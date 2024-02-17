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Новости Война
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Авдеевка (2441) Умеров Рустем (390)

Умеров об опыте Авдеевки: Нам нужны современные системы ПВО, средства дальнего поражения и артснаряды

донеччина,авдіївка

Решение при выходе Сил обороны из Авдеевки правильное.

Об этом министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Умерова, наши lessons learned относительно Авдеевки:

  • Нужны современные системы ПВО, чтобы враг не мог применять КАБ,
  • Требуются средства дальнего поражения для уничтожения вражеских складов,
  • Нужны артиллерийские снаряды.
  • Работаем над этим постоянно.
  • Фортификации – строим и усиливаем. Решение беречь людей – правильное.
  • Авдеевку – вернем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Некоторое количество украинских воинов попало в плен при выходе из Авдеевки, - Тарнавский

Выход сил обороны из Авдеевки

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выведении наших подразделений из Авдеевки. В свою очередь командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский проинформировал, что Силы обороны вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции. По мнению президента Украины Владимира Зеленского, решение о выходе украинских войск из Авдеевки является профессиональным и справедливым.

Впоследствии стало известно, что на заключительном этапе операции под давлением превосходящих сил противника некоторое количество украинских военнослужащих попало в плен при выходе из Авдеевки
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Топ комментарии
+20
Та ви шо? А що 5 років робив Боневтік Херпідович Нетряпка? Засоби далекого ураження і артснаряди, маються на увазі і ракети, по всій Україні зариті під асфальтом. Сисим ППО ПРО немає, але нам їх дали більше, ніж собі залишили західні країни. Хоча якщо розібратися, то і в нас є проекти ППО ПРО "Кільчень", але на її виготовлення потрібно десь 300 мільйонів, а де тоді взяти гроші на марафон і "велике крадівництво"?
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17.02.2024 14:00
+16
"Нам потрібні ******* системи ППО, засоби далекого ураження та артснаряди"
Та ти шо?! Невже!? І як ми самі не допетрали?
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17.02.2024 13:59
+11
Территории которые захватили кацапы должны выполнять роль тиров где кацапы должны быть мишенями для украинских дронов. Чтобы систематическая утилизация оккупантов приносила оккупантам ужас, а не радость от захваченных территорий
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17.02.2024 14:00
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Правила форума Совет форумчан
судити
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17.02.2024 13:58 Ответить
а владіміра путіна разом з його виводком - потрібно знищити і судити?
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17.02.2024 14:00 Ответить
не можна просто знищити. треба спершу судити
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17.02.2024 14:03 Ответить
йому можна просто знищувати Українців
а його просто знищити - згідно ваших слів - не можна?
чому? вам його шкода?
фашистів судили після смерті гітлєра і гєбелься - і все нормально
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17.02.2024 14:06 Ответить
вообще-то такой
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17.02.2024 14:50 Ответить
ТИ ПІДЛО БРЕШЕШ, КАЦАП, ЯК І ТВІЙ ПІДГАВКУВАЧ юрій сміт !
Бо на техніці ЗСУ козацькі хрести:
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17.02.2024 15:06 Ответить
Я тобі надав фотодокументи, а ти намалював пасквіль на ЗСУ, а ось тобі КАЦАП історична інформація від нашого історика, молодшого лейтенанта ЗСУ Алфьорова:

Під час контрнаступу Збройних Сил України на Харківщині українську техніку почали маркувати білим рівностороннім хрестом. Він має особливо символічне значення для наших військових і не тільки через те, що схожий на емблему ЗСУ.

Український історик та молодший лейтенант Збройних Сил України Олександр Алфьоров https://www.youtube.com/watch?v=zxwvrctGVnU&t=318s на своєму ютуб-каналі пояснив історичне та сакральне значення цього символу, виділивши п'ять його основних тлумачень:

1.Рівносторонній хрест має назву «катакомбний», або «знамення перемоги». Він з'явився за часів римського імператора Костянтина Великого (306-337 рр. н.е.). За легендою, тоді ще язичнику Костянтину в 312 році перед битвою з Максенцієм, правителем Італії, прийшло видіння Христа: «Під цим знаком переможеш». Тоді він звелів своїм воїнам нанести зображення рівностороннього хреста на щити, і здобув перемогу.

