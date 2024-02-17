Надеемся, понимание важности поддержки Украины возьмет верх, - Кличко на Мюнхенской конференции по безопасности
Мэр Киева Виталий Кличко во время Мюнхенской конференции встретился с сенаторами и конгрессменами США. Подчеркивал необходимость продолжения помощи нашему государству.
Об этом сообщает сайт Виталия Кличко, передает Цензор.НЕТ.
"Украина и ВСУ переживают критический момент. Нехватка боеприпасов и оружия. Нужно понимать, что это может создать условия для наступления россии. Важен фактор времени. Помощь была нужна еще позавчера! И сегодня недостаточно говорить, что россия не должна выиграть эту войну. Украина должна победить, а россия – потерпеть радикальное военное поражение! С помощью наших партнеров. Альтернативы этому нет. Только это лишит россию возможности запугивать своих соседей, создавать угрозы европейской и глобальной безопасности", – подчеркнул Виталий Кличко.
Он отметил, что Украина высоко ценит двухпартийную поддержку Украины, которая сложилась в Конгрессе США.
"Сегодня она проходит проверку на прочность из-за дискуссий, которые проходят в Конгрессе. Мы надеемся, что понимание важности поддержки Украины возобладает. Потому что ситуация на фронте становится критической из-за резкого уменьшения помощи от США", – подчеркнул Кличко.
Также мэр Киева встретился со спецпредставителем США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер.
"Реформы – ключевое для дальнейшей стабильной поддержки партнеров, финансовой помощи для восстановления Украины. Как экономические реформы, так и соблюдение демократических принципов и свобод. И друзья Украины за этим внимательно наблюдают и это подчеркивают", – подчеркнул Виталий Кличко.
Как сообщалось, 60-я Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 16 по 18 февраля. Среди основных ее тем - последствия войны в Украине и мировой кризис безопасности.
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а міліард дерев на щєбні ростуть струя в струю - сосну в сосну!
"Зазвичай гавкають понаєхавші.."
"Гавкають собаки"
виходить народились, та вибирали мерів, котрі завозили собак до міста
для чого вам собаки в місті та такі мери?
Доречі, Ви таке виховане? Але підгуляла у Вас українська. Крім того, мабуть соромитесь ім'я свого.
Свої вологі мрії, походження - при собі залиш.
але, не бачу, на кого!
я в глухому куту.
але, міняти кличка необхідно, радикально!
тут тобі і кут стане овалом....
Чи Кіма хочете нам поставити??
в якому районі, заходиться пивзавод "оболонь"?
2. Жлоболонь не вживаю. Навіть їх газовану воду.
Що так муляє?
міняти не потрібно!
30 років плєшивий!
але мери Київа, які в полоні у інопланетян були?
мені точно за заходять...
Очевидно, що він у складі делегації. Нажаль, з неї виключили Пороха, Клімпуш-Цинадзе та Костенка, через
смертельну загрозуна одному із самих захищених заходів світу.
То Ви ще не все бачили...
Как обещал украинскому народу
Я ПРИШЕЛ НА ОДИН СРОК
Вы ,пан Кличко, напомните президенту про это.
А вот про миллиард деревьев не напоминайте
Как- нибудь обойдемся без него
Можете напомнить еще про шашлычки
Как раз весна скоро
Владимир Александрович может поехать
И не возвращаться
смертельну загрозуне допоможе.
https://youtu.be/adCMDi7E86U?si=Hm4L5GdBcxSF-QGR
😱Порошенко показав, як за ним СТЕЖАТЬ СПЕЦСЛУЖБИ! Ось що потрапило на відео!
Віталіка Кличка і Порошенка 😠