Один человек погиб и два - получили ранения в результате обстрела оккупантами Херсона
Российская армия обстреляла Херсон. Пострадали трое горожан.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
"Травмы, несовместимые с жизнью, получил мужчина. Ориентировочно, погибшему было до 45 лет.
Легкие ранения получила 49-летняя женщина. У нее – взрывная травма и ранение ноги.
Также в больницу доставили мужчину, 36 лет. Медики оценивают его состояние как средней тяжести.
Пострадавшим оказывается необходимая медпомощь", - говорится в сообщении.
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