Уничтожение российских истребителей: Парашюты летели, выжили ли пилоты - скоро будет известно, - Воздушные силы

Российские пилоты пораженных сегодня российских истребителей Су-34 и Су-35 пытались катапультироваться, однако пока неизвестно, выжили ли они.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Были поражены самолеты. По данным разведки, парашюты летели. Выжили ли пилоты, тоже узнаем, даже из их пабликов. Скоро это будет известно", - сказал он.

Игнат добавил, что российские пилоты пытались катапультироваться. Пока неизвестно, выжили ли оккупанты, информацию устанавливают.

"Было видно, что сработали катапульты на этих самолетах. Возможно, не на всех. Ну, подробнее отслеживаем, как там судьба рашистов, попытавшихся катапультироваться", - добавил спикер.

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Утром 17 февраля 2024 года на Восточном направлении подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожено сразу три вражеских самолета - два истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35.