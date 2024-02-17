В Киеве и ряде областей объявляли тревогу из-за угрозы баллистики
Днем 17 февраля на большей части территории Украины объявляли воздушную тревогу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.
По состоянию на 12.38 актуальная карта тревог такова:
По состоянию на 12.05 карта тревог была такова:
По данным командования Воздушных сил, тревога объявлена из-за угрозы применения баллистического вооружения.
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Sergey A b3cf7edb
показать весь комментарий17.02.2024 12:28 Ответить Мне нравится 0
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