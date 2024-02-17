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Китай (2790) Кулеба Дмитрий (2880) Ван И (60)

Согласились продолжать наш диалог, - Кулеба провел встречу с коллегой из Китая Ван И

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречу со своим китайским коллегой Ван И.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в соцсети Х.

Кулеба отметил: "Я встретился со своим китайским коллегой Ван И, чтобы обсудить двусторонние отношения, торговлю и необходимость восстановления справедливого и крепкого мира в Украине.

Я проинформировал министра иностранных дел Ван И о видении Украины в отношении предстоящего Саммита глобального мира в Швейцарии.

Мы согласились с необходимостью поддерживать украино-китайские контакты на всех уровнях и продолжать наш диалог".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Китай не будет наблюдать, сложа руки, за ситуацией в Украине, - глава МИД Ван И

Кулеба, Ван
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Топ комментарии
+10
коротко про ситуацію

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17.02.2024 22:11
+8
Позиция Китая
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17.02.2024 22:10
+8
"Ми погодилися з необхідністю підтримувати українсько-китайські контакти на всіх рівнях і продовжувати наш діалог"
--------
Може й міжпартійні контакти "підтримувати"? Арахамія з комуняками дуже хотів дружити...
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17.02.2024 22:11
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Правила форума Совет форумчан
Кулібін! Ноту протесту вручив???
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17.02.2024 22:08 Ответить
Ногу протесту показав.
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17.02.2024 22:22 Ответить
Позиция Китая
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17.02.2024 22:10 Ответить
коротко про ситуацію

