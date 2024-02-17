В поддержку Украины в Палате представителей Конгресса США наберется более 300 голосов, - экс-спикер Пелоси
Бывший спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, которая до сих пор играет ключевую роль в Демократической партии, считает, что в нижней палате Конгресса США наберется более 300 голосов для того, чтобы поддержать дальнейшую помощь Украины.
Об этом она заявила в субботу во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"У нас есть голоса в Конгрессе (в Нижней палате – ред.), более 300 голосов за помощь Украине", - отметила влиятельный политик.
В этом контексте она подчеркнула, что запрос президента Байдена относительно внешней помощи изначально базировался на ценностях, которые отстаивают Соединенные Штаты.
"Поэтому мы должны это сделать", - подчеркнула Пелоси о принятии законопроекта о помощи Украине, Израилю, Тайваню и другой помощью в Палате представителей США.
Она также подчеркнула, что демократы настроены решительно в отношении проведения переговоров с республиканцами. Пелоси заметила, что когда проходят такие переговоры, никто не устает и продолжает отстаивать позиции.
Пожалуйста, подождите...
де ракети?
потрібен лише - дозвіл
Так, там 14% відмов (тобто 14% снарядів не розриваються) - але це набагато краще, ніж відсутність снарядів. Але Байден чогось чекає...
Порошенко був так само дуже далекий ві ідеалу, як і Зеля. Доречі, за Зелю я теж ніколи не топив.
І так, це не має відношення до снарядів, які не надає Украхні БАйден - Зеленський президент України чи Порошенко - Байдену пофігу.
Тобто Оман, Вагнергейт і агент ФСБ Козирь - то чисто случайно, а не тому, шо ти топив проти єдиного їм альтернативного кандидата в Президенти України ?
Що я пропустив?
суть в бажаннях більшості Українців, а не в бажаннях однієї бабки-ждуна під під'їздом
я рейтинги не проводжу і гугл тобі не відключаю.
чи про шо було питання?
І до чого тут бабка-ждун ?
Кстаті, у більшості українців IQ менше середнього. Давай тобі хірурга виберемо більшістю українців ?
це нормально
як кажуть брати Американці
Якщо ти такий розумний - чтому до сих пір ти не мільярдер?
що? не хочеш бути мільярдером?
це нормально
але думаєш що розумний
це нормально - даннінг крюгер тобі в поміч, друже
я тобі задав питання який зараз рейтинг у Сивочолого та зеленого
ти прикинувсядурником - типу рейтинги не читаєш
питань більше немає
І так, будь-яку владу потрібно критикувати - і Порошенка також - він не є виключенням, він не є святим.
І так, ваш троллячий флуд жодним чином не стосується теми статті.
Країну не зраджував. І люди біля нього не зраджували.
Кожну владу потрібно критикувати по її реальних справах! І якщо хтось блокує створення антикорупційного суду і суддівську реформу - його критикою потрібно до цього примушувати, а не на руках носити!
Ну і де все оте ???
Де держава ??? Де люди ???? Ми гинемо !!!
Які ще суди. У вас розум є чи відібрало.
хоча і від власного ви себе не убезпечили.
в нас фактично державний переворот, вся влада у самозванця єрмака
нема ні уряду, ні парламенту, ні судів
Третього не було у другому турі.
Ти топив проти одного, тобто підвищував шанси його конкурента.
Ти підвищував шанси Зеленського.
І пердни, шо ти так не робив
Харе вже свою порошенку сувати скрізь не в тему.
ти дотопив до своєї перемоги.
в результаті твоєї перемоги війна і сотні тисяч трупів.
Здохни в муках, скотино
А скільки було варіантів у другому турі ?
І давай не будемо про те, скільки тобі платили за пости проти порошенка.
І так, перед другим туром я не писав на підтримку жодного з кандидатів. Зеленського я інакше ніж "котом у мішку" не називав.
Порошенко - перший з двох кандидат. Його єдиний пройоб - він за свої задекларовані гроші раз за 5 років на тиждень злітав з сім'єю на Мальдіви.
Зеленський - другий з двох кандидатів. Його пройоби - тупий, без освіти, істеричний, без команди, без досвіду, ненавидить Україну, виховався в Москві, обсирає Україну скрізь всіма досяжними способами, глузує з українців, української мови... Про ********* палочки добавити ?
І ти, падло, проти другого ***** перед другим туром не написало. Я тебе пам'ятаю.
Ти, падло, зробило все від тебе залежне, шоб Президентом України став не перший, а другий.
Ну то радій результатам свого вибору і сотням тисяч трупів.
У нього пройобів було вагон і величезна тележка. Тільки за одностороньнє перемир'я у червні 2014го його можно було розстріляти за держзраду. Якщо б таке зробив Зеля - ти б його загнобив і правильно зробив би. Але через те, що це зробив твій босс - ти йому це навіть не згауєш!
так це ж ти перший про нього написав.
може сам туди і сходиш зі своєю альтернтивою порошенку ?
ти вибрав.
**** ти ниєш ?
тисячі трупів - твій вибір
і 8 тисяч ракет не полетіло по Україні в 2014 році
і 5 тисяч танків не поїхали на Київ в 2014 році.
А чё так ?
така мисля тобі в голову не приходила ?
