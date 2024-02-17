Украина и США провели два раунда переговоров по гарантиям безопасности, - Зеленский

Команды Украины и США работают над документом о гарантиях безопасности, уже проведено два раунда переговоров.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на совместном с вице-президентом США Камиллой Гаррис брифинге в Мюнхене.

"Что касается гарантий безопасности: да, наши команды работают, провели два раунда переговоров. Я уверен, что у нас будет очень мощный документ с нашими партнерами. Но мы договорились, что все должны сфокусироваться на том, что нужно именно сейчас. Поэтому мы фокусируемся на работе с Конгрессом США, а после этого перейдем к гарантиям безопасности", - сказал Зеленский.

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