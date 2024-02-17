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Зеленский (19011) Авдеевка (2441)

Зеленский о выходе Сил обороны из Авдеевки: Абсолютно логичное, справедливое и профессиональное решение

авдіївка

Решение о выходе украинских войск из Авдеевки профессионально и справедливо.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции безопасности, информирует Цензор.НЕТ.

Комментируя выход Сил обороны из Авдеевки, Зеленский отметил: "Абсолютно логичное, справедливое и профессиональное решение сохранить наших людей. Для нас это самая главная задача. Мы бережем наших людей, наших воинов - потому что это и есть защита. Оружие от наших партнеров помогает восстанавливать мир на нашей территории, но прежде всего военный защищает людей. Поэтому, чтобы не попасть в окружение, было принято решение отойти на другие рубежи", - заявил президент.

Глава государства отметил, что выход из Авдеевки не означает, что Россия что-то захватила. За 2 года войны страна-террорист только разрушала маленькие селения, городки и жизнь украинцев.

Также читайте: Если будет достаточно систем ПВО в Украине, мы сможем вернуть домой миллионы наших беженцев, - Зеленский

По словам президента, враг с октября 2023 года атаковал Авдеевку всем оружием и всей мощью, в результате чего погибли тысячи оккупантов.

"Истощение их армии, я считаю, что эту задачу наши военные постоянно выполняют. Дальше будет восстановление, будем ждать оружия, которого не хватает. Нет дальнобойного оружия. У России есть, а у нас его мало. Рассчитываем на поддержку партнеров", - добавил Зеленский.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выведении наших подразделений из Авдеевки. В свою очередь командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский проинформировал, что Силы обороны вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции.
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Топ комментарии
+49
Що ти несеш, лідор??!. Тобі про необхідність цього коли говорили?
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17.02.2024 11:30
+41
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17.02.2024 11:34
+32
Да-да. Помним

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17.02.2024 11:37
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Правила форума Совет форумчан
Що ти несеш, лідор??!. Тобі про необхідність цього коли говорили?
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17.02.2024 11:30 Ответить
Ти не поняв,тепер це заслуга ЗЕ і Сирського і вже багато мудрого наріду в це повірили.
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17.02.2024 11:37 Ответить
Іменно. Тепер це офуєнно мудра концепція драпу з киданням поранених при найменшій загрозі. Далі піде легше, кацапам достатньо буде з'явитися на горизонті і одразу підуть логічні і професійні рішення.
І мудрий нарід то вітає. Все ок...
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17.02.2024 11:52 Ответить
Найменша загроза?Там все з землею зрівняно.Відходити треба було раніше,але Херпіду вирів в цей момент керівництво міняти в ЗСУ.Відповідальність за покиданням поранених висить на ЗЕ
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17.02.2024 12:02 Ответить
Панове - захоплення Авдіївки ніхто в світі не обговорює
Зараз ТОП тема - вбивство Навального
Навіть Господь відвернувся від пропгандонів пуцла
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17.02.2024 12:38 Ответить
Це точно як би цей наказ видав Залужний, це б була зрада!!! Це **** а не президент!!!
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17.02.2024 12:14 Ответить
Теж мені відкриття . Він був ***** задовго до того, як став президентом.
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17.02.2024 12:26 Ответить
Він хуже суки,він зрадник
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17.02.2024 12:37 Ответить
Зараз влада відступ буде вумному наріду втюхивати як подвиг.
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17.02.2024 11:42 Ответить
Скоро воно так і про Київ напише... Оман чекає
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17.02.2024 12:03 Ответить
Украиной и ВСУ руководит диверсионная группа, которая явно выполняет программу денацификации. Европа и НАТО скоро на границе поставят бетонный забор.
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17.02.2024 14:08 Ответить
Зеленої гніди закінчився термін, вали гніда в рашку свою, в грінфілмс, пора тебе з України вже виводити.
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17.02.2024 11:32 Ответить
Не виводити з України, а хто буде відповідати за всі його недорішення??? На нари суку!!!
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17.02.2024 12:16 Ответить
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17.02.2024 11:34 Ответить
Ніхто не читає такого,зараз головне,поляки,німці,штати підораси .Всі навкруги підораси,це десь таке вже було,все по відпрацьованій схемі іде,перевірено часом
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17.02.2024 11:40 Ответить
Ці руки треба обрубати.
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17.02.2024 11:59 Ответить
Пля, оберёг, ты-логолидопитор...
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17.02.2024 11:34 Ответить
Тобто Залужний виходити з Авдіївки не хотів і Зєлєнскій його зняв? 😲 А можливо, Задужний і втримав би Авдіїку? І людей зберіг би. Можливо вчинив би, як Кротевич радив? Все одно рейтингам звізда.
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17.02.2024 11:34 Ответить
На скільки мені відомо,Залужний хотів вирівняти фронт тобто залишити Авдіївку
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17.02.2024 11:41 Ответить
Фронт не завжди вирівнюють відступом. Можна було зрізати ту кишку якою наступали кацапи.
Але то занадто складно, канешн...
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17.02.2024 11:46 Ответить
Залужний хотів вчасно відійти на реально вигідніші позиції. І в ці плани явно не входила здача Коксохіму і 9 кварталу. Відхід із полів східніше Авдіївки і власне з її більшої частини за залізницею (з приватного сектору) давав можливість спокійно тримати оборону опираючись на Коксохім з форпостом у вигляді 9 кварталу. Але той відхід треба було робити вчасно.
Тепер зебіли здали не тільки усю Авдіївку а умудрились просрати навіть Коксохім (навіть озвучили пожежу на заводі - піпл схаває. Те що завод має розміри 1 на 2 км нє счітаєтса)
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17.02.2024 11:47 Ответить
Звідки данні що хотів здати? Вигляда якраз навпаки хотів деблокувати, для чого й перекидав 3 ОШБ та інші частини. І це було логічно.
Але хтось вирішив що здати все набагато простіше, та й вибори у ху-йла, - подарунок треба....
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17.02.2024 11:57 Ответить
На жаль зараз не час Наполеонів чи Велінгтонів. І навіть не Гудеріанів з Манштейнами. Вирішують переважно не командуючі чи Генштаб, а економіка! Якщо тебе цілими днями ******** і артою колошматять - не важно - це при Залужному чи Сирському! У кацапів я навіть не знаю - чи є в них головнокомандувач. Зате дуже багато бездумного м'яса ЗА ГРОШІ (+зеки) та техніки і боєзапасів до біса...
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17.02.2024 11:53 Ответить
зеки ... скільки ж тих зеків ?? От м*яса за великі гроші, то мабуть таки так.
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17.02.2024 12:40 Ответить
Вже бачили як це оманське чмо здавало азов. І щоб здати Авдіївку воно зняло 16 генералів.
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17.02.2024 11:35 Ответить
А ще дуже "своєчасне", забув додати гофмаршал...
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17.02.2024 11:35 Ответить
Справедливе і професійне?

