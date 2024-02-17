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Надеемся, понимание важности поддержки Украины возьмет верх, - Кличко на Мюнхенской конференции по безопасности

Віталій Кличко на Мюнхенській безпековій конференції

Мэр Киева Виталий Кличко во время Мюнхенской конференции встретился с сенаторами и конгрессменами США. Подчеркивал необходимость продолжения помощи нашему государству.

Об этом сообщает сайт Виталия Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Украина и ВСУ переживают критический момент. Нехватка боеприпасов и оружия. Нужно понимать, что это может создать условия для наступления россии. Важен фактор времени. Помощь была нужна еще позавчера! И сегодня недостаточно говорить, что россия не должна выиграть эту войну. Украина должна победить, а россия – потерпеть радикальное военное поражение! С помощью наших партнеров. Альтернативы этому нет. Только это лишит россию возможности запугивать своих соседей, создавать угрозы европейской и глобальной безопасности", – подчеркнул Виталий Кличко.

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Он отметил, что Украина высоко ценит двухпартийную поддержку Украины, которая сложилась в Конгрессе США.

"Сегодня она проходит проверку на прочность из-за дискуссий, которые проходят в Конгрессе. Мы надеемся, что понимание важности поддержки Украины возобладает. Потому что ситуация на фронте становится критической из-за резкого уменьшения помощи от США", – подчеркнул Кличко.

Также мэр Киева встретился со спецпредставителем США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер.

"Реформы – ключевое для дальнейшей стабильной поддержки партнеров, финансовой помощи для восстановления Украины. Как экономические реформы, так и соблюдение демократических принципов и свобод. И друзья Украины за этим внимательно наблюдают и это подчеркивают", – подчеркнул Виталий Кличко.

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Как сообщалось, 60-я Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 16 по 18 февраля. Среди основных ее тем - последствия войны в Украине и мировой кризис безопасности.
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Топ комментарии
+19
У Мюнхені Порошенко б заважав ? Чим більший десант був би там, тим ближча була перемога отримати все, що нам конче потрібно. Кожен "боєць" там на вагу десятки тисяч снарядів !!
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17.02.2024 19:02
+17
і шо не так? на Безуглую хочешь или Верещук?....понял на Колю Катлету........ваш шеф Залужного сменил и вы стали гавкать на нашего мера.
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17.02.2024 19:15
+13
дав би ти їм всім в зелену харю, Віталік
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17.02.2024 19:06
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У Мюнхені Порошенко б заважав ? Чим більший десант був би там, тим ближча була перемога отримати все, що нам конче потрібно. Кожен "боєць" там на вагу десятки тисяч снарядів !!
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17.02.2024 19:02 Ответить
Але це не іде поряд з інтересами зелупитадєрьмака, у них други погляди ближні до цапів.
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17.02.2024 19:24 Ответить
Хоч Кличко пробився. Зелень засцяла його чіпати. Бо з бундесами у Кличка дуже теплі відношення.
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17.02.2024 19:55 Ответить
дав би ти їм всім в зелену харю, Віталік
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17.02.2024 19:06 Ответить
Віталік взявся в Києві за пішоходні переходи! Сотні переходів перекопані, перекладають бруківочку, підсипають щебінь та асфвльтують... Це ж негайно потрібно робити під час війни, як і міст на острів для розваг... Нам же ш більше нема куди гроші витрачати...
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17.02.2024 19:38 Ответить
вас саме це зараз переймає?
а міліард дерев на щєбні ростуть струя в струю - сосну в сосну!
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17.02.2024 19:44 Ответить
А якщо не зробить, будете нити - хріновий перехід, ніжки поламав?? І ні піндіть про сотні.
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17.02.2024 19:57 Ответить
а по твоему нужно было весь горбюджет зеленскому с его грядкой отдать? меня лично мэр Кличко устраивает.
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17.02.2024 19:58 Ответить
Зазвичай гавкають понаєхавші..не бачили приколяси з іншими мерами.
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17.02.2024 20:07 Ответить
Так звідки ти понаЄхало, що тут гавкаєш?
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17.02.2024 20:18 Ответить
Гавкають собаки й ти разом з ними. А я, разом з рідними, в Києві народилась.
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17.02.2024 20:34 Ответить
Я корінний киянин з Подолу, а такі, як ти невиховані та неосвічені точно понаЄхавші, я вас добре знаю! Ну баби на базарах теж потрібні... Ти на якому базарі яйця перепродуєш, чи асфаль Віталіка трамбуєш?
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17.02.2024 20:58 Ответить
Зі своєї жінки на мене не перекладай.
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17.02.2024 22:57 Ответить
Дивно, що в столиці не змогли культурно виховати, щоб таке писати
"Зазвичай гавкають понаєхавші.."
"Гавкають собаки"

