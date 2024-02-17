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Дополнительный пакет помощи Украине во время голосования в Конгрессе США будет принят, - Гаррис

Володимир Зеленський та Камала Гарріс

Дополнительный пакет поддержки Украины будет поддержан американскими законодателями, если он будет вынесен на голосование.

Об этом во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявила вице-президент США Камила Гаррис, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Как отметила Гаррис, у США есть только один план "А" - как помочь Украине и обеспечить ее всем необходимым. По ее словам, в Конгрессе США есть двухпартийная поддержка по оказанию дальнейшей помощи Киеву.

"Я убеждена, что пакет дополнительной помощи, который сейчас находится на рассмотрении в Палате представителей, если его поставить на голосование, будет принят", - подчеркнула Гаррис.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украина рассчитывает на положительное решение Конгресса по вопросу выделения помощи и на то, что США останутся нашим стратегическим партнером.

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"Мы очень рассчитываем на положительное решение Конгресса, для нас этот пакет жизненно важен. Мы не рассматриваем на сегодняшний день альтернативы. Потому что мы рассчитываем на Соединенные Штаты как нашего стратегического партнера, и что они останутся стратегическим партнером", - сказал Зеленский.

Как отметил президент Украины, поддержка партнеров должна быть последовательной и системной, и это важно, поскольку отдельные пакеты помощи не разрешат кардинально ситуацию.

"Этот пакет - это путь к победе? Нет, этого недостаточно, потому что путь к победе - это люди, моральный дух украинского воина, людей, пакеты поддержки, санкции партнеров - это большая союзническая работа, причем не раз в квартал, а работа ежедневная. Это очень важно. Поэтому это точно путь вперед, этот пакет точно путь вперед и это - факт, но это еще не победа. И это, что гораздо важнее, - движение вперед. Движение вперед гораздо важнее, чем стагнация на поле боя", - сказал Зеленский.

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Как добавил глава государства, он не считает позицию Соединенных Штатов по вопросу принятия пакета помощи для Украины предательской, поскольку "наш стратегический партнер не может позволить себе не поддержать Украину".

"Я не вижу возможностей для стратегического партнера занять такую позицию. Мы видим вызовы – электоральные, внутренние, политические. Не хочу их комментировать, это внутренние процессы США и народа Америки. Но я рассчитываю, что, все-таки, союзническая позиция останется", - сказал он. Зеленский.
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Топ комментарии
+11
Так все и упирается в это если.Он еще на прошлой неделе мог быть проголосован,но мистер Джонсон,**** такая,его не ставит.Остался вариант собрать подписи,как раз над этим работают,но это не быстро.
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17.02.2024 16:22
+11
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17.02.2024 16:30
+9
https://t.me/operativnoZSU/136920 Чехія знайшла спосіб дістати 3,5 мільйони снарядів для України, але потребує фінансування для цього , - заява президента Чехії

Наразі ми знайшли півмільйона снарядів калібру 155 мм і 3 мільйони снарядів калібру 122 мм, які ми зможемо переправити (прим. в Україну) за кілька тижнів, якщо знайдемо фінансування на це. Ми звернемося за цією допомогою до партнерів в США, Німеччині, Швеції тощо, - повідомив Петер Павел
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17.02.2024 16:48
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Скоро холуи ЗЕ и приближенные к ним лица, представят финансовые декларации за год. Там будет гарный пакет допомоги из фортификационных укреплений в виде элитной недвижимости и самоходной артиллерии на базе Мерседес и Лексус.
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17.02.2024 16:50 Ответить
Тобто, гамериканські законодавці точнісінько як наші - безправні і безсилі, і можуть голосувати тільки за те, що їм запропонують справжні хазяї парламенту?
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17.02.2024 17:09 Ответить
"...Причому не раз на квартал..." ) Так, так, 95 квартал одною подачкою не прогодуєш. Тут будь-яка допомога піде як в суху землю.
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17.02.2024 17:23 Ответить
США перечислят около $500 тысяч конфискованных российских активов в Эстонию для Украины
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17.02.2024 17:39 Ответить
...если он будет вынесен на голосование.
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17.02.2024 18:11 Ответить
конечно будет принят и проблема в спикере Джонсоне друге Трампа который НЕ ставит этот пакет на голосование... Говорят А и не говорят Б, боже, что за импотенты правят странами.
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17.02.2024 19:20 Ответить
слово "буде" від США ,в багатьох випадках, коли вони послуговувалися цим словом у відносинах з Україною,означало в переносному значенні "брешуть"
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17.02.2024 19:22 Ответить
Додатковий пакет підтримки Україні буде підтриманий американськими законодавцями, якщо він потрапить на голосування.
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Это шизофрения какая-то! Ведь Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что он ни в коем случае не поставит законопроект на голосование. О чём вообще разговор?
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17.02.2024 19:23 Ответить
Всі зациклились на Джонсоні та пакету (котрий скоріш ща все буде останній)

ніхто не может відповісти:
- чому не використовуються наявні гроші.
PDA 4.2 млрд, та USAI 6.6млрд
- чому запросили новий пакет, котрий менший ніж в 2022-2023 роках
- що робити, якщо його також адміністрація не буде використовувати
- що робити, коли він закінчиться
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17.02.2024 20:47 Ответить
Всі дивляться, як зєля використовує гроші. Дивляться на кросівки Арахамії, на сумочку Щасливої, на новий маєток спікера Ради... І на ув'язненого розвідника Червінського
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17.02.2024 22:40 Ответить
Пані та Панове прошу підтримати Петицію до президента США про передачу Україні заморожених на Заході російських 300 млрд дол. Для цього перейдіть за посиланням: https://chng.it/YDGxxPXVmX

Праворуч введіть свої: 1) ім'я, 2) прізвище, 3) електронну адресу.

Далі потрібно натиснути червону кнопку Sign this petition. На вашу ел. пошту прийде з сайту зворотня репліка.

ДУЖЕ ВАЖЛИВО! Потрібно обов'язково підтвердити електронною поштою свій голос (зворотню репліку), інакше його видалять пізніше.

І ще ВАЖЛИВО: Підписання Петиції абсолютно безкоштовно. Сайт Change може попросити донат. Але це не обов'язково робити. Просто ігноруйте.
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17.02.2024 23:35 Ответить
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