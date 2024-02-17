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обстрел (25742) Херсон (2656)

Один человек погиб и два - получили ранения в результате обстрела оккупантами Херсона

херсон

Российская армия обстреляла Херсон. Пострадали трое горожан.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

"Травмы, несовместимые с жизнью, получил мужчина. Ориентировочно, погибшему было до 45 лет.

Легкие ранения получила 49-летняя женщина. У нее – взрывная травма и ранение ноги.

Также в больницу доставили мужчину, 36 лет. Медики оценивают его состояние как средней тяжести.

Пострадавшим оказывается необходимая медпомощь", - говорится в сообщении.

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