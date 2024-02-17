Дополнительный пакет помощи Украине во время голосования в Конгрессе США будет принят, - Гаррис
Дополнительный пакет поддержки Украины будет поддержан американскими законодателями, если он будет вынесен на голосование.
Об этом во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявила вице-президент США Камила Гаррис, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
Как отметила Гаррис, у США есть только один план "А" - как помочь Украине и обеспечить ее всем необходимым. По ее словам, в Конгрессе США есть двухпартийная поддержка по оказанию дальнейшей помощи Киеву.
"Я убеждена, что пакет дополнительной помощи, который сейчас находится на рассмотрении в Палате представителей, если его поставить на голосование, будет принят", - подчеркнула Гаррис.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украина рассчитывает на положительное решение Конгресса по вопросу выделения помощи и на то, что США останутся нашим стратегическим партнером.
"Мы очень рассчитываем на положительное решение Конгресса, для нас этот пакет жизненно важен. Мы не рассматриваем на сегодняшний день альтернативы. Потому что мы рассчитываем на Соединенные Штаты как нашего стратегического партнера, и что они останутся стратегическим партнером", - сказал Зеленский.
Как отметил президент Украины, поддержка партнеров должна быть последовательной и системной, и это важно, поскольку отдельные пакеты помощи не разрешат кардинально ситуацию.
"Этот пакет - это путь к победе? Нет, этого недостаточно, потому что путь к победе - это люди, моральный дух украинского воина, людей, пакеты поддержки, санкции партнеров - это большая союзническая работа, причем не раз в квартал, а работа ежедневная. Это очень важно. Поэтому это точно путь вперед, этот пакет точно путь вперед и это - факт, но это еще не победа. И это, что гораздо важнее, - движение вперед. Движение вперед гораздо важнее, чем стагнация на поле боя", - сказал Зеленский.
Как добавил глава государства, он не считает позицию Соединенных Штатов по вопросу принятия пакета помощи для Украины предательской, поскольку "наш стратегический партнер не может позволить себе не поддержать Украину".
"Я не вижу возможностей для стратегического партнера занять такую позицию. Мы видим вызовы – электоральные, внутренние, политические. Не хочу их комментировать, это внутренние процессы США и народа Америки. Но я рассчитываю, что, все-таки, союзническая позиция останется", - сказал он. Зеленский.
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Это шизофрения какая-то! Ведь Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что он ни в коем случае не поставит законопроект на голосование. О чём вообще разговор?
ніхто не может відповісти:
- чому не використовуються наявні гроші.
PDA 4.2 млрд, та USAI 6.6млрд
- чому запросили новий пакет, котрий менший ніж в 2022-2023 роках
- що робити, якщо його також адміністрація не буде використовувати
- що робити, коли він закінчиться
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