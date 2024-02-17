Миссия МВФ и Украина начинают переговоры по третьему пересмотру программы расширенного финансирования

17 февраля миссия МВФ во главе с Гевином Греем и представители власти Украины приступают к переговорам в контексте третьего пересмотра программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF).

Об этом сообщает Министерство финансов Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Целью миссии является обсуждение состояния выполнения Украиной условий Меморандума об экономической и финансовой политике", - говорится в сообщении.

Как отмечается, встречи проходят в Варшаве, Республике Польша, а также в онлайн формате.

От Украины во встречах принимают участие представители Министерства финансов Украины, Национального банка Украины, а также других органов власти, ответственных за политику в области экономики, энергетики, борьбу и предотвращение коррупции, за верховенство права.

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