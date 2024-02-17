Звоним по видео и видим, как заходят россияне. Говорят: "Встали, вышли, мы вас нести не будем": сестра раненого украинского воина с позиции "Зенит" в Авдеевке
Российские военные захватили позицию "Зенит" на юго-востоке Авдеевки 15 февраля 2024 года. На следующий день командующий Оперативно-стратегической группировкой войск ВСУ "Таврія" бригадный генерал Александр Тарнавский подтвердил, что "украинские подразделения с незначительными потерями вышли с позиции на южной окраине Авдеевки".
"Ее удерживали воины 110-й отдельной механизированной бригады имени Марка Безручко. Среди них - 30-летний младший сержант и боевой медик из Днепропетровщины - "Джанго". Видео, на котором он разговаривает по видеосвязи с кем-то из родных о критической ситуации (он и его раненые побратимы оказались на "Зените") разлетелось по интернету. "Слідство.Інфо" поговорило с родной сестрой бойца "Джанго" - Катериной, передает Цензор.НЕТ.
"Он позвонил позавчера в 7 утра на инстаграмм дочери и попросил позвать меня. Я не успела проснуться, смотрю, брат - лежачий, а два дня до этого с ним не было никакой связи", - рассказывает Катерина, брат которой два года воюет в Авдеевке в составе 110-й бригады ВСУ.
Дальнейший разговор между братом и сестрой попал в соцсети, хотя Катерина говорит, что ничего не публиковала, только сбросила запись разговора родственникам.
"Джанго" рассказал Катерине, что он ранен с осколком в спине, не может ходить. На видео также был виден еще один раненый бойец с распоротым животом. Всего в помещении бывшей шахты, служившей временным госпиталем, находились пятеро раненых бойцов бригады и один военный, который был здоров, но решил остаться с ранеными побратимами.
"Им (раненым) сказали, чтобы они ждали машину, а всех целых забрали. И они эту машину ждали полтора дня. И когда они поняли, что никто за ними не приедет, то начали всем звонить. "Джанго", когда мне звонил, у него такие боли были, его там обкололи всем, что у них оставалось, но медикаменты заканчивались и еда тоже", - рассказывает женщина.
Через несколько часов "Джанго" снова написал Катерине, что их оставили умирать, и за ними никто не приедет. И в обед зять Катерины снова по видеосвязи набрал "Джанго".
"Брат сказал, что командование договорилось, чтобы их забрали россияне, потому что наши к ним уже не доберутся", - говорит Катерина.
Во время этого видеоразговора зять Катерины увидел на видео, как зашли в шахту россияне и сказали всем выходить: "И зять говорит нам: я вижу, как заходят россияне, и говорят: "Встали, вышли, мы вас нести не будем". Зять еще пытался с ним поговорить, но они сказали брату выключить телефон.
Авдеевка — город, расположенный в 13 километрах к северу от Донецка, этой линии фронта - уже 10 лет. Россияне активно штурмуют его в последний год, бои в окрестностях города начались около месяца назад. Сейчас Авдеевка находится в полуокружении россиян. Командующий южной группировкой войск Тарнавский, комментируя уход с позиции "Зенит", написал, что там заблокированных украинских подразделений нет.
Журналисты "Слідство.Інфо" обратились в пресс-службу бригады, но там сказали, что не могут ничего комментировать. Спикер ОСГВ "Таврія" Дмитрий Лиховой сказал, что "ничего сказать в реальном времени не может - только то, что подтверждено на официальной странице".
Позже Александр Тарнавский в своем телеграме подтвердил взятие украинских военных в плен: "К большому сожалению, во время одного из выходов несколько наших бойцов попали в плен. Будем бороться за освобождение каждого побратима. Эвакуация раненых осложнена непрерывными обстрелами, но осуществляется".
Вчера россияне подожгли цистерну с остатками нафталина и битумную смолу на одном из складов Авдеевского коксохима, где держат позиции украинские бойцы.
"Брат в этой Авдеевке - два года, без отпуска, без ротации. Я надеюсь, что они их там, в Донецке, подлечат, у него ноги опухшие. Хотя бы их не расстреляли", - плачет Катерина.
Позже боец 110-й бригады Виктор Биляк сказал "Слідство.Інфо", что был с ранеными бойцами на "Зените" до его эвакуации оттуда. Журналисты увидели видео в российских пабликах, где видны убитые в форме ВСУ, один из них - с перебинтованной головой. Видео снято на позиции "Зенит". У одного из убитых на руке есть татуировка в форме креста. Виктор Биляк идентифицировал этого мужчину как Андрея Дубницкого с позывным "Байрактар" — бойца 110 бригады. 14 февраля он оставался на позиции "Зенит" вместе с другими ранеными. "Слідство.Інфо" пытается установить другие детали.
