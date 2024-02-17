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взрыв (6500) Запорожская область (2826)

В Запорожском районе был слышен взрыв: предварительно - попадание в объект инфраструктуры на окраине Запорожья

ппо

Во время объявленной воздушной тревоги в Запорожском районе был слышен взрыв.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Иван Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.

"Взрыв в Запорожском районе вблизи села Наталовка. Оставайтесь в укрытиях", - говорится в сообщении.

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"Предварительно - попадание по объекту инфраструктуры на окраине Запорожья. Информация о пострадавших уточняется", - позже добавил Федоров.
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