В Запорожском районе был слышен взрыв: предварительно - попадание в объект инфраструктуры на окраине Запорожья
Во время объявленной воздушной тревоги в Запорожском районе был слышен взрыв.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Иван Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.
"Взрыв в Запорожском районе вблизи села Наталовка. Оставайтесь в укрытиях", - говорится в сообщении.
"Предварительно - попадание по объекту инфраструктуры на окраине Запорожья. Информация о пострадавших уточняется", - позже добавил Федоров.
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