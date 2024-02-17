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безопасность (1057) Зеленский (19011) США (24808) гарантия (141)

Украина и США провели два раунда переговоров по гарантиям безопасности, - Зеленский

зеленський

Команды Украины и США работают над документом о гарантиях безопасности, уже проведено два раунда переговоров.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на совместном с вице-президентом США Камиллой Гаррис брифинге в Мюнхене.

"Что касается гарантий безопасности: да, наши команды работают, провели два раунда переговоров. Я уверен, что у нас будет очень мощный документ с нашими партнерами. Но мы договорились, что все должны сфокусироваться на том, что нужно именно сейчас. Поэтому мы фокусируемся на работе с Конгрессом США, а после этого перейдем к гарантиям безопасности", - сказал Зеленский.

Также читайте: Дополнительный пакет помощи Украине во время голосования в Конгрессе США будет принят, - Гаррис
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Топ комментарии
+8
"...буде дуже потужний документ..." - ключові слова: буде, потужний!
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17.02.2024 16:36
+6
Люди добрі, не пишіть тут цей ненависний набір літер з е л е н с ь к и й. Ніщо так не дратує і не викликає ненависті і огиди в українських людей, як цей набір літер...
Якби кожен українець харкнув у морду цій істоті - воно б утопилося в харкотинні людської ненависті.
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17.02.2024 16:38
+6
Авдеевка. Сводки с фронта:
Відходимо на більш підготовлені позиції на авдіївському напрямку.
А тепер задам просте питання. Чи є підготовлені позиції?

Никаких подготовленных позиций, естественно, нет. Куда будут отходить солдаты-непонятно. Украинская власть все последние военные годы безбожно воровала. Воровала так, будто живёт последний день и завтра не наступит. Чиновники Минобороны скоро возглавят списки Форбс.
Никто резервные позиции не готовил, властям не до подобных мелочей, когда ценна каждая минута и время войны для них-это время Клондайка и Эльдорадо.
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17.02.2024 16:41
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"...буде дуже потужний документ..." - ключові слова: буде, потужний!
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17.02.2024 16:36 Ответить
ГЛОБАЛЬНИЙ саміт миру.
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17.02.2024 16:44 Ответить
зеля тільки дметься та тужиться
геморой у країні надув
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17.02.2024 16:45 Ответить
незламно-потужний, як і йолка боневтікості?
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17.02.2024 16:46 Ответить
У перекладі на загальнозрозумілу: "Ми двічи спробували завантажити американців розповідками про те, як ми їх захищаємо і як вони нам винні. Але вони нас двічі послали."
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17.02.2024 18:35 Ответить
Люди добрі, не пишіть тут цей ненависний набір літер з е л е н с ь к и й. Ніщо так не дратує і не викликає ненависті і огиди в українських людей, як цей набір літер...
Якби кожен українець харкнув у морду цій істоті - воно б утопилося в харкотинні людської ненависті.
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17.02.2024 16:38 Ответить
Направте свою ненависть на рашистів,а то нічого не залишиться
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17.02.2024 16:45 Ответить
Ну да, а до боневтіка ятутовиго, тількі любов, тількі її одну.
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17.02.2024 18:28 Ответить
"ненависний набір літер з е л е н с ь к и й." Можна скорочено - ...й.
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17.02.2024 16:47 Ответить
Авдеевка. Сводки с фронта:
Відходимо на більш підготовлені позиції на авдіївському напрямку.
А тепер задам просте питання. Чи є підготовлені позиції?

Никаких подготовленных позиций, естественно, нет. Куда будут отходить солдаты-непонятно. Украинская власть все последние военные годы безбожно воровала. Воровала так, будто живёт последний день и завтра не наступит. Чиновники Минобороны скоро возглавят списки Форбс.
Никто резервные позиции не готовил, властям не до подобных мелочей, когда ценна каждая минута и время войны для них-это время Клондайка и Эльдорадо.
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17.02.2024 16:41 Ответить
Брехня
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17.02.2024 16:44 Ответить
2019 рік. Розведення військ на підготовані позиції. Брехня.
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17.02.2024 16:46 Ответить
Lara
@Lara04804675
·
18 год
У 2015 році Порошенко особисто (!) зробив заяву про вихід з Дебальцевого. Особисто! Не перекладав ні на кого відповідальність, не тікав до Німеччини. Отак поступає справжній верховний головнокомандувач. Бере на себе відповідальність!
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17.02.2024 16:44 Ответить
Четырежды уклонист Зеленский может только сбегать.
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17.02.2024 17:29 Ответить
І все ніяк не вговорять США на підпис якихось піарних "побажань".
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17.02.2024 16:53 Ответить
Бреше знову
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17.02.2024 17:00 Ответить
Я б міг бути готовим чути термін "рауди перемовин" десь так 2 роки тому . Зараз усе , що мене хвилює в контексті України це виключно не "гарантії беспеки" , "гарантії перемоги" . Питання беспеки для подавньої більшості українців вже не актуальні майже 2 роки . Це вже питання фізичного існування .

Якщо демократична адміністрація не зрозумії , ліквідувавши Навального як єдиного серьозного представника "іної московії" ***** зруйнував будь який здоровий глузд в ідеї "московії без *****" руйнація сусідньої імперії в результаті московсько-української війни стає безальтернативним варіантом навіть на рівні думок (не кажучи за реальну картину мира) , то вторгнення в країни Балтії може відбутися кожної миті .
чому ***** вбив Навального тільки зараз . Саме тому , що "колективний захід" має збої й набоїв на 5 знищень москови як центра касабського імперіалізма , але саме через існування Навального Вашингтон категорично не приймав ідею повного розвалу московитської імперії . Зараз іншої московії не існує крім *****сосії .
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17.02.2024 17:04 Ответить
З якого переляку Навальний став представником "іної московії"? Він був таким самим імперцем, як і *****. Обгортка була інша. А вміст такий самий.
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17.02.2024 18:38 Ответить
Ага, гарантії вже відчуваються нестачею всього на фронті. І все ''завдяки'' тобі зелена гидото!
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17.02.2024 17:20 Ответить
Україні потрібне членство в НАТО, а не твої облудні, брехливі "гарантії" безпеки, бо вони ні чим не відрізняються від "будапештського" туалетного папірця, за тією різницею, що українці вже заплатили сотнями тисяч життів за останні 2 роки, бо колись повелись на ту обманку з "будапештським меморандумом". Гнусавопика курва, досить дурити народ, нам потрібне членство в НАТО... а не твої нікчемні папірці.
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17.02.2024 17:22 Ответить
у нас буде дуже потужний документ

Якщо добряче потужитись, воно вийде. Потужними кавалками.
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17.02.2024 17:41 Ответить
Ньюбудапешт. А Трамп це не приймає-- за все треба платити.
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17.02.2024 18:02 Ответить
Гарантують-гарантують...
як що не підуть на канікули!
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17.02.2024 20:08 Ответить
Ну, два і що далі статист сраний. "Потужна" перемога, за яку мають возвеличувати безтолкового ішака.
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17.02.2024 21:32 Ответить
А навіщо це ? Для піару ?
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17.02.2024 21:58 Ответить
Гарантії будуть справжніми, якщо будуть затвердженими міждержавними УГОДАМИ!!!!!!
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18.02.2024 00:46 Ответить
 
 