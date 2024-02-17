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Зеленский (19011) помощь и поддержка (825) Рютте Марк (266)

Зеленский и Рютте обсудили дальнейшую оборонную поддержку Украины, потребности в ПВО и артиллерии

рютте,зеленський

В рамках Мюнхенской конференции по вопросам безопасности президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

Об этом сообщается на сайте президента, передает Цензор.НЕТ.

"Стороны обсудили дальнейшую оборонную поддержку Украины, потребности в ПВО и артиллерии. Отдельно остановились на деятельности международной авиационной коалиции, важной роли Нидерландов в процессе подготовки украинских пилотов на территории Румынии и передаче Украине истребителей F-16", - говорится в сообщении.

Зеленский поблагодарил Нидерланды и лично - Рютте, за твердую и весомую поддержку Украины во время полномасштабного вторжения России.

Также читайте: Премьер Нидерландов Рютте: Мы должны сделать больше, чтобы помочь Украине

Президент подробно проинформировал собеседника о ситуации на фронте. Он отметил оборонную помощь Нидерландов в размере более 2 млрд евро, предусмотренную для Украины в текущем году, а также взносы в Европейский фонд мира, гуманитарную помощь и поддержку проектов по восстановлению нашей страны.

Зеленский отметил успешную работу команд двух стран над проектом двустороннего соглашения о безопасности на основе Вильнюсской декларации G7.

Лидеры обсудили реализацию Украинской формулы мира и подготовку к проведению первого Глобального саммита мира в Швейцарии.

Особое внимание Зеленский и Рютте уделили интеграции Украины в НАТО.

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тобто, зе!шмарклю, не пустили, в номер 49?
так, на вході, все і обговорили?
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17.02.2024 15:57 Ответить
mogli bi ecio bi Patriot odnu sistemu Nederlandi dat
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17.02.2024 16:22 Ответить
Mikl

@soldat31

На этой фотографии все прекрасно. кто отсутствует и почему узнайте у азербайджанских экспертов. Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел в Мюнхене встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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17.02.2024 17:04 Ответить
 
 