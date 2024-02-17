Украина и США провели два раунда переговоров по гарантиям безопасности, - Зеленский
Команды Украины и США работают над документом о гарантиях безопасности, уже проведено два раунда переговоров.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на совместном с вице-президентом США Камиллой Гаррис брифинге в Мюнхене.
"Что касается гарантий безопасности: да, наши команды работают, провели два раунда переговоров. Я уверен, что у нас будет очень мощный документ с нашими партнерами. Но мы договорились, что все должны сфокусироваться на том, что нужно именно сейчас. Поэтому мы фокусируемся на работе с Конгрессом США, а после этого перейдем к гарантиям безопасности", - сказал Зеленский.
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+8 Luk Viktor
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геморой у країні надув
Якби кожен українець харкнув у морду цій істоті - воно б утопилося в харкотинні людської ненависті.
Відходимо на більш підготовлені позиції на авдіївському напрямку.
А тепер задам просте питання. Чи є підготовлені позиції?
Никаких подготовленных позиций, естественно, нет. Куда будут отходить солдаты-непонятно. Украинская власть все последние военные годы безбожно воровала. Воровала так, будто живёт последний день и завтра не наступит. Чиновники Минобороны скоро возглавят списки Форбс.
Никто резервные позиции не готовил, властям не до подобных мелочей, когда ценна каждая минута и время войны для них-это время Клондайка и Эльдорадо.
@Lara04804675
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18 год
У 2015 році Порошенко особисто (!) зробив заяву про вихід з Дебальцевого. Особисто! Не перекладав ні на кого відповідальність, не тікав до Німеччини. Отак поступає справжній верховний головнокомандувач. Бере на себе відповідальність!
Якщо демократична адміністрація не зрозумії , ліквідувавши Навального як єдиного серьозного представника "іної московії" ***** зруйнував будь який здоровий глузд в ідеї "московії без *****" руйнація сусідньої імперії в результаті московсько-української війни стає безальтернативним варіантом навіть на рівні думок (не кажучи за реальну картину мира) , то вторгнення в країни Балтії може відбутися кожної миті .
чому ***** вбив Навального тільки зараз . Саме тому , що "колективний захід" має збої й набоїв на 5 знищень москови як центра касабського імперіалізма , але саме через існування Навального Вашингтон категорично не приймав ідею повного розвалу московитської імперії . Зараз іншої московії не існує крім *****сосії .
Якщо добряче потужитись, воно вийде. Потужними кавалками.
як що не підуть на канікули!