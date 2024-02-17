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самолет (3551) уничтожение (6222) Игнат (575)

Уничтожение российских истребителей: Парашюты летели, выжили ли пилоты - скоро будет известно, - Воздушные силы

рф,су-34

Российские пилоты пораженных сегодня российских истребителей Су-34 и Су-35 пытались катапультироваться, однако пока неизвестно, выжили ли они.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Были поражены самолеты. По данным разведки, парашюты летели. Выжили ли пилоты, тоже узнаем, даже из их пабликов. Скоро это будет известно", - сказал он.

Игнат добавил, что российские пилоты пытались катапультироваться. Пока неизвестно, выжили ли оккупанты, информацию устанавливают.

"Было видно, что сработали катапульты на этих самолетах. Возможно, не на всех. Ну, подробнее отслеживаем, как там судьба рашистов, попытавшихся катапультироваться", - добавил спикер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сразу три вражеских истребителя уничтожены на Восточном направлении, - Воздушные силы

Утром 17 февраля 2024 года на Восточном направлении подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожено сразу три вражеских самолета - два истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35.
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Топ комментарии
+41
что сегодня я твоей дурке галлоперидол закончился что пишешь откровенную х..ню???
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17.02.2024 15:30
+33
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17.02.2024 15:32
+22
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17.02.2024 15:29
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что сегодня я твоей дурке галлоперидол закончился что пишешь откровенную х..ню???
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17.02.2024 15:30 Ответить
пошел ***** потвора
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17.02.2024 15:43 Ответить
По вашоме це так легко збити ? Тут тижнями і одного не можуть
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17.02.2024 17:01 Ответить
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17.02.2024 15:29 Ответить
В ефірі марахвону...
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17.02.2024 15:32 Ответить
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17.02.2024 15:32 Ответить
На Путіна рішив попрацювати , хаос зробити? Дивно, що Зеленський не Бажан провести мобілізацію… такі розумні тут….Для чого Залужному не вірить .. треба петицію зробити..
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17.02.2024 17:53 Ответить
Позвольте спросить: "Вы сынок покойного Петра Голохвостого, что цирюльню держал за канавой?"
Голохвостов. - Да, моя хвамилия натирально - Голохвастов, а то мужичье необразованное коверкает. -
Проня. - Я уже вам раз говорила: паликмахтерская, а вы все - цирюльня, цирюльня! -
Голохвостов. - О, Проня Прокоповна имеет скус! Ежели когда человек поднимется умом выше лаврской колокольни, да глянет оттудова на людей, так они ему сдаются-кажутся такие манюсенькие, как пацюки, пардон, крысы! Позволите папироску? -

А Ви містер Ihor S. паликмахтер или ... где?
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17.02.2024 18:35 Ответить
правильніше - Голобородько, которий держал притон на Банковой, возле речки.
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17.02.2024 19:07 Ответить
Словник,подобаеться когось розбирати , надіюся опустивши когось піднятися самому..
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17.02.2024 19:52 Ответить
- Кто на ком стоял??? Потрудитесь излагать ваши мысли яснее, - сказал профессор Преображенсий.
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17.02.2024 19:55 Ответить
Бажано, щоб начинка не вижила...
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17.02.2024 15:34 Ответить
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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17.02.2024 15:34 Ответить
Ну ЗЕ в бочке кукурузника это полный ржач, спасибо рассмешил пипец)))
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17.02.2024 16:48 Ответить
А ты что, за ПУ?
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17.02.2024 19:20 Ответить
Було видно, що спрацювали катапульти на цих літаках. Джерело: \\\\\\

як?
Байрактари?
чи просто потужненькі відосіки?
Просто Ігнат це типу як Подоляк - політичноновинна тварина, в смислі, політичний дуже проффесіанальний лідар журналістського мнєнія коли нема конкурентів.
Яким хєром і де і коли тобі "було видно"?
ну, сорі, видно шо потужні(сперли це слово у порошенка, ясен пень) відосіки під ЩОСЬ підганяють.
може Залужний планував, але збив Сирський?

