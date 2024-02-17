Кулеба на Мюнхенской конференции: Эпоха мира в Европе прошла. В случае отхода ВСУ российская армия будет приближаться к вам

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул для партнеров в Европе, что эпоха мира на континенте завершилась.

Об этом он сказал на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Эпоха мира в Европе прошла", – объяснил министр и напомнил, что сейчас от спикеров из многих стран звучит мнение, что в случае поражения Украины РФ наверняка не остановится.

"Каждый раз, когда украинские солдаты покидают украинский город из-за нехватки боеприпасов, думайте об этом не только с точки зрения защиты демократии и мира, основанного на порядке, но и с той позиции, что российские военные подходят на несколько километров ближе к вашим городам, вашим домам, вашим семьям и детям", - сказал глава МИД.

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По его мнению, если смотреть в этой перспективе - деньги найдутся.

В то же время, говоря о партнерах, которые испытывают опасения относительно передачи своих оборонных технологий, украинский министр призвал забыть о национальной гордости. В этой связи он напомнил, что Чехословакия в 1939 году имела одну из лучших и развитых оборонных индустрий в Европе, но ее все равно завоевали, потому что "она была одна".