В течение 17 февраля ВСУ отразили 55 атак россиян на 6 направлениях, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18.00 17 февраля 2024 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В вечерней сводке отмечается: "Продолжаются семьсот двадцать четвертые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против нашего государства.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

В течение суток произошло 63 боевые столкновения. Всего враг нанес 4 ракетных и 61 авиационный удар, совершил 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые и погибшие среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись многоэтажные и частные дома, медицинские учреждения, а также объекты критической инфраструктуры.

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На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка - без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Стогнии, Черное, Садовод Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов: среди них - Карповичи, Леоновка Черниговской области; Середина-Буда, Вильна Слобода, Голышевское, Веселовка, Могрица, Михайловское, Ездецкое Сумской области; Гурьев Казачок, Ветеринарное, Волчанские Хутора, Бочковое, Круглоее, Озерное Харьковской области.

На Купянском направлении враг наступательных действий не вел. Нанес авиационные удары в районах Синьковки, Петропавловки, Купянска Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

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На Лиманском направлении нашими воинами отражены 7 атак вблизи Белогоровки Луганской области и Тернов, Ямполевки Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск. Также оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Макеевка и Серебрянское лесничество Луганской области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе- Невское, Белогоровка Луганской области, Терны, Торское, Серебрянка, Верхнекаменное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 7 атак в районах Ивановского, Клещиевки, Андреевки Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе - Васюковка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 14 атак врага возле Ласточкино Донецкой области. Также враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Орловка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись до 20 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Степное, Ласточкино, Невельское Донецкой области.

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На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага недалеко от Георгиевки, Победы, Новомихайловки Донецкой области. Здесь захватчики при поддержке авиации 21 раз пытались прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Парасковеевка, Константиновка.

На Новопавловском направлении нашими защитниками отражены 2 атаки южнее Пречистовки и западнее Старомайорского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение. Также противник нанес авиационный удар в районе Угледара Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в том числе - Водяное, Золотая Нива, Старомайорское, Ривнополь Донецкой области.

На Запорожском направлении Силами обороны отражены 4 атаки противника западнее Вербового и Работино Запорожской области. Также враг нанес авиационный удар в районе Новодаровки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них - Левадное, Малиновка, Зализнычное, Чаривное, Новоандреевка, Лобковое Запорожской области.

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В зоне ответственности ОСГВ "Одеса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток предприняты 2 попытки штурма позиций наших войск. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Берислав, Антоновка, Софиевка Херсонской области и Очаков Николаевской области. Также противник обстрелял из реактивных систем залпового огня город Херсон.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 14 районам сосредоточения личного состава и 3 зенитно-ракетным комплексам противника. Также на Восточном направлении подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожены сразу три вражеских самолета: два истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 пункту управления, 4 артиллерийским средствам, 4 складам боеприпасов, 1 станции радиоэлектронной борьбы противника".

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