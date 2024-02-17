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боеприпасы (2279) Камышин (79) Rheinmetall (65)

В Мюнхене подписан меморандум о производстве в Украине боеприпасов немецким концерном Rheinmetall

rheinmetall

Германская оборонная компания Rheinmetall намерена построить новый завод по производству артиллерийских боеприпасов в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на издание Focus, соответствующий меморандум о намерениях был подписан немецким концерном с украинской компанией-партнером в субботу на полях 60-й Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы хотим быть мощным партнером для Украины в восстановлении некогда сильной оборонной промышленности Украины и обеспечении автономии украинских мощностей", – заявил генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер, комментируя это решение.

Отмечается, что на церемонии подписания соглашения присутствовал Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.

Читайте также: Украине нужно втрое больше снарядов, чем может произвести Германия, - гендиректор Rheinmetall Паппергер
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Топ комментарии
+15
Якщо скласти в купу усі підписані цією владою за останні 2 роки меморандуми, угоди, і т.п., то буде офігенно великий фортифікаційний насип по усій лінії фронту. Але на жаль, реальна ефективність від нього, така ж як і від асфальтової катапульти, та бітумного вундерваффе.
Новин про угоди все більше, а снарядів на фронті, все менше.
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17.02.2024 21:16
+6
Он привез бы снаряды
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17.02.2024 22:25
+5
Це добре -- а зараз допоможіть Павелу з грошима
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17.02.2024 21:14
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17.02.2024 21:16 Ответить
Мабуть, в ОПУ, знову зіллють про все це, прутіну через сипатого
в білорусів!!
Це ж, як казав Зеля, «…це не наша операція, і може зашкодити Україні…», а він нетряпка і йому уже 40 з +…».
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17.02.2024 21:14 Ответить
Це добре -- а зараз допоможіть Павелу з грошима
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17.02.2024 21:14 Ответить
Чи залишилися взагалі хоч зедебіли котрі сприймають цю муйню серйозно...?
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17.02.2024 21:14 Ответить
Чому це не серьезно?
це- серьезно.

Німецький великий бізнес хоче заробляти на Україні.

Ми помьятаемо цей концерн, що вони « створили» спільне предпріемство для ремонту переданих Леопардів. Ціни на ремонт там були «не погані».

Зараз «планують» виробляти снаряди…

Нічого персонального, просто бізнес.
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18.02.2024 03:41 Ответить
Якщо скласти в купу усі підписані цією владою за останні 2 роки меморандуми, угоди, і т.п., то буде офігенно великий фортифікаційний насип по усій лінії фронту. Але на жаль, реальна ефективність від нього, така ж як і від асфальтової катапульти, та бітумного вундерваффе.
Новин про угоди все більше, а снарядів на фронті, все менше.
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17.02.2024 21:16 Ответить
Хтось може пояснити, наскільки далеко від цього меморандуму до початку будівництва?
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17.02.2024 21:18 Ответить
То таке- може побудуємо,але коли-невідомо.
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17.02.2024 21:29 Ответить
В голові вже побудовано,як і... 135 тис дронів.
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18.02.2024 00:58 Ответить
Від меморандуму до виробництва ..як вид Землі до Марса...
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18.02.2024 05:23 Ответить
А я знаю ще один меморандум, називається "Будапештський меморандум".... хі-хі
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17.02.2024 21:21 Ответить
Хі-хі…?
Тобі смішно ?

З кого сміехся? З України?

Подивись на себе у дзеркало, урод.
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18.02.2024 04:31 Ответить
Як не гірко, але ч-з цей "Будапештський меморандум" з України сміється весь світ: потужна ядерна країна дала себе роззброїти під пустопорожні обіцянки якоїсь міфічної "безпеки". А зараз т.з. "гаранти" - одні роздерають Україну на клапті, а інші хором виражають "стурбованість", "обурення", "закликають" і (вчергове) "обіцяють". Ось і черговий "меморандум про наміри" з"явився,,, яке щастя - ми (вчергове) врятовані!
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18.02.2024 12:19 Ответить
Навіть уявити собі не можу, скільки радості було б зараз якби Порошенка випустили до Мюнхена і він від себе привіз таку звістку.
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17.02.2024 21:33 Ответить
Он привез бы снаряды
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17.02.2024 22:25 Ответить
Мемора́ндум (https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. memorandum) - буквально те, про що слід пам'ятати, нагадування.

Термін може мати такі значення:
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F дипломатичний https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82 документ , в якому викладений фактичний, документальний чи юридичний бік якогось питання. Як правило, додається до https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D0%B0_(%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F) ноти або вручається особисто представнику іншої країни.лист з нагадуванням про що-небудь (у торгівлі);доповідна записка, службова довідка, https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B0 довідка ;перерахування в https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%81 страхових полісах (особливо морських) небезпек, страхування від яких не проводиться.
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17.02.2024 21:45 Ответить
А де побудований за 200 мільйонів євро танковий завод, який півтора роки тому цей грьобаний "Райнметал" почав будувати саме в Україні???
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17.02.2024 21:52 Ответить
Серийно выпускает макеты танка KF51 Panther.
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17.02.2024 21:56 Ответить
Зе ВЛАДА З РЕЙМЕТАЛ ВЖЕ ПІДПИСУВАЛА ДОГОВІР ПРО ВИРОБНИЦТВО -
Зе КЛОУНИ КИНУЛИ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ НА 9 МЛРД ЗАМОВИВШИ НАПЕРЕД
ПРОДУКЦІЇ НА ЦЮ СУМУ, А НІМЦІВ НАФІГ
Граблі продовжуються - Зе клоуни мабуть підуть на рекорд і тепер вкрадуть
19 міліардів з бюджету😁.
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17.02.2024 22:00 Ответить
Одні меморандуми кругом! А коли вже реальні справи будуть?
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18.02.2024 00:21 Ответить
Млять не кажіть про меморандум, в нас вже був будапештський. ВСІ ПРАВОВІ ДЕРЖАВИ ПІДПИСУЮТЬ У Г О Д И!!!!!!!
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18.02.2024 00:42 Ответить
Як тільки десь прочитаю слово "меморандум" так зразу тягне на мати...
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18.02.2024 04:49 Ответить
Был у нас уже один меморандум--- Будапештский. Теперь их много станет --- во карта поперла, пошла вода в хату!
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18.02.2024 11:55 Ответить
 
 