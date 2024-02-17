В поддержку Украины в Палате представителей Конгресса США наберется более 300 голосов, - экс-спикер Пелоси

Бывший спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, которая до сих пор играет ключевую роль в Демократической партии, считает, что в нижней палате Конгресса США наберется более 300 голосов для того, чтобы поддержать дальнейшую помощь Украины.

Об этом она заявила в субботу во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"У нас есть голоса в Конгрессе (в Нижней палате – ред.), более 300 голосов за помощь Украине", - отметила влиятельный политик.

В этом контексте она подчеркнула, что запрос президента Байдена относительно внешней помощи изначально базировался на ценностях, которые отстаивают Соединенные Штаты.

"Поэтому мы должны это сделать", - подчеркнула Пелоси о принятии законопроекта о помощи Украине, Израилю, Тайваню и другой помощью в Палате представителей США.

Она также подчеркнула, что демократы настроены решительно в отношении проведения переговоров с республиканцами. Пелоси заметила, что когда проходят такие переговоры, никто не устает и продолжает отстаивать позиции.

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