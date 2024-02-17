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Новости Война
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Авдеевка (2441) пленные (2069)

Звоним по видео и видим, как заходят россияне. Говорят: "Встали, вышли, мы вас нести не будем": сестра раненого украинского воина с позиции "Зенит" в Авдеевке

Молодший сержант та бойовий медик

Российские военные захватили позицию "Зенит" на юго-востоке Авдеевки 15 февраля 2024 года. На следующий день командующий Оперативно-стратегической группировкой войск ВСУ "Таврія" бригадный генерал Александр Тарнавский подтвердил, что "украинские подразделения с незначительными потерями вышли с позиции на южной окраине Авдеевки".

"Ее удерживали воины 110-й отдельной механизированной бригады имени Марка Безручко. Среди них - 30-летний младший сержант и боевой медик из Днепропетровщины - "Джанго". Видео, на котором он разговаривает по видеосвязи с кем-то из родных о критической ситуации (он и его раненые побратимы оказались на "Зените") разлетелось по интернету. "Слідство.Інфо" поговорило с родной сестрой бойца "Джанго" - Катериной, передает Цензор.НЕТ.

"Он позвонил позавчера в 7 утра на инстаграмм дочери и попросил позвать меня. Я не успела проснуться, смотрю, брат - лежачий, а два дня до этого с ним не было никакой связи", - рассказывает Катерина, брат которой два года воюет в Авдеевке в составе 110-й бригады ВСУ.

30-річний молодший сержант та бойовий медик "Джанго"
30-летний младший сержант и боевой медик "Джанго"

Дальнейший разговор между братом и сестрой попал в соцсети, хотя Катерина говорит, что ничего не публиковала, только сбросила запись разговора родственникам.

Смотрите также: Воины 3 штурмовой показали кадры, как спасают тяжелораненых в Авдеевке. ВИДЕО

"Джанго" рассказал Катерине, что он ранен с осколком в спине, не может ходить. На видео также был виден еще один раненый бойец с распоротым животом. Всего в помещении бывшей шахты, служившей временным госпиталем, находились пятеро раненых бойцов бригады и один военный, который был здоров, но решил остаться с ранеными побратимами.

"Им (раненым) сказали, чтобы они ждали машину, а всех целых забрали. И они эту машину ждали полтора дня. И когда они поняли, что никто за ними не приедет, то начали всем звонить. "Джанго", когда мне звонил, у него такие боли были, его там обкололи всем, что у них оставалось, но медикаменты заканчивались и еда тоже", - рассказывает женщина.

Через несколько часов "Джанго" снова написал Катерине, что их оставили умирать, и за ними никто не приедет. И в обед зять Катерины снова по видеосвязи набрал "Джанго".

"Брат сказал, что командование договорилось, чтобы их забрали россияне, потому что наши к ним уже не доберутся", - говорит Катерина.

Также читайте: Некоторое количество украинских воинов попало в плен при выходе из Авдеевки, - Тарнавский

Во время этого видеоразговора зять Катерины увидел на видео, как зашли в шахту россияне и сказали всем выходить: "И зять говорит нам: я вижу, как заходят россияне, и говорят: "Встали, вышли, мы вас нести не будем". Зять еще пытался с ним поговорить, но они сказали брату выключить телефон.

"Джанго" та його сестра, скріншот розмови
"Джанго" и его сестра, скриншот разговора

Авдеевка — город, расположенный в 13 километрах к северу от Донецка, этой линии фронта - уже 10 лет. Россияне активно штурмуют его в последний год, бои в окрестностях города начались около месяца назад. Сейчас Авдеевка находится в полуокружении россиян. Командующий южной группировкой войск Тарнавский, комментируя уход с позиции "Зенит", написал, что там заблокированных украинских подразделений нет.

Журналисты "Слідство.Інфо" обратились в пресс-службу бригады, но там сказали, что не могут ничего комментировать. Спикер ОСГВ "Таврія" Дмитрий Лиховой сказал, что "ничего сказать в реальном времени не может - только то, что подтверждено на официальной странице".

Позже Александр Тарнавский в своем телеграме подтвердил взятие украинских военных в плен: "К большому сожалению, во время одного из выходов несколько наших бойцов попали в плен. Будем бороться за освобождение каждого побратима. Эвакуация раненых осложнена непрерывными обстрелами, но осуществляется".

