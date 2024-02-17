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Кулеба на Мюнхенской конференции: Эпоха мира в Европе прошла. В случае отхода ВСУ российская армия будет приближаться к вам

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул для партнеров в Европе, что эпоха мира на континенте завершилась.

Об этом он сказал на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Эпоха мира в Европе прошла", – объяснил министр и напомнил, что сейчас от спикеров из многих стран звучит мнение, что в случае поражения Украины РФ наверняка не остановится.

"Каждый раз, когда украинские солдаты покидают украинский город из-за нехватки боеприпасов, думайте об этом не только с точки зрения защиты демократии и мира, основанного на порядке, но и с той позиции, что российские военные подходят на несколько километров ближе к вашим городам, вашим домам, вашим семьям и детям", - сказал глава МИД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Надеемся, понимание важности поддержки Украины возьмет верх, - Кличко на Мюнхенской конференции по безопасности

По его мнению, если смотреть в этой перспективе - деньги найдутся.

В то же время, говоря о партнерах, которые испытывают опасения относительно передачи своих оборонных технологий, украинский министр призвал забыть о национальной гордости. В этой связи он напомнил, что Чехословакия в 1939 году имела одну из лучших и развитых оборонных индустрий в Европе, но ее все равно завоевали, потому что "она была одна".
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Топ комментарии
+9
Красиві обгортки до єдиного бажання - "Дайте грошей!".
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17.02.2024 21:36
+8
От би ви з шоблою відійшли у небуття
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17.02.2024 21:41
+7
Покусаний якоюсь безуглою собакою Кулеба...

- вжк наблизились, вже! Зе злив Авдіївку!
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17.02.2024 21:21
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Покусаний якоюсь безуглою собакою Кулеба...

- вжк наблизились, вже! Зе злив Авдіївку!
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17.02.2024 21:21 Ответить
Спокіи нам тільки сниться - Кулеба давить на європеиців
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17.02.2024 21:21 Ответить
Кого він лякає, до кого наближаються кацапи? Пітун ніяк не реагує на розширення НАТО. Його ціль Україна...
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17.02.2024 21:25 Ответить
Його ціль - імперія, яку всі будуть боятися. А імперія без України неможлива.
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17.02.2024 22:28 Ответить
О, ти дивись. Кулеба почав погрожувати і лякати Європу кацапами. А хтось ще казав, що вони дипломати. А чому Кулеба не турбувався про ЗСУ, щоб всі були захищені, озброєні і не відходили з 2019 року, коли був призначений на пост міністра?
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17.02.2024 21:27 Ответить
Таки минула, ще з лютого 2014 року, як тільки прутін, вдерся у Крим України! Харківські угоди, які так старанно готували агенти ФСБ на посадах у КМУ та ВР, цьому підтвердження!!
Литвин може засвідчити, але на диво, він і досі на волі, як і оті, від гундяєва, агенти ФСБ … Стефанчук їх охороняє та опікується ними, як рідним братом, навіть у ТЦК не відпускає…
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17.02.2024 21:32 Ответить
Кулеба вторить Асланяну, чи навпаки….

https://youtu.be/TWOH8ywgCXw?si=lPzrxBxEFNRIjUQx
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17.02.2024 21:36 Ответить
Красиві обгортки до єдиного бажання - "Дайте грошей!".
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17.02.2024 21:36 Ответить
Відходу куди???
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17.02.2024 21:38 Ответить
Епо́ха ми́ру на контине́нті заверши́лася.

Наголосив.
То й шо?
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17.02.2024 21:38 Ответить
Потужно наголосить наступного разу.
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17.02.2024 22:06 Ответить
От би ви з шоблою відійшли у небуття
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17.02.2024 21:41 Ответить
Й, нарешті, звільнили місце для старої, перевіреної роками, справжньої шобли.
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18.02.2024 00:11 Ответить
ЗЄрмаки займаються шантажем.
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18.02.2024 00:23 Ответить
а що, ніхто не побачив миру в очку *****?
Може, погано шукали? Язиком шукали?
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18.02.2024 00:48 Ответить
 
 