виходить народились, та вибирали мерів, котрі завозили собак до міста
для чого вам собаки в місті та такі мери?
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17.02.2024 22:50 Ответить
За мене не хвилюйтесь. Мабуть Ви тут форум не читаєте. Бо знали б деякі нюанси гавкатні на форумі.

Доречі, Ви таке виховане? Але підгуляла у Вас українська. Крім того, мабуть соромитесь ім'я свого.
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17.02.2024 23:00 Ответить
І тут відлаялась "киянка" Та ладно, я проти твоєї Хацапетівки ні чого не маю, просто 3 класи освіти та коридор, це замало для Києва буде... навіть на базарі хочаб рахувати треба вміти. Та не переймайтеся, людина із шваброю теж почесна професія...
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17.02.2024 23:17 Ответить
Дякую, побачила твою біографію.

Свої вологі мрії, походження - при собі залиш.
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17.02.2024 23:21 Ответить
Ні в якому разі! Треба в асфальт закопати, нам же дрони не потрібні... От шо ти верзеш про зеленського з якоюсь грядкою? Тобі вже мізки відбили, чи на гроші присадили, щоб тут абищо кропати?
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17.02.2024 20:30 Ответить
Дімас, сходи до Серлєща, хороводики навчишся водить
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17.02.2024 20:10 Ответить
Так і знав, що миттєво налетить підтримка корупціонерів та крадіїв і почнуть нести самісіньку ахінею, бо по темі сказати нічого, а відгавкатись треба... треба ж якось копійки відроблять...
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17.02.2024 20:26 Ответить
ну як знав і все одно зробив - ну не дурень чи ти? 🤣
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17.02.2024 20:51 Ответить
І ти за копійкою прибіг? В Байдена вже нашару не подають? Тут пристроївся? Ох і кручений ухилянт тут розпаляється
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17.02.2024 21:02 Ответить
ага - бігу бігу 🤣
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17.02.2024 21:05 Ответить
Дурко, я ж тобі порадив приємну компанію, отам твої "антикорупціонні." співи оплачуватимуть...
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17.02.2024 21:09 Ответить
Ти знов шлявся по якимось підворотням та влазив у компанії до всяких придурків? Та ще й пропонуєш комусь ці компанії? Іди помийся, від тебе смердить!
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17.02.2024 21:21 Ответить
Ти вийми носа з зеленої дупи, воно й не смердітиме...
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17.02.2024 21:41 Ответить
Ти на стільки тупе і примітивне, що чомусь тих, хто критикує пройдисвіта та корупціонера Кличка, автоматично записуєш у прихильники Зеленського! Просто раби одного відомого корупціонера не здатні на якесь мислення крім тих методичок, що їм зливають в шоколадних обгортках! В тебе навіть словниковий запас обмежений зеленою дупою
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17.02.2024 22:06 Ответить
Дімас, якщо ти з противсіхів, свідків "прастихрєшеній", чи атабратьіпадєліть, то автоматично ідеш на три букви, навіть дискутувати не стану...
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17.02.2024 22:53 Ответить
2 годинии тут відгалдикується і заявляє, що воно не буде дискутувати Та яка може бути дискусія з такою обмеженою істотою, як ти? Я тебе ломачкою штрикаю, а ти верещиш. як різане
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17.02.2024 23:05 Ответить
Три букви
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17.02.2024 23:31 Ответить
То це ти ці букви залишаєш на парканах і в ліфтах? Я ж одразу аирахував, що ти примітив...
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17.02.2024 23:51 Ответить
Це було б добре. Тоді б його посадили і позбавили б права займати державні посади і кияни нарешті змогли б обрати собі нормального мера!
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17.02.2024 21:21 Ответить
Підтримка буде дуже потужна і скільки знадобиться - 5, 10, 25 років ! Доки справжній Український герой не скаже ВСЕ !!! Україна перемогла ! Герої перемогли ! Героям Слава !
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17.02.2024 19:08 Ответить
як киянин! закликаю змінювати мера!!!
але, не бачу, на кого!
я в глухому куту.
але, міняти кличка необхідно, радикально!
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17.02.2024 19:11 Ответить
і шо не так? на Безуглую хочешь или Верещук?....понял на Колю Катлету........ваш шеф Залужного сменил и вы стали гавкать на нашего мера.
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17.02.2024 19:15 Ответить
може того який у гнусіків в полоні побував перевибрати?
тут тобі і кут стане овалом....
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17.02.2024 19:16 Ответить
безугла )))?
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17.02.2024 19:17 Ответить
безкутна, мер оболоні!
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17.02.2024 19:21 Ответить
Мар'яна іди спати -нах !
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17.02.2024 20:21 Ответить
вот там в углу пока и стой - Кличко может и не идеальный мер - но по крайней мере лучше чем были до этого
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17.02.2024 19:19 Ответить
а які були?
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17.02.2024 19:19 Ответить
так тиж пишешь що киянен, то повинен знати
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17.02.2024 19:26 Ответить
я, про київ, знаю все!!!
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17.02.2024 19:28 Ответить
я очень рад
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17.02.2024 19:41 Ответить
так от, не отсвічуй!
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17.02.2024 19:47 Ответить
вы хоть скрывайте что хотите Безуглую в меры
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17.02.2024 19:51 Ответить
Не лапайте Кличка. Самий нормальний мер за всі роки.