Вчера россияне подожгли цистерну с остатками нафталина и битумную смолу на одном из складов Авдеевского коксохима, где держат позиции украинские бойцы.

"Брат в этой Авдеевке - два года, без отпуска, без ротации. Я надеюсь, что они их там, в Донецке, подлечат, у него ноги опухшие. Хотя бы их не расстреляли", - плачет Катерина.

Позже боец 110-й бригады Виктор Биляк сказал "Слідство.Інфо", что был с ранеными бойцами на "Зените" до его эвакуации оттуда. Журналисты увидели видео в российских пабликах, где видны убитые в форме ВСУ, один из них - с перебинтованной головой. Видео снято на позиции "Зенит". У одного из убитых на руке есть татуировка в форме креста. Виктор Биляк идентифицировал этого мужчину как Андрея Дубницкого с позывным "Байрактар" — бойца 110 бригады. 14 февраля он оставался на позиции "Зенит" вместе с другими ранеными. "Слідство.Інфо" пытается установить другие детали.
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Топ комментарии
+97
Выходить нужно было раньше, как просил Залужный, и не доводить до этого. Теперь все вопросы нужно адресовать нашему "величайшему" стратегу. Теперь за все отвечает он.
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17.02.2024 18:45
+86
Не хочеться коментувати "планове виведення" військовиз з Авдіївки. Якщо такий був план у командування, то слів нема.
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17.02.2024 18:32
+73
Бросить раненых, при плановом отходе, это скотство ...
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17.02.2024 18:42
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Страница 2 из 2
Коли их уже не, то это вина *********** и только его. И вина ка главнокомандующего, и как брехуна и морального урода. Вспомните такой хороший фильм "Вендетта по-корсикански", смысл этого фильма - зло будет наказано: детьми, родственниками, потому, что у люде есть ПАМЯТЬ. И дети погибших не забудут, КТО виноват в смерти их родных...
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17.02.2024 19:19 Ответить
Правильно говорив Залужний треба було виходити швидше,але сирок вирішив вислужитися перед найвеличнішим лідором.
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17.02.2024 19:21 Ответить
після таких поразок порядні і чесні головнокомандуючі подають у відставку.
Але це не про нашого брехливо-гундосого ЄрЗе
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17.02.2024 19:22 Ответить
Якщо після кожного втраченого міста головнокомандувач (натякаете на пана Залужного та Волноваху?) йшов у відставку у нас би вже лейтинанти командували
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17.02.2024 20:12 Ответить
Підтримую, але нажаль ці бажання то пердь у калюжу. У нього підтримка просто колосальна, навіть не уявляю що треба йому зробити щоб дебіли прокинулись. Абсолютна більшість армії за нього (це стверджую як безпосередній учасник тієї самої армії). Сьогодні у шпитальній палаті ледь не зцепилися, зомбі просто зомбі, вони не пробиваємі, абсолютно! Я і не знав, а виявляється то єдиний президент якій сам себе спонсорував під час кампанії! Це просто *******. Додайте сюди домогосподинь та молодь і ви будете у шоці від процентної цифри. В
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17.02.2024 20:03 Ответить
Ну що казати, трагічно, якщо це правда , Україна самоліквідується, і це не пердь у калюжу.
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17.02.2024 20:27 Ответить
Иде эта пиддержка у силенай плесени. ПС. У апросси.
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17.02.2024 23:38 Ответить
Тяжелораненых наши кинули. Сырский не зря принял командование войсками.
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17.02.2024 19:30 Ответить
Зеленский в заграничном вояже. Пусть оттуда в Украину и не возвращается.
Он-приговор для украинского народа.
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17.02.2024 19:33 Ответить
Так ано апасралось , и на усякий случай *********.
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17.02.2024 23:39 Ответить
не було ніякого відходу, була втеча
Сирський клади пагони на стіл і умвідставку якщо маєш честь!