Очевидно, що це рішення можна було ухвалити і раніше. І тут питання у тому, що на це мав бути наказ верховного головнокомандування, рішення Ставки. Тому що зараз виглядає так, що це рішення справді вимушене, коли ситуація стала досить загрозливою.
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17.02.2024 11:35 Ответить
Плюсую.
А ще можна подзвонити в кацапський Генштаб та взнати де вони будуть наступать. І одразу виводити звідти війська поки ситуація не стала загрозливою...
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17.02.2024 11:42 Ответить
Да-да. Помним

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17.02.2024 11:37 Ответить
Тобто переможенька?
Ну нарешті стало зрозуміло як це буде...
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17.02.2024 11:39 Ответить
Взагалі-то після таких військових, політичних, дипломатичних поразок чесний порядний Верховний Головнокомандувач заявив би про відставку.
Але "чесний, порядний" - така характеристика не про ЄрЗе,
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17.02.2024 11:39 Ответить
Чесний і порядний застрелився б як тільки колони рашистів перетнули розмінований Чонгар.
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17.02.2024 12:02 Ответить
От якби в Бахмуті так само мислили. Але з іншого боку там знищили ПВК Вагнер і її засновника. Тих, кого боялися в багатьох країнах третього світу. Але скільки гарних людей померло через це чи стало інвалідами і яких зараз не вистачає думаю на фронті.
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17.02.2024 11:40 Ответить
Зеленський про*рав Авдіївку. Не треба було допускати цієї ситуації
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17.02.2024 11:42 Ответить
він просрав війну. Якщо не всю Україну. Авдіїіка, Бахмут, Северодонецька агломерація - це тільки військові поразки; але за які також потрібно садити на кічу.
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17.02.2024 11:58 Ответить
Все це стало можливим після сдачі півдня України.Після такої зради його залишили при владі.Настільки тупий у нас нарід?
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17.02.2024 12:11 Ответить
туалетний сленг від вас так і пре ... Ви там оправтесь десь у себе, а сюди своє не несіть, будь ласка !!