ну це так, може я планував висадку на Меркурій але здійснив Обана на планету Переотгрузку?
просто жертвоприношення. я то казав, що коли русня відкрила капище - "будуть жертви", просто не думав шо очевидно підуть на ..... очевидно, куди й пішли. Яхве правда хоче побільше жертв, тобто - ....... див. на ПСВ.
то саме. і на ДСВ - справедливо було і т.д., але ..... і знову проклята **** Москва!!! знову, знову!!! "породили?" = мовчіть.
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17.02.2024 15:35 Ответить
ёще бы, такоё говно нё тонёт то
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17.02.2024 15:53 Ответить
маски шоу краще вже - якщо ти любиш "гумор" совковий, то люби Маски шоу!
як то мем був - на чувака нападає ватнік і кричить - "любі расію"
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17.02.2024 16:14 Ответить
випорожнився? візьми вологу серветку та підітрись, бо надто смердить.
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17.02.2024 15:46 Ответить
А ти , що на передовій , що такий розумний ? Не хочеш вірити , не вірю , бийся об стінку , тільки для чого тут показувати свій переполох?????
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17.02.2024 17:50 Ответить
ну дивись, позавчора я думав правда шо путін здохне, ну, не так вийшло, а ти то шо?
ти нічо не робиш, тобто не п...
ок?
умнік мля
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17.02.2024 18:17 Ответить
Не зрозумів , щоб щоб мрії збулися треба самому до мрії іти , а не панікувати , лякаючи всіх.. Коли читаєш Біблію , тобто християнин, там написано , велика Віра , тільки приводе до дії …
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17.02.2024 19:56 Ответить
Жора, ой, Ігор, дивись, -коли виродили т.з. "Ісуса", то Ірод Великий, історична особа, дарма шо був вже 2 роки мертвим, "наказав вбити всіх немовлят в окрузі = 6-14 тис."(а роженіца і рогоносець під цей "галас" втекли в Єгипет)
тобто, до тебе питання.... а шо, бох не міг потайки виродитись? ну, шоб цю мєлочь не зробити, як от вбивство тисяч дітей, навіть не дітей, а ще й ..... соррі, виривали в вагітних, ну, ти як вірун - насолодишся таким жертвоприношенням Яхве. Так так - саме яхве, по канонах ваших - Яхве і є "Ісус". які ж ви...... жалюНЕгідні!
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18.02.2024 10:11 Ответить
Наївний ти Юрій… історик ? … Бог все може …як підняти , так і опустити ,… херой ..
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27.02.2024 02:39 Ответить
давай твій Аллах, чи про кого ти там, про Зевса? теж бох, якщо воно дасть тобі силу зрушити піщинку, не гОру, а піщинку, то я йду і знищую Патрушева.
"може"? ну якщо воно щось і "може", то хіба що викликати тобі лікаря, бо ти в таке віриш що смішно. Що ти вибереш йдучи в ліс де є один вовк(ліс - площею як область сумщини напр.)- рушницю, чи Гіблію? А чо? бох же тебе захистить?
от і все. такі віруни як ти - це 100% всіх вірунів.
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02.03.2024 12:58 Ответить
Літаки летять, будем всіх бомбить! - Володимир Зеленський
https://youtu.be/9ethYOGRvL4?si=upuJZdNKIaUB_tPj
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17.02.2024 15:36 Ответить
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17.02.2024 15:51 Ответить
збито два російські винищувачі-бомбардувальники Су-34 і один винищувач Су-35.
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17.02.2024 16:00 Ответить
две Сушки упали на границе с РФ ,она в районе Волновахи
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17.02.2024 16:05 Ответить
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17.02.2024 16:10 Ответить
пилоты сгорели благополучно
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17.02.2024 16:13 Ответить
Парашути летіли в одну сторону - пілоти в другу -- хер зна чи вони до землі зустрілись
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17.02.2024 16:14 Ответить
Добивайте, хлопці, цю падаль! Їх точно не треба брати в полон!
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17.02.2024 16:16 Ответить
это на границе с росией , один самолет прямо в росию упал
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17.02.2024 16:17 Ответить
Може якомусь кацапу на голову , буде ще -1 !
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17.02.2024 16:52 Ответить
итого - 120км до границы с росией
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17.02.2024 16:26 Ответить
Та ні, таких якраз і потрібно брати в полон, бо літуна підготувати - на це підуть роки, а одного полоненого льотчика міняють навіть більше ніж на 10 наших солдат.
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17.02.2024 16:28 Ответить
А за скільки наших людей можливо обміняти Єрмака? Татарова? Баканова, наумова
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17.02.2024 16:51 Ответить
Юрію да у вас просто потік свідомості . Мя вам порада , не читайте книгу Зогар на нічь
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17.02.2024 17:19 Ответить
я все логічно базарю!
де і як ви найшов щось "негідне"?
ти совок?
тоді - проклинаю.
та лдно не переживай.ТЕ, це не працює
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18.02.2024 11:14 Ответить
Куди «летіли парашути»? Я не знав, що парашути літають! Можливо, парашути (легкоспади) були застосовані?
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17.02.2024 17:49 Ответить
Якщо кульбаби успішно літають, то і парашути літають тим більше.
Рідко який парашут долетить до землі із живм кацапом.
Цей закон Ньютон відкрив ще в Гостомелі.
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17.02.2024 20:16 Ответить
Це вже друге діло, їх потрібно відганяти від лбз щоб меньше каби скидали на наші позиції. Підтягнути більше ППО до ЛФ. Але вова переживає виключно за єрмака і друзів тому тягне все ППО до Києва.
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17.02.2024 17:58 Ответить
 
 