Чи Кіма хочете нам поставити??
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17.02.2024 19:58 Ответить
тобто, ви киянка?
в якому районі, заходиться пивзавод "оболонь"?
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17.02.2024 20:03 Ответить
1. Киянка. Народилась не тільки я, батьки, й бабусі з дідусями.
2. Жлоболонь не вживаю. Навіть їх газовану воду.

Що так муляє?
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17.02.2024 20:10 Ответить
а де поховані ваші пращури? на якому кладовищі?
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17.02.2024 20:16 Ответить
Мар'яна , геть з катушок злетіла ?
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17.02.2024 20:23 Ответить
як, там не було, безкутна, це особистість, як свого часу, гадя савченко.
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17.02.2024 20:29 Ответить
Я ваших пращурів чіпала? Геть дурне, рідних чіпати??
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17.02.2024 20:36 Ответить
же поменяли по приколу президента, итог тебе понятен?! чем тебя любителя зеленского Кличко не устраивает?!
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17.02.2024 20:00 Ответить
згоден!
міняти не потрібно!
30 років плєшивий!
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17.02.2024 20:05 Ответить
ну не знаю за Кличка, а як я можу знати як я не в Київі?
але мери Київа, які в полоні у інопланетян були?
мені точно за заходять...
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17.02.2024 20:29 Ответить
Сиди в своєму куті мовчки, "киянин". Реальні кияни знають, що краще за Кличка мера не було і бути наразі не може!
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17.02.2024 22:17 Ответить
а Кличко при чем тут к метро - он эти станции не строил и не принимал в эксплуатацию , он не виноват что ему досталось такое тяжелое наследие
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17.02.2024 19:21 Ответить
выглянь на улицу...война идет....ох как вы 73% процентные мера нашего боитесь...как черт ладану....идите со своими Слугами в сраку.
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17.02.2024 19:22 Ответить
где именно шлепок малоросский Киев тонет?
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17.02.2024 20:02 Ответить
А можно узнать что там делает Кличко? Он всего лишь МЭР города. Какие у него полномочия участвовать в конференции???
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17.02.2024 19:18 Ответить
полномочия есть , нету это не столь важно сейчас - у Кличка большой авторитет и много личных знакомств в Германии и мне кажется что к нему лучше прислушаются чем скажем к Ермаку
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17.02.2024 19:26 Ответить
Послушай, на эту конференцию разве приехал бургомистр Берлина? А может мэр Вашингтона решил за госсчет сюда прокатиться? Нет, этих людей тут не будет, это не их задачи и не их уровень решений.
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17.02.2024 19:28 Ответить
Підозрюєте, що він туди проліз інкогніто? І Пенні Пріцкер насильно змусив із собою зустрітися.
Очевидно, що він у складі делегації. Нажаль, з неї виключили Пороха, Клімпуш-Цинадзе та Костенка, через смертельну загрозу на одному із самих захищених заходів світу.