Що Ви там пр...в, то Ваше діло. За усю країну не розписуйтесь. Разом з Зеленським !
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17.02.2024 12:44 Ответить
ти Бутусов, власник сайту? Чи, хоча би - адмін форуму, який може мені вказати, що, як, і де мені висловлювати власну думку?
Якщо ні - то не кажи мені, що мені робити, і ти не почуєш адреси, де, можливо, на тебе очікують.
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17.02.2024 13:37 Ответить
Угу ... я побажання по суті виклав ... і написав "будь ласка", сер ...

Тут форум відкритий.
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17.02.2024 14:20 Ответить
А як же полонені?! Це професійний вихід?!
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17.02.2024 11:43 Ответить
пишуть що є наші полонені, залишені поранені та захоплена наша техніка - як би нам не стало сумно коли все проясниться

https://t.me/shofront/279
Дуже не просто вийти з Авдіївки, є випадки потрапляння наших військових в полон. Тому не радійте.
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17.02.2024 11:43 Ответить
не треба тягати сюди невідомі телеграм канали. пишуть дуже багато чого. і навіть свої втрати кацапи озвучують як ніби то - наші. рибка гупі чула про сорок тисяч під Авдієвкою. то достатньо десь у коменті написати про це як втрати українців і все - рибка вже на інфогачку.
Хоча при такому погано організованому відступі, коли ******** постійно, то звичайно ж наші втрати будуть значними.
радіти можуть лише дебіли. бо з такого нормальна людина радіти не може.
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17.02.2024 11:54 Ответить
Через пару дней русаки и покажут и раскажут. Если только не подобивают наших.
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17.02.2024 12:24 Ответить
Краще б Зе розповів про причини, чому справа дійшла до необхідності "абсолютно логічного, справедливого та професійного рішення". Про ненадання підкріплень тривалий час, про ненадання снарядів, про невідомо де блукаючу мільйонну Армію Дронів, про кадрові рішення, про "палки в колеса" Залужному, про розвідку, про......
Але - "професійне рішення".
Вова, краще б ти відійшов з посади Президента залишивши її компетентним людям, зробив би це логічно, справедливо та професійно!
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17.02.2024 11:43 Ответить
ага, так він нас і послухає. Явамнічегонєдолжен.
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17.02.2024 11:56 Ответить
А НАВІЩО ТОДІ БУЛО ПХАТИ В ТОРБУ ОТОЧЕННЯ ОСТАННІ РЕЗЕРВИ?
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17.02.2024 11:43 Ответить
Дежавю.
Коли керівництво здавало Сєвєродонецьк, то так само казало, відходимо на кращі позиції у Лисичанськ, він розташований на висоті, тому буде легше оборонятися.
Через декілька днів здали і Лисичанськ.
Тоді теж, за тиждень до відступу з Сєвєродонецька, кинули туди для підсилення іноземний легіон.
Аналогічно, зараз, за декілька днів до здачі Авдіївки, кинули туди 3-ю штурмову бригаду.
Для чого, якщо збиралися відступати?
Тобто проходять роки війни в нічого не міняється, наступають на тіж граблі роками.
Це показує тупість всього вищого військово-політичного керівництва.
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17.02.2024 11:46 Ответить
3 ШБ була для прикриття відступу. Чи відступити - це просто розвернутись і піти?
Авдіївку раніше залишати треба було, і тут вже питання до клована як до найвищого командування.
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17.02.2024 13:00 Ответить
Що воно несе , про яку справедливість і професійність йдеться ,
коли багато поранених наших хлопців потрапили в полон ?
В той час , коли генерал Залужний говорив про відступ наших сил без втрат , воно брикалось , а сьогоднішній відхід - це що перемога Сирського і зелені ?
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17.02.2024 11:47 Ответить
Порівняйте як йшли з целехонького Херсона орки і як залишають руїни Авдіївки ЗСУ. У кого командири розумніші?
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17.02.2024 11:47 Ответить
І як йшли з Херсону? кралися то там то сям. ну не обстрілювати ж їх у місті, де повно цивільних? А під Авдієвкою твої розумні командири скільки орків положили, аби врешті решт окупувати практично невеликий райцентр.
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17.02.2024 11:59 Ответить
А могли ж битися в Херсоні як ЗСУ в Авдіївці. Але пішли заздалегідь. Задовго до можливого оточення.
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17.02.2024 12:17 Ответить
А скільки там "https://nv.ua/ukraine/events/v-hersone-zahvatili-********-rf-pereodevshegosya-v-grazhdanskuyu-odezhdu-video-novosti-ukrainy-50283980.html подраздєлєній прікритія " у місті залишилось, які потім тижнями виловлювали по підвалам і промзоні, всі забули.
