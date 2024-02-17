Надеемся, понимание важности поддержки Украины возьмет верх, - Кличко на Мюнхенской конференции по безопасности

Мэр Киева Виталий Кличко во время Мюнхенской конференции встретился с сенаторами и конгрессменами США. Подчеркивал необходимость продолжения помощи нашему государству.

Об этом сообщает сайт Виталия Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Украина и ВСУ переживают критический момент. Нехватка боеприпасов и оружия. Нужно понимать, что это может создать условия для наступления россии. Важен фактор времени. Помощь была нужна еще позавчера! И сегодня недостаточно говорить, что россия не должна выиграть эту войну. Украина должна победить, а россия – потерпеть радикальное военное поражение! С помощью наших партнеров. Альтернативы этому нет. Только это лишит россию возможности запугивать своих соседей, создавать угрозы европейской и глобальной безопасности", – подчеркнул Виталий Кличко.

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Он отметил, что Украина высоко ценит двухпартийную поддержку Украины, которая сложилась в Конгрессе США.

"Сегодня она проходит проверку на прочность из-за дискуссий, которые проходят в Конгрессе. Мы надеемся, что понимание важности поддержки Украины возобладает. Потому что ситуация на фронте становится критической из-за резкого уменьшения помощи от США", – подчеркнул Кличко.

Также мэр Киева встретился со спецпредставителем США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер.

"Реформы – ключевое для дальнейшей стабильной поддержки партнеров, финансовой помощи для восстановления Украины. Как экономические реформы, так и соблюдение демократических принципов и свобод. И друзья Украины за этим внимательно наблюдают и это подчеркивают", – подчеркнул Виталий Кличко.

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Как сообщалось, 60-я Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 16 по 18 февраля. Среди основных ее тем - последствия войны в Украине и мировой кризис безопасности.