болт
Ось в чому справа...