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17.02.2024 13:02 Ответить
"https://nv.ua/ukraine/events/v-hersone-zahvatili-********-rf-pereodevshegosya-v-grazhdanskuyu-odezhdu-video-novosti-ukrainy-50283980.html подраздєлєній прікритія "
Скільки? Один? Орки вже почали публікувати допити полонених в Авдіївці. І там досі йдуть бої!
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17.02.2024 13:12 Ответить
Це якось скасовує те, що русня цілеспрямовано формувала з'єднання для того, щоб залишити їх на території, яку займають ЗСУ, тобто свідомо призначити їх для потрапляння в полон?
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17.02.2024 13:19 Ответить
Натякаєте, що десятки (як мінімум) бійців ЗСУ, які зараз борються в оточенні, спеціально залишені в Авдіївці?
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17.02.2024 13:23 Ответить
Ні. Так трапляється під час відступу, на жаль.
А от русня свідомо залишала багатьох своїх.
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17.02.2024 13:27 Ответить
Спеціально залишати диверсантів (хоч я і не вірю в цю маячню) і організовано виводити війська - це одне. А те що відбувається зараз в Авдіївці - це як мінімум злочинна недбалість.
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17.02.2024 13:34 Ответить
Якби русняві командири були дійсно розумніші за наших, від України на сьогодні тільки б спогади залишились.
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17.02.2024 13:36 Ответить
Після першої невдачі вони змінили тактику. Їх схоже все влаштовує. Навіть масштабну мобілізацію не роблять. Воюють найманцями і ракетами. Чекають коли в Україні закінчаться солдати.
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17.02.2024 13:50 Ответить
Це не про розум, а про ресурси.
Був би у них розум, наявними ресурсами би вже давно знищили ті ЗСУ повністю.
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17.02.2024 13:52 Ответить
Ну так, у них все дебіли. Добре хоч Україною генії керують.
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17.02.2024 13:56 Ответить
Армія росії дуже нерівномірна. Основна маса неадекватних і недалеких, але є і розумні та стримані. Поки що неадекватні рішення у них переважають (русняві скаржаться, що Авдіївку не треба було поспішати брати, через що величезні втрати). Але це поки що. Вони змінюються.
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17.02.2024 14:04 Ответить
.идар, а чого ж при Залужному ты(вы) считал , шо это аллогично. шлепер-2, возвращай Залужного !!! бо тэбэ подвесят за гогошары.
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17.02.2024 11:49 Ответить
тварь зелена - це треба там було пів року хлопців класти шо би все одно відійти?
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17.02.2024 11:52 Ответить
ну їбануте, шо візьмеш...
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17.02.2024 11:53 Ответить
Злой Залужный хотел всех оставить в котле, но тут вмешался добрый царь. Не знаю, что бы было без него...
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17.02.2024 11:56 Ответить
Даже если считать умным желание зебелых воевать в полуокружении... Дык, нестыковочка получается - завалили призыв, шо и явилось позорным отступлением по всем фронтам... Пенять на амеров нефиг, бо поставки вооружения продолжаются до сих пор по предыдущим договоренностям... ЗЫ... я в шоке... раненый боец из Авдіївки вызвал огонь на себя , а у Сырского не оказалось для этого "катюш"?
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17.02.2024 11:59 Ответить
Мудрий профффесіонал Зеленський.

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17.02.2024 12:00 Ответить
Зе-потворну мерзоту треба судити тварюку. Він стільки зла накоїв своїм тупорилим мисленням
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17.02.2024 12:04 Ответить
Петушара зелёное!!! Залужный ещё месяц назад говорил об этом, но это Нарко Чмо со своим ручным сЦырским решили поиграть в командующих....
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17.02.2024 12:05 Ответить
Зелений, а скільки там наших полягло??? Мій сусід там загинув! Йди геть сволота зелена!
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17.02.2024 12:07 Ответить
..шо може знати професійний уклоніст-рецидивіст про правильність-неправильність рішень військових?
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17.02.2024 12:09 Ответить
Щоб тебе та твоїх дітей так "професійно" лікували від смертельних хвороб, уйобище.
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17.02.2024 12:11 Ответить
Шапошников про Авдіївку та придворних журналюг.