а тиж росіянин я забув
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17.02.2024 19:36 Ответить
Тут пагонов мало.
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17.02.2024 23:40 Ответить
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17.02.2024 19:46 Ответить
Нет слов, какие же вы zеленые твари!!!!
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17.02.2024 20:03 Ответить
Авдіївка - це приклад того, як будуть далі відбуватися події на фронті завдяки військовому "генію" із кварталу95. Саме для виконання хотєлок клуона і був замінений Залужний на дєрьмаковську повію - сирського.
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17.02.2024 20:34 Ответить
Так буде відбуватися, поки у нас не буде значної переваги над ворогом, в тому числі і в повітрі. Так було в усіх війнах. Так було і в 2014- 2015 -му. Так було і в Другу світову. Поки німецькі війська мали перевагу над червоною армією, теж організовували величезні "котли", полонених брали тисячами. Коли червона армія здобула перевагу, в тому числі і завдяки потужному ленд-лізу, ситуація змінилась на протилежну. Така є сувора реальність. Яка на полі бою не залежить ні від Залужного, ні від Сирського.
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17.02.2024 21:36 Ответить
У таких випадках завжди кажу:
Ґої, сидіть тихенько, під лавкою, як мишки і не муркайте. Не скавуліть, бо ви за це голосували. Це тільки початок... І ні в чому не звинувачуйте циркову абізянку з гранатою. Звинувачуйте тих, хто їй ту гранату дав...
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17.02.2024 20:36 Ответить
Аднатуравых шоли.
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17.02.2024 23:43 Ответить
Для чого було тримати ці руїни? Щоб зелені стратєги, які взагалі всі нульові у військовій справі, могли потішитися: як я вами командую. Всі наші вбиті, поранені й полонені там хлопці - на їхній совісті.
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17.02.2024 20:40 Ответить
Не треба бути великим генієм, щоб розуміти, що за нестачі снарядів, авіації та людей, вирийте хоча б нормальну лінію захисту, замінуйте все, що можна і не посилайте на смерть наш найдорожчий резерв - наших дітей там, де в цьому немає великої необхідності.
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17.02.2024 20:46 Ответить
Ну поперше: при відході беруть тих хто може йти. Це закон. Інакше поляжуть якшо не всі, то багато. По-друге не повернулись, не означає, шо за ними не їхали.
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17.02.2024 21:02 Ответить
Нажаль таке буває, це війна. Не варто писати коментарі тим хто не був у подібних ситуаціях. Не варто казати тим хто каже що треба ,мовляв, раніше було вийти. А може нахер було Київ, Харків, Чернігів та Суми захищати? Тоді б взагалі ні хто не загинув…. Слава кулиметникам!!!! Вони йдуть останніми…. з позиції.
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17.02.2024 21:08 Ответить
Що , таке буває ? Чому немає інформації по 110 бригаді , де вони всі ??? А ще крім них шість бригад , чому за них нічого не кажуть , де вони ? Разом -сім бригад ! Так таке було Азовсталь , і чим це закінчилося, ми теж пам'ятаємо . Кого ви захищаєте -зекурву ?
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17.02.2024 21:33 Ответить
А що скаже на це верховний ішак?
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17.02.2024 21:18 Ответить
Сирський повинен скласти повноваження ! Зеля -геть зі своїм кодлом ! Все почнеться все з родин, у кого рідні на фронті , ми межі .
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17.02.2024 21:36 Ответить
Про сержанта Журавля чули? Тоді Володя поїхзав на море, кинувши помирати сержанта пораненим під палящим сонцем без води і медицинської допомоги, взявши його евакуацію під контроль. А на цей раз кинув цілий підрозділ, а сам поїхав до Німеччини.Навіщо йому ті брудні і стомлені хлопці, та ще й поранені, голодні, опухші. Володі потрібні оплески, камери, навіть овації світу, який же він герой.
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17.02.2024 21:43 Ответить
Перепрошую. А це як? Всяко буває, але... Сама себе записувала з іншої камери і виклала в інтернет?

