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Дания (535) Фредериксен (60)

Россия не хочет мира, нам нужно ускориться и защитить Украину, – премьер Дании Фредериксен

фредеріксен

Украина не может выиграть войну без вооружения, мир должен ускориться и увеличить поддержку.

Об этом заявила премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен в ходе ежегодной Мюнхенской конференции безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Фредериксен отметила, что сейчас, по ее мнению, мир делает недостаточно для того, чтобы Украина могла выгнать агрессора со своих территорий.

"Делаем ли мы достаточно? Ответ - нет. Когда мы говорим, что "в Европе уже два года продолжается война" - это предложение, которого мы не должны были бы говорить. Мы должны поддерживать вас гораздо больше, потому что Украина не может выиграть войну без вооружений. Просто слов - недостаточно", - подчеркнула она.

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По словам премьера, важнее всего понять, что Россия не ищет мира. Она отметила, что даже сейчас РФ продолжает трансформироваться в экономику военного времени.

"Россия не хочет мира и мы должны понимать это. Россия не хочет мира и она сейчас трансформируется в экономику военного времени. Поэтому нам надо ускориться. Независимо от того, что случится в США, Европа должна быть готова защитить себя. А чтобы защитить себя, мы должны защитить Украину, потому что Украина – это Европа. Нам больше не нужны слова, нам нужны решения", – подчеркнула премьер.

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Топ комментарии
+6
Дякуємо. Жінки врятують світ.
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17.02.2024 19:01
+3
Для перемоги над кремлівським режимом Україні треба звільнитися від повзучої диктатури зeлeбобиків!
Це вже обговорюють у кулуарах Європарламенту, так само як він мив кістки за спиною генерала Залужного
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17.02.2024 19:52
+2
треба потужно почати прискрювати потужність допомоги,як би авторитетно та потужно заявив би найпотужніший лідер патужно найпотужнішого кварталу
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17.02.2024 19:11
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Дякуємо. Жінки врятують світ.
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17.02.2024 19:01 Ответить
Контрприклади , свіжаки: марін ле пен (франція), аліса вайдель (афд), собчачка (для Заходу вона "опозиція") . Ще була меркельша (рятувальниця світу)

Не стать визначає, хто врятує світ
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17.02.2024 19:33 Ответить
Контрприклади чоловіків навести? Чи самі знаєте?
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17.02.2024 19:38 Ответить
Розумні люди врятують світ. Стать, при цьому, не має ніякого значення.
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17.02.2024 20:47 Ответить
Чекаю. Може Ви приклади почнете наводити?
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17.02.2024 20:59 Ответить
Ви адекватна?
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17.02.2024 21:06 Ответить
Я - так. Не відзеркалюйте на мене, запитання до себе.
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17.02.2024 21:44 Ответить
Не світ а людство - наша планети пережила зіткнення з іншою планетою і продовжила існування.
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17.02.2024 23:02 Ответить
треба потужно почати прискрювати потужність допомоги,як би авторитетно та потужно заявив би найпотужніший лідер патужно найпотужнішого кварталу
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17.02.2024 19:11 Ответить
Вже зрозуміло,що раша хоче править
Світом..заяви про вивід ядерної зброї
на орбіту - це не шутки.
Тому,якщо ми її зараз не завалимо,то
раша буде диктувати свої умови
демократичному світу.
Бажано,щоб з постачанням зброї
чухалися трішки швидше...
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17.02.2024 19:17 Ответить
Слухайте яка сильна країна ,мабуть там СБУ на крузаках відео прожурналістів не шиють та по 2-3 квартири в київі не мають та судді мабуть не охреневшіе та і президент не клоун. Дякую !!!!!!
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17.02.2024 19:28 Ответить
Для перемоги над кремлівським режимом Україні треба звільнитися від повзучої диктатури зeлeбобиків!
Це вже обговорюють у кулуарах Європарламенту, так само як він мив кістки за спиною генерала Залужного
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17.02.2024 19:52 Ответить
І поллються зброя, ********** та інша західна допомога до нас широким потоком. Як це і було раніше, до зелебобіків...
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17.02.2024 19:56 Ответить
чувачок,до вас в Англію поллються? ну ви,молотки....
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17.02.2024 20:41 Ответить
Всі все розуміють. Всі про все говорять. Але реальних дій зовсім мало...
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17.02.2024 19:54 Ответить
https://**********.com.ua/2024/02/17/aviacziya-syl-oborony-zavdala-15-udariv-po-okupantah-i-yihnij-tehniczi/ Авіація Сил оборони завдала 15 ударів по окупантах і їхній техніці

https://www.ukr.net/source/armiyainform-4025.html (АрміяINFORM)
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17.02.2024 20:04 Ответить
подоляко-і йермакотроль,йдеш !!
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17.02.2024 20:42 Ответить
Датське королівство, як і країни Балтії, прекрасно розуміє що й до чого.
Перспектива відчути вонь русской портянкі абсолютно не приваблює Європу.
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17.02.2024 20:08 Ответить
Вам то,може,й потрібно,а от у п.п.Йермака,Зєлєнскава-Буби,Сирскава,Тарнавскава,Патрушева,Шойгу тощо....плани інші....
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17.02.2024 20:39 Ответить
Росія хоче піздюлєй
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17.02.2024 20:41 Ответить
 
 