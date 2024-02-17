Уничтожение российских истребителей: Парашюты летели, выжили ли пилоты - скоро будет известно, - Воздушные силы
Российские пилоты пораженных сегодня российских истребителей Су-34 и Су-35 пытались катапультироваться, однако пока неизвестно, выжили ли они.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.
"Были поражены самолеты. По данным разведки, парашюты летели. Выжили ли пилоты, тоже узнаем, даже из их пабликов. Скоро это будет известно", - сказал он.
Игнат добавил, что российские пилоты пытались катапультироваться. Пока неизвестно, выжили ли оккупанты, информацию устанавливают.
"Было видно, что сработали катапульты на этих самолетах. Возможно, не на всех. Ну, подробнее отслеживаем, как там судьба рашистов, попытавшихся катапультироваться", - добавил спикер.
Утром 17 февраля 2024 года на Восточном направлении подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожено сразу три вражеских самолета - два истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35.
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Голохвостов. - Да, моя хвамилия натирально - Голохвастов, а то мужичье необразованное коверкает. -
Проня. - Я уже вам раз говорила: паликмахтерская, а вы все - цирюльня, цирюльня! -
Голохвостов. - О, Проня Прокоповна имеет скус! Ежели когда человек поднимется умом выше лаврской колокольни, да глянет оттудова на людей, так они ему сдаются-кажутся такие манюсенькие, как пацюки, пардон, крысы! Позволите папироску? -
А Ви містер Ihor S. паликмахтер или ... где?
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
як?
Байрактари?
чи просто потужненькі відосіки?
Просто Ігнат це типу як Подоляк - політичноновинна тварина, в смислі, політичний дуже проффесіанальний лідар журналістського мнєнія коли нема конкурентів.
Яким хєром і де і коли тобі "було видно"?
ну, сорі, видно шо потужні(сперли це слово у порошенка, ясен пень) відосіки під ЩОСЬ підганяють.
може Залужний планував, але збив Сирський?
ну це так, може я планував висадку на Меркурій але здійснив Обана на планету Переотгрузку?
просто жертвоприношення. я то казав, що коли русня відкрила капище - "будуть жертви", просто не думав шо очевидно підуть на ..... очевидно, куди й пішли. Яхве правда хоче побільше жертв, тобто - ....... див. на ПСВ.
то саме. і на ДСВ - справедливо було і т.д., але ..... і знову проклята **** Москва!!! знову, знову!!! "породили?" = мовчіть.
як то мем був - на чувака нападає ватнік і кричить - "любі расію"
ти нічо не робиш, тобто не п...
ок?
умнік мля
тобто, до тебе питання.... а шо, бох не міг потайки виродитись? ну, шоб цю мєлочь не зробити, як от вбивство тисяч дітей, навіть не дітей, а ще й ..... соррі, виривали в вагітних, ну, ти як вірун - насолодишся таким жертвоприношенням Яхве. Так так - саме яхве, по канонах ваших - Яхве і є "Ісус". які ж ви...... жалюНЕгідні!
"може"? ну якщо воно щось і "може", то хіба що викликати тобі лікаря, бо ти в таке віриш що смішно. Що ти вибереш йдучи в ліс де є один вовк(ліс - площею як область сумщини напр.)- рушницю, чи Гіблію? А чо? бох же тебе захистить?
от і все. такі віруни як ти - це 100% всіх вірунів.
https://youtu.be/9ethYOGRvL4?si=upuJZdNKIaUB_tPj
де і як ви найшов щось "негідне"?
ти совок?
тоді - проклинаю.
та лдно не переживай.ТЕ, це не працює
Рідко який парашут долетить до землі із живм кацапом.
Цей закон Ньютон відкрив ще в Гостомелі.