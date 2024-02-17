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Дания должна быть следующей в подписании договора безопасности с Украиной, - премьер Фредериксен

фредеріксен

В Дании одобряют подписание договоров безопасности с Украиной рядом крупных стран, и надеются, что станут следующими в очереди на подписание такого договора.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом заявила премьер Дании Мэтте Фредериксен на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским в Мюнхене.

Премьер Дании – государства, являющегося одним из важных поставщиков вооружения для ВСУ – сообщила, что Дания подготовила новый пакет вооружения для передачи Украине. "Кажется, ни одна наша встреча не проходила без уведомлений о новых поставках... И нам нужно понять ваши потребности", – заявила она, очерчивая тему переговоров.

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Как известно, Дания является одним из государств, которые первыми передали Украине истребители F-16.

Кроме того, Фредериксен заявила, что рассчитывает на одобрение договоренностей об обязательствах безопасности между Украиной и "нордическими странами". "Это хорошо, что часть крупных стран уже подписали с вами такие договоры, и мы должны быть следующими в очереди", – заявила она.

Также смотрите: Выступление Зеленского на Мюнхенской конференции безопасности. ВИДЕО
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Топ комментарии
+3
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17.02.2024 13:02
+2
Поясніть,в чому полягає безпековий договір? Це певні зобов'язання з обох сторін. Що обіцяє Україна в обмін ,на які саме безпекові гарантії?
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17.02.2024 13:00
+1
Сьогодні зранку на Східному напрямку, під час ворожих ударів керованими авіабомбами по позиціях наших військ, Повітряні Сили Збройних Сил України знищили одразу три російські літаки: 2 Су-34 та один Су-35.
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17.02.2024 13:04
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Правила форума Совет форумчан
Данія це Україна..
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17.02.2024 12:48 Ответить
Поясніть,в чому полягає безпековий договір? Це певні зобов'язання з обох сторін. Що обіцяє Україна в обмін ,на які саме безпекові гарантії?
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17.02.2024 13:00 Ответить
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17.02.2024 13:18 Ответить
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17.02.2024 13:02 Ответить
Сьогодні зранку на Східному напрямку, під час ворожих ударів керованими авіабомбами по позиціях наших військ, Повітряні Сили Збройних Сил України знищили одразу три російські літаки: 2 Су-34 та один Су-35.
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17.02.2024 13:04 Ответить
фирма Су выпускает фуету !
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17.02.2024 13:05 Ответить
Ссу-35.
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17.02.2024 13:59 Ответить
ну наконец то достают русню в небе
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17.02.2024 13:11 Ответить
Усі з радістю підпишуть оті так звані "гарантії" Україні під оплески недоумкуватих імбіцилів, бо ці так звані "гагантії" не вартують навіть того папірця, на якому їх підпишуть. ЦЕ НЕ ГАРАНТІЇ, ЦЕ ЧЕРГОВИЙ БУДАПЕШТСЬКИЙ МЕМОРАНДУМ, який юридично не гарантує Україні нічого від слова зовсім... Саме тому його й підписують не дивлячись всі, кому це пропонує офіс РеЗЕдента, щоб потім по зе-шмарафонам та через "пазітівних блохєрів", згодувати всю цю імітацію та маніпуляцію, як якесь "досягнення". Почитайте уважно тексти цих "гарантій", там не прописано жодної конкретики, жодних строків, жодних алгоритмів дій в разі нападу рашки на Україну. Це папірець про всьо харошеє проти всього плахова і просуває це кремльовскій скоморох Вова. Єдина гарантія ненападу на Україну кацапів це членство України в НАТО, але щоб потрапити в НАТО треба не красти у власного народу та у власної Армії, треба дотримуватися демократичних принципів та свободи слова, проводити структурні реформи в державі. Але не заради цього пхалися у владу "слуги кремля" в 2019, тому НАТО їм "нє надо", їм надо вчергове на@бать український нарід (це єдине що вони добряче вміють, як показала практика) і обміняти членство в НАТО на купу нікчемних папірців у вигляді так званих "гарантій"... Це на@балово, а не "гарантії". А всі, хто ним радіє - або тупоголові недоумки, яких ніщо не вчить! Або вороги незалежної української держави, які маніпулюють та підміняють поняття, щоб лишити Україну вчергове сам на сам з ядерною новітньою ордою - московієй.
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17.02.2024 15:18 Ответить
Якщо гарантії не спрацюють, то буряти ставитимуть гарантів раком.
Гарантам таке ні до чого.
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17.02.2024 16:29 Ответить
 
 