Умеров об опыте Авдеевки: Нам нужны современные системы ПВО, средства дальнего поражения и артснаряды
Решение при выходе Сил обороны из Авдеевки правильное.
Об этом министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Умерова, наши lessons learned относительно Авдеевки:
- Нужны современные системы ПВО, чтобы враг не мог применять КАБ,
- Требуются средства дальнего поражения для уничтожения вражеских складов,
- Нужны артиллерийские снаряды.
- Работаем над этим постоянно.
- Фортификации – строим и усиливаем. Решение беречь людей – правильное.
- Авдеевку – вернем.
Выход сил обороны из Авдеевки
Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выведении наших подразделений из Авдеевки. В свою очередь командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский проинформировал, что Силы обороны вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции. По мнению президента Украины Владимира Зеленского, решение о выходе украинских войск из Авдеевки является профессиональным и справедливым.
Впоследствии стало известно, что на заключительном этапе операции под давлением превосходящих сил противника некоторое количество украинских военнослужащих попало в плен при выходе из Авдеевки.
Пожалуйста, подождите...
а його просто знищити - згідно ваших слів - не можна?
чому? вам його шкода?
фашистів судили після смерті гітлєра і гєбелься - і все нормально
Бо на техніці ЗСУ козацькі хрести:
Під час контрнаступу Збройних Сил України на Харківщині українську техніку почали маркувати білим рівностороннім хрестом. Він має особливо символічне значення для наших військових і не тільки через те, що схожий на емблему ЗСУ.
Український історик та молодший лейтенант Збройних Сил України Олександр Алфьоров https://www.youtube.com/watch?v=zxwvrctGVnU&t=318s на своєму ютуб-каналі пояснив історичне та сакральне значення цього символу, виділивши п'ять його основних тлумачень:
1.Рівносторонній хрест має назву «катакомбний», або «знамення перемоги». Він з'явився за часів римського імператора Костянтина Великого (306-337 рр. н.е.). За легендою, тоді ще язичнику Костянтину в 312 році перед битвою з Максенцієм, правителем Італії, прийшло видіння Христа: «Під цим знаком переможеш». Тоді він звелів своїм воїнам нанести зображення рівностороннього хреста на щити, і здобув перемогу.
2. Подібний хрест також був символом хрестових походів, що відбувалися в середньовіччі з метою відвоювати захоплену мусульманами Святу землю. Лицарів, у яких на одязі був нашитий хрест, називали хрестоносцями.
3. росіяни втратили контроль над містом Балаклія 8 вересня. Саме в цей день у 1514 році інший Костянтин - князь Острозький і Київський - здобув блискучу перемогу над московитами під Оршею.
4. Білий хрест - один із символів, які найчастіше зображували на козацьких прапорах. Він був одним з елементів герба засновника Запорозької Січі Дмитра «Байди» Вишневецького. Його ми бачимо на прапорі Богдана Хмельницького, на прапорах Київського та інших полків Війська Запорозького.
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Гітлера з Геббельсом також не судили бо самогубство Й. Геббельса унеможливило винесення проти нього вироку Нюрнберзьким трибуналом, як і у випадку з А. Гітлером.
в сьогоденні - можна судити і дохлого путіна
було б бажання - а методи найдуться
у гибридній війні може бути лише гібридна перемога
Кому це ти кажешь?!
«Новий мініст оборони «.
Сам собі? Це твоя работа! запитай у Зе та Ермака- де ця схованка з снарядами? Її нема?
Що ти зробив як мініст оборони?
Де патронний завод?
Де виробництво снарядів?
Де виробництво зброї?
Де гідне снарядження для воїнів ЗСУ? Чому працюють волонтери а не ти?
Ти прийшов на цю посаду воювати, чи грошеві потоки пілити?
Працюй ( те) !
За котел? за Полоненних ЗСУ ? Тарнавський? Чи Умеров теж?
Відомо, що Генерал Залужний дзвонив Ермаку, та просив відвести війська з Авдіївки.
Але Ермак відповів що вже е новий командувач і він не буде розмовляти з Залужний…
Та ти шо?! Невже!? І як ми самі не допетрали?
а ще раніше азовсталі.
але в кротів злодіїв все по плану.
рішення по пепелацах прості але ви їх не збираєтесь реалізовувати.
вистави з коритами в чорному морі яке не вліяє ні на шо - то ваше фсьо, піпли хавають.
брехуни злодії кроти
Умьоров, а делегація в пыжамах, бикувата, з кедами, то типу дуже допомагала шоб дали те шо ви сказало?
може при норм. владі тут би "їхтутнєт", оперували би ф-22?(ей, русня, а ти докажи шо збили ваші корита не ополченці Бахмута?) позор кримсько-монгольського наріду!
А він бачте,який стратег,до чого додумався.
Виявляється,для того,щоб воювати,потрібна зброя і **********!
задовбали зелені довбаки
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В первую очередь нужен проукраинский президент Украины и проукраинская ВР.
ты с этого начинай. а потом уже что то проси
Як що він міністр МО то швидко роби, що вам потрібно!
"деяка кількість українських військовослужбовців потрапила в полон" - тобто точну кількість ще не порахували? Чи не хочуть сказати "мудрому наріду"?
Как жезадолбала эта банда непрофессионалов - популистов.