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17.02.2024 21:45 Ответить
Що це вкид - дуже схоже. Бо є питання по електроживленню Старлінка і датах. Ходити не можуть, але хтось заправляє генератор. Крутої повербанки на півтори доби вистачає для Старлінка. Але знову сумнів: орки проігнорували старлинк або генератор. У зруйнованому місті електромережи немає 100% гарантія. Да і освітлення пораненого. Цей вкид може бути зроблений як орками, так і ОП. ОП також вигідний такий вкид. Якщо це вкид.
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17.02.2024 22:02 Ответить
На "Зеніті" залишалося 5 тяжкоранених і 1 здоровий, котрий не хотів покидати поранених самих. Почитали би, перш ніж розумувати.
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17.02.2024 23:58 Ответить
Це теж було в телеграмі теж невідомо ким написане.
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18.02.2024 00:09 Ответить
Ага, ще скажіть, "то і люди не справжні були, ШІ згенеровані"
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18.02.2024 00:27 Ответить
Ви неуважно читали:
1. "Им (раненым) сказали, чтобы они ждали машину, а всех целых забрали." Всіх - це одного.
2. И они эту машину ждали полтора дня. И когда они поняли, что никто за ними не приедет, то начали всем звонить. Источник:
сумніви почались з цього:
1. яким чином телефон зняв сам себе з боку? Дивись два скрина. На другому у руках телефона якось немає, бо жоден телефон сам себе не знімає.
2. Якщо інша камера, то навіщо вона записувала себе під таким ракурсом під час такої бесіди? Судячи з емоцій їй повинно було бути не до цього.
3. Якщо записувала, то навіщо змонтували відео таким чином і хто змонтував?
4. Навіщо записувала, монтувала да ще в мережу виклала?
5. З якою метою виклала в мережу?
6. Хлопець освітлений лампою, виглядає поголеним і чистим. А поранило його набагато раніше до того, як прийшли орки. Тобто він не голився більше 2х діб.
7. Орки залишили генератор і старлінк пораненим і ушли? Залишили на півтори доби без охорони і прислали машину?

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18.02.2024 00:40 Ответить
1. Стала біля дзеркала з якоїсь причини
2. Може їй було зручніше стати до дзеркала, аніж переключати селфі
Х. Люди заростають з різною швидкістю, деяких людей гоління заспокоює ... ітп
ХХ. Щодо викладення в мережу - чисті спекуляції хто, чому, навіщо.

Не побачив аргументів, тільки спекуляції

І (насправді) не бачу в тому потреби - треба розшукати ким були зображені люди і все стане ясно.
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18.02.2024 00:55 Ответить
писала на один телефон одновременно экран и зеркало на камеру, что бы потом смонтировать? Крутой телефон однако. Даже комп и ноут такого не умеют.
"деяких людей гоління заспокоює ..." точно. лежит такой тяжелораненный в ожидании машины и плена и вдруг решил побриться. Сбегал за бритвой, полотенцем... За одно умылся.
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18.02.2024 01:09 Ответить
Саме так. Зараз, навіть, тилові ходять бородаті. А тут на передовій, під час важких боїв, поранений у підвалі - поголений і вмитий...
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18.02.2024 01:20 Ответить
Нижня половина зображення виглядає так, ніби стати перед дзеркалом і знімати з виключеним селфі.
А от положення руки на телефоні - інакше. Схоже, що хтось включив і переглядає записані відео\фото.
На другому зображенні режим селфі включений і не видно телефону.

Дуже задоволені вирази обличчя для мене дивніше, ніж оцінки заросту... але люди по-різному реагують на критичні ситуації. Деякі воліють сміятися. Тому тут висновків би не робив.
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18.02.2024 01:26 Ответить
При такому куті нахилу телефону перед дзеркалом він би показав нижче пояса, а не лице. Зйомка явно велась іншою камерою, тобто все це - монтаж.
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18.02.2024 01:11 Ответить

"Зовіншня рука" - це вже відтворення запису чи фото. Бо рука тримає телефон в інший спосіб.
На тому зображенні, де видно телефон - жінка стоїть біля дзеркала.
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18.02.2024 01:28 Ответить
Такий кут нахилу був вже при перегляді записаного відео чи фото. Положення "зовнішньої" руки не відповідає положенню "внутрішньої" руки.
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18.02.2024 01:31 Ответить
Тобто, в будь-якому випадку зйомка велась двома камерами і потім монтувалась. Не думаю, що нормальна людина, отримавши дзвінок від родича, який знаходиться на нулі, в найгарячішій точці, і з яким кілька днів не було зв"яку взагалі, відразу кинеться шукати іншу камеру, робити записи і монтувати відео. Там буде явно не до того. Ну і про вигляд хлопця, який явно не відповідає тяжкопораненому після багатоденних важких боїв, в підвалі під жорстокими обстрілами, залишеному напризволяще, вже писали.
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18.02.2024 01:54 Ответить
Не факт.