2. Подібний хрест також був символом хрестових походів, що відбувалися в середньовіччі з метою відвоювати захоплену мусульманами Святу землю. Лицарів, у яких на одязі був нашитий хрест, називали хрестоносцями.

3. росіяни втратили контроль над містом Балаклія 8 вересня. Саме в цей день у 1514 році інший Костянтин - князь Острозький і Київський - здобув блискучу перемогу над московитами під Оршею.

4. Білий хрест - один із символів, які найчастіше зображували на козацьких прапорах. Він був одним з елементів герба засновника Запорозької Січі Дмитра «Байди» Вишневецького. Його ми бачимо на прапорі Богдана Хмельницького, на прапорах Київського та інших полків Війська Запорозького.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

https://**********.com.ua/2021/04/27/kozaczki-klejnody-**********-symvoly-vlady-j-nezalezhnosti/ Козацькі клейноди - українські символи влади й незалежності
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17.02.2024 15:25 Ответить
Судили нацистів на Нюнбергському трибуналі, а фашизм не був засудженим і фашистські режими в Європі спокійно проіснували до середини 70-х років 20 ст.
Гітлера з Геббельсом також не судили бо самогубство Й. Геббельса унеможливило винесення проти нього вироку Нюрнберзьким трибуналом, як і у випадку з А. Гітлером.
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17.02.2024 15:16 Ответить
це я до прикладу минулого
в сьогоденні - можна судити і дохлого путіна
було б бажання - а методи найдуться
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17.02.2024 15:47 Ответить
Так ,можна судити головного рашиста і в дохлому виді, а саме головне засудити сам рашизм та провести дерашифікацію, як це зробили союзні війська в повоєнній Німеччині, поганяти їх розвалинами наших сіл і міст, заставити повикопувати всі безіменні могили, відбудувати все розбите орками, розмінувати всі поля і ліси, покаятися, як це зробили німці, АЛЕ для цього потрібна Перемога.
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17.02.2024 15:54 Ответить
перемога - це звичайно
у гибридній війні може бути лише гібридна перемога
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17.02.2024 15:55 Ответить
« Умєров про досвід Авдіївки: Нам потрібні ******* системи ППО, засоби далекого ураження та артснаряди «…?

Кому це ти кажешь?!
«Новий мініст оборони «.

Сам собі? Це твоя работа! запитай у Зе та Ермака- де ця схованка з снарядами? Її нема?

Що ти зробив як мініст оборони?

Де патронний завод?
Де виробництво снарядів?
Де виробництво зброї?

Де гідне снарядження для воїнів ЗСУ? Чому працюють волонтери а не ти?

Ти прийшов на цю посаду воювати, чи грошеві потоки пілити?

Працюй ( те) !
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17.02.2024 15:03 Ответить
Доречі. Хто буде відповідати за провал у авдіівці ?
За котел? за Полоненних ЗСУ ? Тарнавський? Чи Умеров теж?