Воно написало про порошенка - я відповів про порошенка.
в першому про снаряди
у відповіді вже про Порошенко
тому "така мисля тобі в голову не приходила" - не приходила
"Воно написало про порошенка - я відповів про порошенка."
Де було про Порошека?
У США майже 5 млн списаних 155 снарядів, які Байден має законне право передати кому завгодно без дозволу Конгресу.
Так, там 14% відмов (тобто 14% снарядів не розриваються) - але це набагато краще, ніж відсутність снарядів. Але Байден чогось чекає...
а помніш як ти топив в 2019 році проти Порошенка ?
Просто я цього підара, який привів до влади Зеленського, пам'ятаю ще з того часу.
Зеленського, Єрмака, Татарова, Демченка, Гетьманцева, Арахамію, Безуглу ...
Це він їх своєю агітацією привів до влади.
Можливо ти в щасті від цього, а я не дуже
Та й здавався нормальним, після скандалів про оточення Порошенка.
Едине що не подобалось, це непристойні жарти про "повію", "бідон", "термос", "********* палички", та інше
здається перепрошень та вибачень за ці жарти не було. Чи були?
а перед кадировим прийшлось вибачатись...
Так СН змогла зібрати найкращих з самих "гірших" по країні...
Залишилось почекати до травня, коли закінчаться повноваження.
Так як подовження повноважень не передбачено (на відміну від ВРУ),
то згідно закона правильне рішення -
добровільно скласти повноваження в день закінчення терміну.
ВО Президента стане спікер ВРУ.
Мабуть не кращий варіант.
Но потрібно хоч щось зробити по закону
PS Слово "русская" з російської на українську НІКОЛИ не перекладається як "руська", лише як російська.
А РУСЬка - це те, що стосується Русі, а не московитів.
і Будапештський меморандум - просто туалетний папірець?
але не вірно одне- ЦЕ ЧОТИРЬОХ-СТОРОННІЙ меморандум
тобто ЧОТИРИ сторони відповідальні одночасно
Інакше який сенс збиратися гуртом - якщо кожен відповідає окремо?
может стоило позвать папуасов на всякий случай?
14 січня 1994 року лідери України, Сполучених Штатів Америки та Росії підписали спільну заяву про наміри вивезти з України всю ядерну зброю. Наступною того року була угода, яку з усіх міжнародних договорів найбільше згадують, коли йдеться про російське вторгнення до України. Це Будапештський меморандум. Його уклали через 11 місяців, 5 грудня 1994 року.Фактично ж наша держава почала роззброюватися за кілька років до цього. Ще в Декларації про державний суверенітет 16 липня 1990 року йшлося про те, що Україна наміряється позбутися ядерної зброї. У 1991 році Верховна Рада заявила про безядерний статус. Також того року під час Мінської угоди країни СНД вирішили, що всю ядерну зброю з колишнього СРСР зосередять в Росії. Пізніше ядерне роззброєння України закріпилося на міжнародному рівні. 14 січня 1994 року президенти України, США й Росії (Леонід Кравчук, Білл Клінтон і Борис Єльцин) виступили з трихстороннбою заявою про те, що "всі ядерні боєзаряди будуть виведені з території України до Росії для цілей їх наступного розукомплектування у якомога коротший можливий час". Ця зустріч відбулася в московському Кремлі. У тому самому році, 5 грудня глави країн зібралися ще раз уже в Будапешті й підписали меморандум. Цього разу до американського й російського президентів приєднався британський прем'єр-міністр. Україну ж представляв уже не Леонід Кравчук, а його наступник Леонід Кучма: його обрали в липні 1994 року. "Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї". За цим документом Україна мала ліквідувати всю ядерну зброю на своїй території. Водночас США, Росія й Велика Британія зобов'язалися поважати незалежність, суверенітет і наявні кордони України, а також що "ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України". При цьому всі країни сказали, що проводитимуть "консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань". Нам дали гарантії, механізм отримання яких, по-перше, не прописано. А по-друге, будь-яка міжнародна угода має бути ратифікована. Меморандум не затверджений парламентами США, Великобританії й Росії. Тому коли зараз кажуть, що це лише клаптик паперу, то з точки зору зобов'язань - це так. А з огляду на мораль лише Росія порушила угоду. Решта країн Україну підтримують. "Після російського вторгнення Англія і США ввели санкції. Вони нам допомагають і сприяють відновленню нашої територіальної цілісності. США і Англія кажуть, " Покажіть норму, що ми повинні надавати вам військову допомогу? От у цьому й був недолік Будапештського меморандуму".
Окрім без'ядерного статусу, Україна вирішила заявити ще й про нейтральність, позаблоковість і багатовекторність. Це все було виписано в Конституції 1996 року. Така політика ослабила Україну і позбавила її чітких союзників. "Україна опинилася в ситуації, коли в нас не виявилося друзів. Інші країни могли б пред'явити нам питання: "Чому ми повинні вам допомагати? Ви ж нейтральні".
і США нічого Україні не винні?
Поляки НАПАЛИ на вантажівки із ВІЙСЬКОВОЮ ДОПОМОГОЮ Україні на кордоні: кричать і штовхають АВТО
https://www.youtube.com/watch?v=QtT4E1512go
НЕ захотел.