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17.02.2024 20:17 Ответить
про дерьмака я вообще молчу, чтоб не забанили как уже было. если в стране правит шут без образования госуправления и без опыта руководства крупной корпорацией типа IBM то только тогда в стране всплывают ермаки и абдристовичи.
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17.02.2024 19:31 Ответить
не бойся бан это не больно я раз десять сидел в бане и выжил
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17.02.2024 19:32 Ответить
Сергей, я не боюсь, но неприятно, что когда пишешь ПРАВДУ тебя банят. Я за объективность.
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17.02.2024 19:33 Ответить
Тю, перманенту ні разу по акку не було?)

То Ви ще не все бачили...
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18.02.2024 00:38 Ответить
я на колчаковских... цензорних фронтах ранен!
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18.02.2024 08:28 Ответить
а какие полномочия у завхоза ермака вести переговоры от гос. Украина?!
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17.02.2024 20:03 Ответить
мати такий хист і не користувася їм? - розтрачувати талант...
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17.02.2024 19:20 Ответить
Надеюсь, президент уйдет
Как обещал украинскому народу
Я ПРИШЕЛ НА ОДИН СРОК
Вы ,пан Кличко, напомните президенту про это.
А вот про миллиард деревьев не напоминайте
Как- нибудь обойдемся без него
Можете напомнить еще про шашлычки
Как раз весна скоро
Владимир Александрович может поехать
И не возвращаться
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17.02.2024 19:29 Ответить
проморгуєте, шановні пани, все проморгуєте, під носом не бачите...
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17.02.2024 19:32 Ответить
У Саморєза почув?
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17.02.2024 19:51 Ответить
это тебе лично безуглая инфу за воровство предоставила?! а что тебе известно за патриота резникова и других достойных людей из МО
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17.02.2024 20:06 Ответить
Да по секрету рассказала, а Резников такой же патриот как и твой Кличко, они оба умеют не замечать схемы за плюшки
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17.02.2024 20:45 Ответить
Не пощастило свинохряку. Не може зупинити Кличка. І папірець від буданова по смертельну загрозу не допоможе.
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17.02.2024 20:02 Ответить
Кличко не влаштовує - "не такий" на безпековій конференції, Порошенка не допустили, бо теж "не такий". Мало того, за Порошенком цілий табун "топтунів" із СБУ та других структур ... і головне кошти знаходяться, і техніка. Само собою всіх зрадників та навідників ракет виловили в Україні,то чому не побігати за Порошенком даже на передовій:

https://youtu.be/adCMDi7E86U?si=Hm4L5GdBcxSF-QGR
😱Порошенко показав, як за ним СТЕЖАТЬ СПЕЦСЛУЖБИ! Ось що потрапило на відео!
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17.02.2024 20:15 Ответить
Эй зелені потвори , геть свої брудні лапи від
Віталіка Кличка і Порошенка 😠
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17.02.2024 20:42 Ответить
 
 