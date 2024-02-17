Китай не будет наблюдать, сложа руки, за ситуацией в Украине, - глава МИД Ван И
Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что его страна не была инициатором и не является участником "кризиса в Украине", но не намерена сидеть, сложа руки, и наблюдать, а будет способствовать политическому урегулированию.
Об этом он сказал на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Китай не был инициатором украинского кризиса и не участвует в нем. Однако это не означает, что мы будем сидеть сложа руки и наблюдать за ним издалека. Китай будет продолжать способствовать мирным переговорам и поиску политического решения", - заявил Ван.
Он напомнил четыре принципа, на основе которых базируется позиция Китая в отношении к войне, среди которых - уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран, полное соблюдение целей и принципов Устава ООН, "учет законной обеспокоенности стран относительно безопасности" и поддержка конструктивных усилий для установления мира.
"Действуя согласно этим основным принципам, Китай постоянно работает над содействием миру и мирным переговорам. Сейчас нет надлежащих условий, чтобы стороны могли вернуться за стол переговоров, но пока есть надежда, мы не откажемся от наших усилий", - заявил министр.
Он заявил, что между Китаем и Россией существуют "нормальные отношения между двумя крупными странами", и заверил, что они не преследуют цели создания альянса и не направлены против ни одной третьей стороны.
"Мы выступаем против любых попыток обвинить Китай или переложить ответственность за урегулирование ситуации в Украине на Китай, так как Китай провел много конструктивной работы, и мы будем продолжать по-своему играть положительную роль в этом урегулировании", - отметил Ван.
Пожалуйста, подождите...
Саме тому він не сидить склавши руки
А ось тут цікавіше, раптом президент Чехії Павел знайшов мільйони снарядів для України.
«Наразі ми знайшли півмільйона снарядів калібру 155 мм, і 3 мільйони снарядів калібру 122 мм, які ми зможемо переправити (в Україну) за кілька тижнів, якщо знайдемо фінансування на це. Ми звернемося за цією допомогою до партнерів в США, Німеччині, Швеції тощо»
Вже і підбили кілька на фронті...а косоокі роблять вигляд що то не вони...
Якраз це він і робитиме.
Ходя! Обманювати білих людей не можна. Двадцять ударів бамбуковою палицею по п'ятах.
навпаки потрібно допомогти нам або і взагалі напасти на свій сибір
Держсекретар США Ентоні Блінкен. Фото: Reuters
У Китаї пообіцяли підтримку https://segodnya.novyny.live/rosiia-ne-nalagodila-virobnitstvo-chipiv-ale-kupuie-yikh-v-obkhid-sanktsii-zmi-151862.html Росії в "українському питанні". Натомість державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен висловив занепокоєння главі МЗС Китаю Ван Ї.
Про це повідомив речник Держдепартаменту США https://www.state.gov/secretary-blinkens-meeting-with-peoples-republic-of-china-director-of-the-chinese-communist-party-ccp-central-foreign-affairs-commission-and-foreign-minister-wang-yi-3/ Метью Міллер .
Підтримка Росії Китаєм
Відомо, що Блінкен зустрівся з Ван Ї в Німеччині на полях Мюнхенської конференції з безпеки.
"Держсекретар висловив занепокоєння щодо підтримки КНР війни Росії проти України, включаючи підтримку російської оборонно-промислової бази", - йдеться у повідомленні.
Водночас сторони обмінялися думками щодо ситуації на Близькому Сході та на Корейському півострові та узгодили зустріч високопосадовців країн для продовження цих дискусій.
Блінкен наголосив, що США будуть відстоювати власні інтереси і цінності, а також - союзників і партнерів.
Нагадаємо, постійний представник Китаю при ООН Чжан Цзюнь заявив, що США та країни НАТО https://segodnya.novyny.live/postpred-kitaiu-v-oon-zaklikav-pripiniti-viiskovu-dopomogu-********-zmi-152730.html повинні припинити постачати зброю в Україну, та докласти зусиль для встановлення миру.
Політика зрозуміла: прийти і забрати у рашки все готове!
Нажаль я не розумію китайською..
Китайці теж вчать англійську.
"Китай не був ініціатором і не є учасником "кризи в Україні" - ту т і далі ключові слова виділені жирним шрифтом (1)
Китаю щодо війни, серед яких повага до суверенітету і територіальної цілісності всіх країн, повне дотримання цілей і принципів Статуту ООН, "врахування законних безпекових занепокоєнь країн" та підтримка конструктивних зусиль для встановлення миру. (2)
Китай невпинно працює над сприянням миру та мирним переговорам (3)
Зараз немає належних умов, щоб сторони могли повернутися за стіл переговорів (4)
І нічого більше: повага до суверенітету і територіальної цілісності всіх країн, повне дотримання цілей і принципів Статуту ООН, - загальні фрази, звичайна риторика агресора з цитуванням "принципів" колгоспу ООН, який на стороні зла.
Корейський варіант, а ще ліпше в'єтнамський: "мирні" переговори на умовах агресора - МЮНХЕН 1938 року в 21-му столітті при участі Китаю (т. Сі, замість т. Муссоліні?)
Щоб потім так само нападати на інших і "узаконювати награбоване" шляхом "політичного урегулювання". Створити прецедент так би мовити.
WTF????
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За останні роки Китай став для України найбільшим торговим партнером у світі, посівши перше місце серед країн-експортерів і перше місце серед країн-імпортерів. Загалом, за 30 років обсяг двосторонньої торгівлі виріс майже у 65 разів - з 230 млн дол. США на момент встановлення дипломатичних відносин до 15,4 млрд дол
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Все что нужно знать о фсбшной агентуре в Украине
Не вчіть нас жити а дайте краще снаряди...!!!
"У Китаї пообіцяли підтримку https://segodnya.novyny.live/rosiia-ne-nalagodila-virobnitstvo-chipiv-ale-kupuie-yikh-v-obkhid-sanktsii-zmi-151862.html Росії в "українському питанні". Натомість державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен висловив занепокоєння главі МЗС Китаю Ван Ї.
Про це повідомив речник Держдепартаменту США https://www.state.gov/secretary-blinkens-meeting-with-peoples-republic-of-china-director-of-the-chinese-communist-party-ccp-central-foreign-affairs-commission-and-foreign-minister-wang-yi-3/ Метью Міллер .
Підтримка Росії Китаєм
Відомо, що Блінкен зустрівся з Ван Ї в Німеччині на полях Мюнхенської конференції з безпеки.
"Держсекретар висловив занепокоєння щодо підтримки КНР війни Росії проти України, включаючи підтримку російської оборонно-промислової бази", - йдеться у повідомленні.
Водночас сторони обмінялися думками щодо ситуації на Близькому Сході та на Корейському півострові та узгодили зустріч високопосадовців країн для продовження цих дискусій.
Блінкен наголосив, що США будуть відстоювати власні інтереси і цінності, а також - союзників і партнерів.
Нагадаємо, постійний представник Китаю при ООН Чжан Цзюнь заявив, що США та країни НАТО https://segodnya.novyny.live/postpred-kitaiu-v-oon-zaklikav-pripiniti-viiskovu-dopomogu-********-zmi-152730.html повинні припинити постачати зброю в Україну, та докласти зусиль для встановлення миру."
з овальними закінчилися можливі сценарії на бодай якесь порозуміння з Заходом. якщо такого не буде, то навіщо цей бутерврот? ставки зроблені. китяшки - обнімашки (але буде виглядати більш огидно)