Відомо, що Генерал Залужний дзвонив Ермаку, та просив відвести війська з Авдіївки.
Але Ермак відповів що вже е новий командувач і він не буде розмовляти з Залужний…
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17.02.2024 15:10 Ответить
Спочатку знищити, судити потім.
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17.02.2024 15:10 Ответить
Умеров, херовий ти міністр, якщо волонтери просять допомоги для поранених в Авдієвці. Твої зами по медецині не знали, шо на них треба очікувати?! Чому вони не підготувались до цього, чим вони займаються, що волонтери вролають на всю країну що не вистачає апартів для збережння кіцівок. Сволота ледача твої зами.
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17.02.2024 16:25 Ответить
Еще один.... комментатор.
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17.02.2024 13:57 Ответить
Нехай собі наколупає в ноі всі свої бажання, там багато зеленого
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17.02.2024 14:08 Ответить
Та ла! Доки Авдіївка не сталася, того всього Умєрову треба не було. І Зєлєнскому теж. Авдіївка їм очі відкрила. Аллілуя!
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17.02.2024 14:08 Ответить
Ніхто, нічого, нікому не "відкрив". Як були паяци, на сцені, так і залишился.
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17.02.2024 14:39 Ответить
Аби шось -- все потрібно - від солдат до зброі
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17.02.2024 13:57 Ответить
Не допоможуть ні солдати, ні зброя, коли зєзрадники узурпувати усе що можно.
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17.02.2024 14:06 Ответить
Шо тут скажеш - злодіі - хто при владі стараються затаритись
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17.02.2024 14:09 Ответить
"Нам потрібні ******* системи ППО, засоби далекого ураження та артснаряди"
Та ти шо?! Невже!? І як ми самі не допетрали?
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17.02.2024 13:59 Ответить
Территории которые захватили кацапы должны выполнять роль тиров где кацапы должны быть мишенями для украинских дронов. Чтобы систематическая утилизация оккупантов приносила оккупантам ужас, а не радость от захваченных территорий
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17.02.2024 14:00 Ответить
Та ви шо? А що 5 років робив Боневтік Херпідович Нетряпка? Засоби далекого ураження і артснаряди, маються на увазі і ракети, по всій Україні зариті під асфальтом. Сисим ППО ПРО немає, але нам їх дали більше, ніж собі залишили західні країни. Хоча якщо розібратися, то і в нас є проекти ППО ПРО "Кільчень", але на її виготовлення потрібно десь 300 мільйонів, а де тоді взяти гроші на марафон і "велике крадівництво"?
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17.02.2024 14:00 Ответить
Чтобы это понять нужно было сдать 20% территории и авдеевку в том числе?
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17.02.2024 14:01 Ответить
а перед тим був досвід бахмута.
а ще раніше азовсталі.

але в кротів злодіїв все по плану.
рішення по пепелацах прості але ви їх не збираєтесь реалізовувати.

вистави з коритами в чорному морі яке не вліяє ні на шо - то ваше фсьо, піпли хавають.
брехуни злодії кроти
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17.02.2024 14:02 Ответить
Почему этот долбень говорит о необходимых шагах после того как просрал Авдеевку??? Может до этого надо было жопу свою поднять с кресла? Ну пентюх же,мудаки у нас в руководстве или предатели.
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17.02.2024 14:04 Ответить
одне не виключає iнше..
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17.02.2024 14:15 Ответить
мозок вам, зеленим казлам, потрібен, але тут вже без варіантів....
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17.02.2024 14:04 Ответить
Снаряды ? та вы шо ? еще **** при Порошеко звитувалы про снаряды где пиляти патронный и завод по снарядам ?
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17.02.2024 14:05 Ответить
Такое же Фэйсбучное недоразумение как и безуглая ************
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17.02.2024 14:06 Ответить
С Авдеевкой все ясно. Смотрите не просрите плацдарм на левом берегу. Да и крым нам важнее чем уже разрушенный дамбас. И вообще не понимаю почему прекратились удары по Енергодару и рашисты там пешком ходят и чуть ли не шашлыки жарят
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17.02.2024 14:07 Ответить
Умєров говорить ! Слухайте, це пурга важлива !
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17.02.2024 14:07 Ответить
Де взяти навчених людей на то,що вам підарасам корумпованим нада,на десятий рік війни.******** озброєнням потрібно вміти користуватися,а це довге навчання,та ще доґуя чого.
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17.02.2024 14:10 Ответить
Коммівояжери
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17.02.2024 14:13 Ответить
Потрібні ******* системи ППО, щоб ворог не міг застосовувати КАБи, Потрібні засоби далекого ураження для нищення ворожих складів, Потрібні артилерійські снаряди. Джерело:

Умьоров, а делегація в пыжамах, бикувата, з кедами, то типу дуже допомагала шоб дали те шо ви сказало?
може при норм. владі тут би "їхтутнєт", оперували би ф-22?(ей, русня, а ти докажи шо збили ваші корита не ополченці Бахмута?) позор кримсько-монгольського наріду!
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17.02.2024 14:15 Ответить
А казали,умєров тупий.
А він бачте,який стратег,до чого додумався.
Виявляється,для того,щоб воювати,потрібна зброя і **********!
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17.02.2024 14:16 Ответить
І ще обов'язково удмурт сирський. Без нього ніяк пабєди нє будєт.
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17.02.2024 14:23 Ответить
А де пункт "Замість обіцяних Зе на прес-конференції 25000 дронів зі складів ми поставили в Авдіївку лише 250". Може владу треба міняти?
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17.02.2024 14:18 Ответить
Правильними, але запізнілими Це не плановий відхід Багато тяжко поранених .Частина попала в полон. Полон це теж плановий відхід?
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17.02.2024 14:19 Ответить
і яйця по 20! за кіло.
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17.02.2024 14:19 Ответить
Та згиньте вже з яйцями. Не одноразово тут пояснювала - меланж, яєчна суміш зі звичайних яєць. Продається в тетрапаках/каністрах. На передовій використовувати таку суміш - меланж - навіть простіше. Вона в кілограмах йде.
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17.02.2024 14:59 Ответить
Дуже азартний
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17.02.2024 14:21 Ответить
краще цього триндюка туди відправити
задовбали зелені довбаки
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17.02.2024 14:23 Ответить
Зла не вистачає ,б....дь ,візьміть снаряди у тих підорів які вкрали мільярди на закупках цих снарядів ,конфіскуйте майно Резнікова тварі !
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17.02.2024 14:39 Ответить
Умеров об опыте Авдеевки: Нам нужны современные системы ПВО, средства дальнего поражения и артснаряды Источник:
===============
В первую очередь нужен проукраинский президент Украины и проукраинская ВР.
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17.02.2024 14:45 Ответить
МОУ має не імітувати кипучу діяльність в особі його міністра, а планово працювати щоб ЗСУ було чим давати відсіч рашистам. У втраті Авдіївки вина Умерова не менше, а можливо і більше, ніж генералітету ЗСУ
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17.02.2024 14:48 Ответить
так что там на счет яиц по 17? где эта воровская шлюха окопалась и сколько наворовала
ты с этого начинай. а потом уже что то проси
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17.02.2024 14:51 Ответить
"Нам потрібні ******* системи ППО, засоби далекого ураження та артснаряди" - це він кому сказав?? Зеленському? Чи "мудрому наріду"?
Як що він міністр МО то швидко роби, що вам потрібно!

"деяка кількість українських військовослужбовців потрапила в полон" - тобто точну кількість ще не порахували? Чи не хочуть сказати "мудрому наріду"?
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17.02.2024 15:02 Ответить
Ідіот....
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17.02.2024 15:07 Ответить
щоб це все було в Україні,має бути в ній відсутня та влада,котра працювала на ворога і не забезпечила державу для захисту народу України від рашистських нелюдів ...необхідною зброєю...
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17.02.2024 15:36 Ответить
Проти лому нема прийому… так можна казати зараз про КАБи …, як виявилось це простий, дієвий та дешевий засіб ураження, який виявився рішаючим в Авдіївці, на жаль до цього висновку ми дійдемо, точніше ті, від кого залежить прийняття рішень дуже не скоро…, як у випадку з дронами, в нас невміють працювати на випередження, а тільки постфактум хлопати крилами…
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17.02.2024 15:36 Ответить
Так це підлеглим своїм кажи, а вони хай виконують накази. Хватить вже лякати повітря. Пересаджайте по тюрмах всіх виробників зброї, і була вам всього більше, ляді.
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17.02.2024 15:38 Ответить
Якби Зельонським потрібні були снаряди, то не саджали б Пашинського, який єдиний поставляє снаряди в два-три рази дешевше, ніж по схематозам ОПи, та ще й по надуманим звинуваченням на користь Кацапії десятилітньої давності.
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17.02.2024 16:05 Ответить
Пи****бол з черговими анонсами.
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17.02.2024 17:02 Ответить
Умеров с воинским званим рядовий в должности министра считает себя военным экспертом?

Как жезадолбала эта банда непрофессионалов - популистов.
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17.02.2024 18:09 Ответить
У Умерова наступило "ПРОСВЕТЛЕНИЕ после ОТУПЕНИЯ"! Он что раньше не знал что москали КАБы будут массово использовать?
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17.02.2024 18:28 Ответить
 
 