https://www.youtube.com/watch?v=WTRAq69gTF0
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17.02.2024 12:18 Ответить
Про Мосейчучку?
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17.02.2024 12:20 Ответить
Про Мішу Ткача.
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17.02.2024 13:06 Ответить
У цьому випадну Верховному Головнокомандувачу війська, яке потопає у крові на всьому фронті краще помовчати. Військо у бою, а воно в ситій Європі щось там базікаю, закатавши ракети, танки, снаряди і дрони в асфальт.
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17.02.2024 12:22 Ответить
Повідомлення Залужного про недоцільність втрачати резерви та життя, і необхідність вивести людей з мішка - це було непрофесійне, панікерське ріення, і здача територій. А у Зеленского, коли Сирський не зміг виконати накази з ОПИ - це професійне рішення. "Вік сцени нє відать!"
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17.02.2024 12:27 Ответить
"Єкспєрт", туди сюди його в такуто мать.
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17.02.2024 12:37 Ответить
Ми тут, великі стратеги, зібралися. А нові підготовлені позиції росіяни бомбити не будуть ??

Це процесс, військова робота - зупиняти і нищити живу силу і техніку.

Врешті-реш, зуби вони і зточать.
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17.02.2024 12:47 Ответить
ото і я собі задаю питання - де наша системна робота проти їх пепелаців на аеродромах? дотянутися до нафтобази в підарбургу яка нам і нах.. не впала можна а там де треба чому нічого не робиться? але відповідь я і так знаю
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17.02.2024 13:25 Ответить
вибачайте, ви медіум ??

Сьодні новина - збили три Су *********.

От так воно буде - поступово зточують зуби і десна агресора. Тут літаки, там, кораблі (88 особ. складу), під Бахмутом і Авдієвкою піхоту десятками тисяч, далі нафтобаза, або НПЗ, заводи.
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17.02.2024 14:30 Ответить
"Авдеевка обошлась нам кратно дороже, чем Бахмут, это за гранью", - в Z-каналах несеться "зрадонька"
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17.02.2024 12:57 Ответить
Ray

@Ray_net_ua

·

https://twitter.com/Ray_net_ua/status/1758796261090562526 1 ч

ВСУ выходит из Авдеевки. Да, ВСУ спокойно могли держать Авдеевку. Но 2 месяца назад "союзники"(США) специально перекрыли поставку боеприпасов ВСУ, чтобы дать Путину "победу" для переизбрания. Без боеприпасов и F-16, под постоянными бомбардировками КАБами, не было другого варианта
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17.02.2024 13:37 Ответить
Ігор Сердюк

@igor_serdukov

Дали Ф16 зеленський не взяв бо не підготовив аеродроми. Без Ф16 кацапи закидали Аідіїїку бомбами. Ми втратили найкращі бригади . То свідомий саботаж.
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17.02.2024 14:04 Ответить
Полонених мабудь дуже багато. ЗЕ-мразь, ти за це відповіси, чи твій ручний долбойоб Сирунський?
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17.02.2024 14:20 Ответить
От тільки Залужний про це казав ще 2 місяці тому, а ЗЄ та Сирський це зробили тільки зараз з втратами та полоненими.

Дуже професійно - вт'итратити дорогоцінний час на інтриги, а потім все одно зробити, як батько казав, тільки вже через сраку.
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17.02.2024 14:35 Ответить
Тупа хрипата тварюка зараз піариться на виході наших бійців з Авдіївки, на тому як наші ледве змогли вийти з того аду. А ще пару неділь тому це можна було зробити спокійно і без суттєвих втрат, але тоді були більш важливі речі - треба було Залужного знімати щоб своє жи"івське его задовольнити.
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17.02.2024 17:44 Ответить
Професійне рішення......, а Залужному ВЕЛИКИЙ СОЛНЦЕЛИКИЙ запретил выводить войска....
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17.02.2024 19:53 Ответить
У Зели вся команда такая, ему не важно навыки и профессионализм, главное рейтинги и чтоб покладистый был
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17.02.2024 19:56 Ответить
Далі буде відновлення, будемо чекати на зброю......., клоунесса...
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17.02.2024 20:25 Ответить
Саме це давно пропонував Залужний, за що ти його звільнив. То звільняє тепер Сирського - будь послідовним, гівнюк.
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17.02.2024 23:16 Ответить
 
 