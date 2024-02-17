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Запорожье (2561) обстрел (25742) Тарифы на отопление (703)

Из-за удара по окраине Запорожья есть перебой в работе теплосети, без отопления 39 многоэтажек

опалення

В результате сегодняшнего удара по одному из инфраструктурных объектов на окраине Запорожья произошел перебой в работе теплосети.

Об этом заявил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Из-за рашистских обстрелов произошел перебой в работе теплосети: без отопления остались 39 многоэтажных домов (а это 4 тысячи абонентов). Специалисты концерна "Городские тепловые сети" уже работают над восстановлением теплоснабжения", - говорится в сообщении.

Также читайте: В Запорожском районе был слышен взрыв: предварительно - попадание в объект инфраструктуры на окраине Запорожья
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Новини з Запоріжжя не дуже часто коментують. Та й того одного видалили .
А взагалі, тут у Запоріжжі мешкають переважно совкодрочери і кацапня. На 90%.
Я сам з Запоріжжя. Я з 10%, єслі шо.
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17.02.2024 16:38 Ответить
Хорошая попытка, свинособака. Поэтому в 14 году вам тут хвосты поприжимали, а 22 очереди стояли в военкоматы.
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17.02.2024 19:39 Ответить
Кто кому "хвосты поджимал"? Погугли "яичное воскресенье", как в Запорожье сепарам объяснили, что им в Запорожье не рады. Хорошо получилось.

Хотя ваты хватает...
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17.02.2024 20:35 Ответить
Форумчанин пан П'ять копійочок з Запоріжжя . Де він що з ним ?
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17.02.2024 18:36 Ответить
В Запорiжжi свого часу кацапам дали *****, а потiм посипали мукой й поливали зеленкой /це для тих хто не знав або забув/
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17.02.2024 20:34 Ответить
 
 