Жінка могла не вміти переслати відео, тому (при розмові з родичами, котрі з її слів і опублікували відео) відтворювала його на одному телефоні, а знімала - другим.
Надіслане таким способом відео вже було опубліковане.

Це наприклад. Не знаю, звісно, як це відбувалося, але ваші висновки про обов'язковий монтаж - зовсім непереконливі. Це від сили - одна з можливих версій, але аргументи на її користь - слабкі.
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18.02.2024 02:00 Ответить
Саме так. Жінці, яка побачила рідну людину і почула її голос, більше нічим було зайнятись, як робити записи та зйомки. Маячня. Та ще й цей запис з"явився в мережі дуже швидко і якраз "вчасно". Та ще й сама не викладала, а хто виклав не знаю. І ще. Якщо, навіть, відправила рідні запис того хлопця, що ще можна зрозуміти, то навіщо знімати себе з телефоном в руках і теж їм відправляти? Навмисно, щоб змонтували відео і виклали в мережу? Чому ж тоді вона, нібито нічого не знає? Ні, це явна лажа. Та ще й "командування домовилось, щоб нас забрали росіяни". Це як? Дзвонить наш комбат їхньому:
- Слиш, кацап, не в службу, а в дружбу, там наши ранєниє, забєрьош іх, ладно?
- О чьом базар, брателло, конєчно, заберу...
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18.02.2024 02:19 Ответить
Жінка проста, не знає куди можна викласти і не бажає тим займатися через стрес.
Родичі більш тямущі і її вмовили - вишли тільки нам, і ми тим займемлся.
Нічого малоймовірного.

Та ще й "командування домовилось, щоб нас забрали росіяни". Це як?
Зараз це дивно. Але в Авдіївці 110-та була РОКАМИ. Вони час від часу обмінювалися тілами загиблих.
Перед великою війною може навіть якусь контрабанду спільно пропускали (сподіваюся, що тут ні... але таке бувало часто).

Теж нічого малоймовірного, що в комбата такий зв'язок був. І не навіть не надто надіючись на успіх, він скористався останнім шансом збільшити пораненим шанс на виживання.
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18.02.2024 02:30 Ответить
Зате стрес не завадив провести купу зйомок і відіслати все міфічній "рідні". Родичі вмовили, але вона нічого не знає. В цей час важкопоранений неходячий боєць, який перебуває в підвалі в оточенні під постійними обстрілами, теж підготувався до зйомок: постригся, побрився, умився, можливо, ще й душ прийняв. Все, маячні і недолугих відмазок більше, навіть, слухати не хочу.
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18.02.2024 12:09 Ответить
про "постригся, побрився, умився, можливо, ще й душ прийняв" - задоволений і акуратний вигляд, ок, може бути причиною... але тільки підозри
решта - це тільки ваші придирки
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18.02.2024 12:20 Ответить
Чоловіків з відео впізнали, як тих, що перебували на "Зеніті" серед 3 розстріляних кацапами:



Вічна їм пам'ять!
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18.02.2024 16:40 Ответить
* Теж можна зрозуміти, що забрали всіх цілих, але один залишився.
* Про півтори дні - хз, треба передивлятись оригінал. Таких деталей вже не пам'ятаю
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18.02.2024 00:58 Ответить
Їх треба було в першу чергу евакуйовувати. І прикривати їх евакуацію. Але за відсутності артилерії це зробити важко
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17.02.2024 21:55 Ответить
Ну і як ви можете на силу людей відправляти у таку армію?
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17.02.2024 23:09 Ответить
"командування домовилось, щоб їх забрали росіяни"

Это уже явный бред.
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18.02.2024 00:59 Ответить
Поранених треба в першу голову евакуювати. Якщо командир цього не робить, то інші воїни будуть йому недовіряти, зневажати. Те, що наших поранених воїнів залишили "на "милість переможців" вина їхнього безпосереднього командування.
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18.02.2024 10:38 Ответить
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