Пожалуйста, подождите...
Але це не про нашого брехливо-гундосого ЄрЗе
Он-приговор для украинского народа.
Сирський клади пагони на стіл і умвідставку якщо маєш честь!
а тиж росіянин я забув
Ґої, сидіть тихенько, під лавкою, як мишки і не муркайте. Не скавуліть, бо ви за це голосували. Це тільки початок... І ні в чому не звинувачуйте циркову абізянку з гранатою. Звинувачуйте тих, хто їй ту гранату дав...
1. "Им (раненым) сказали, чтобы они ждали машину, а всех целых забрали." Всіх - це одного.
2. И они эту машину ждали полтора дня. И когда они поняли, что никто за ними не приедет, то начали всем звонить. Источник:
сумніви почались з цього:
1. яким чином телефон зняв сам себе з боку? Дивись два скрина. На другому у руках телефона якось немає, бо жоден телефон сам себе не знімає.
2. Якщо інша камера, то навіщо вона записувала себе під таким ракурсом під час такої бесіди? Судячи з емоцій їй повинно було бути не до цього.
3. Якщо записувала, то навіщо змонтували відео таким чином і хто змонтував?
4. Навіщо записувала, монтувала да ще в мережу виклала?
5. З якою метою виклала в мережу?
6. Хлопець освітлений лампою, виглядає поголеним і чистим. А поранило його набагато раніше до того, як прийшли орки. Тобто він не голився більше 2х діб.
7. Орки залишили генератор і старлінк пораненим і ушли? Залишили на півтори доби без охорони і прислали машину?
2. Може їй було зручніше стати до дзеркала, аніж переключати селфі
Х. Люди заростають з різною швидкістю, деяких людей гоління заспокоює ... ітп
ХХ. Щодо викладення в мережу - чисті спекуляції хто, чому, навіщо.
Не побачив аргументів, тільки спекуляції
І (насправді) не бачу в тому потреби - треба розшукати ким були зображені люди і все стане ясно.
"деяких людей гоління заспокоює ..." точно. лежит такой тяжелораненный в ожидании машины и плена и вдруг решил побриться. Сбегал за бритвой, полотенцем... За одно умылся.
А от положення руки на телефоні - інакше. Схоже, що хтось включив і переглядає записані відео\фото.
На другому зображенні режим селфі включений і не видно телефону.
Дуже задоволені вирази обличчя для мене дивніше, ніж оцінки заросту... але люди по-різному реагують на критичні ситуації. Деякі воліють сміятися. Тому тут висновків би не робив.
"Зовіншня рука" - це вже відтворення запису чи фото. Бо рука тримає телефон в інший спосіб.
На тому зображенні, де видно телефон - жінка стоїть біля дзеркала.
Жінка могла не вміти переслати відео, тому (при розмові з родичами, котрі з її слів і опублікували відео) відтворювала його на одному телефоні, а знімала - другим.
Надіслане таким способом відео вже було опубліковане.
Це наприклад. Не знаю, звісно, як це відбувалося, але ваші висновки про обов'язковий монтаж - зовсім непереконливі. Це від сили - одна з можливих версій, але аргументи на її користь - слабкі.
- Слиш, кацап, не в службу, а в дружбу, там наши ранєниє, забєрьош іх, ладно?
- О чьом базар, брателло, конєчно, заберу...
Родичі більш тямущі і її вмовили - вишли тільки нам, і ми тим займемлся.
Нічого малоймовірного.
Та ще й "командування домовилось, щоб нас забрали росіяни". Це як?
Зараз це дивно. Але в Авдіївці 110-та була РОКАМИ. Вони час від часу обмінювалися тілами загиблих.
Перед великою війною може навіть якусь контрабанду спільно пропускали (сподіваюся, що тут ні... але таке бувало часто).
Теж нічого малоймовірного, що в комбата такий зв'язок був. І не навіть не надто надіючись на успіх, він скористався останнім шансом збільшити пораненим шанс на виживання.
решта - це тільки ваші придирки
Вічна їм пам'ять!
* Про півтори дні - хз, треба передивлятись оригінал. Таких деталей вже не пам'ятаю
Это уже явный бред.