показать весь комментарий
17.02.2024 22:11 Ответить
"Ми погодилися з необхідністю підтримувати українсько-китайські контакти на всіх рівнях і продовжувати наш діалог"
--------
Може й міжпартійні контакти "підтримувати"? Арахамія з комуняками дуже хотів дружити...
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17.02.2024 22:11 Ответить
"Тітьот-тіцьот водіцька
Із туцькі на косіцьку" (с)
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17.02.2024 22:11 Ответить
Пліскаєця в зівоціках цяй
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17.02.2024 22:18 Ответить
Бо "мудрий" народ вибрав сам.
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17.02.2024 22:27 Ответить
Кого пропонуєш?
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17.02.2024 22:57 Ответить
Корочє - нікого.
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17.02.2024 23:26 Ответить
Визволився? Задоволений? Питання риторичні. Не відповідай, подоляківці не годуємо.
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17.02.2024 23:20 Ответить
Захват вірний, тепер кидок та переход на больовий.
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17.02.2024 22:12 Ответить
З Китаєм потрібно налагоджувати добрі стосунки. Вони і озброєнням можуть допомогти і після перемоги країну відновлювати. У них і технології та людей багато. А в нас після перемоги свої будівельники будуть на вагу золота, одні вже поїхали, інші згодом поїдуть.
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17.02.2024 22:12 Ответить
і акції Мотор-Січ ....
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17.02.2024 22:16 Ответить
А у ніку - щоб і Зе підмазати і суть його визначити? Кинули Китай. Ай-я-яй. Забрали у Арахамії ще одну соску.
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17.02.2024 22:36 Ответить
Гнойный, когда в 90-х Украина заключала договор о дружбе с КНР мы обязались признавать Тайвань как единую и неделимую часть коммунистического Китая, а Пекин в свою очередь обязался признавать суверенитет и территориальную целостность Украины. Так что ЗАЗ и Мотор Сич тут не при делах, слишком мелко и сделки были на уровне владельцев физлиц. И что мы видим сейчас? Позицию КНР - Отдайте Крым и лугандон раше потому что это исконно рашистские земли? А на фига нам тогда такой договор о дружбе и сотрудничестве? Может нам послать Си Цзиньпина с его дружбой с плешивым гитлером на йух и задружить с Тайбеем? Мы от них в деле защиты Украины больше пользы поимеем. А товарисч Си пусть далее рашистов своими рабами делает.
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17.02.2024 22:43 Ответить
Кинуть *****.
1) Ресурси вже і далі будуть задарма.
2) Певні території кацапстану фактично вже «колонізовані» і чекають повернення в рідні «говеня».
3) з заходом треба торгувати і будувати рівні відносини.
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17.02.2024 23:10 Ответить
Не буде «спільної імперії» - ***** (кацапстан) при любому завершенні вже ніхто.
Китай майстерно використовує ситуацію і даїть ***** і «дратурує» США (в принципі як і турок, тільки турок по дрібницям).
Майже немає сенсу і в принципі кацапстан не розглядається як серйозна загроза.
Китай головний суперник Заходу.
Кацапію роздерибанять (скоріш за все) - головне питання - коли…. І чи протримаємось ми до того часу
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17.02.2024 23:31 Ответить
То, что произошло в то время, я отношу на счёт постсоветского синдрома, в котором США и НАТО были страшными врагами совка. Поэтому и был в то время Китай и дружба постсоветской Украины (во главе с секретарем по идеологии ЦК КПУССР Л М Кравчуком) с ним как с «надежным коммунистическим другом который дружил с УССР еще с времён СССР». ***** китайцы конечно же кинут ибо в их внешней политике по прежнему действует древний конфуцианский постулат (его очень любил повторять Черчиль) - «нет постоянных врагов, нет постоянных друзей, есть лишь интересы империи». А кулеба, ну что такое кулеба, это ноль, он ничто и никто, ничего не решает и ничего не может…. Вот такие расклады
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17.02.2024 23:52 Ответить
ні не фантазер- зеідіот
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17.02.2024 22:17 Ответить
Та ти шо? Сурьйозно?
Китайці НАМ зброю? Із какой дєрєвні еті лапті попалі к нам, сєрдєшний?
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17.02.2024 22:18 Ответить
Я дивлюсь тебе тут твій господар так методичкою нагодував, що аж друкувати таких ти через З-D принтер почав, у сенсі однакових)
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17.02.2024 22:28 Ответить
Шо кацап, спалився?
Своєю недолугою спробою ти тільки підтвердив мою правоту
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18.02.2024 12:41 Ответить
Китай русский хозяин. И наш враг.
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17.02.2024 22:20 Ответить
Два года в летаргии провели. Позиция Китая: никакой войны нет,есть конфликт, никакого оружия Украине, побыстрее сдавайтесь и все будет отлично.
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17.02.2024 22:22 Ответить
Тогда договор о дружбе и сотрудничестве Украины с Китаем в котором КНР признает суверенитет и территориальную целостность Украины а Киев территориальную принадлежность Тайваня КНР можно порвать и спустить в унитаз? Тогда надо начинать дружить с Тайванем они Украине больше помогут и баблом и технологиями. Вопрос конечно интересный…
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17.02.2024 23:58 Ответить
Ви пропустили позицію Китая стосовно війни і України? І здалеку заходите? Чи теж новостворене дитя подоляка шукаєте ще проблему.
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17.02.2024 22:32 Ответить
Ви порохоти такі смішні, у вас під носом кацап пише та знущається, а ви йому ще й лайки ставите. Або ви заодно з ним?
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17.02.2024 22:57 Ответить
Один раз, для озвучення. - новостворене неграмотне курча подоляка. Провокує на відповіді. Відповідати йому не потрібно, щоб не годувати.
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17.02.2024 23:07 Ответить
Перекладаючи людською мовою:

- Fuck you.
- Fuck you, too.
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17.02.2024 22:13 Ответить
- Fuck you very much for everything!
- No problem! Fuck you very much for coming!
- Ok then, fuck you later!
- Fuck you again soon!
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18.02.2024 01:12 Ответить
погодились погогодились...
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17.02.2024 22:14 Ответить
"і продовжувати наш діалог"
===============
Я йому: "Прівєт! Как дєла?"
Він мені: "Пішов нах...!"
==============
І так кожного разу підтримувався поглиблений діалог.
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17.02.2024 22:14 Ответить
Кулеба смотрит заискивающе, китаец взглядом отвечает: та ***** ти мне нужен!
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17.02.2024 22:15 Ответить
Нормальний погляд! Вань Ї так і на президента РФ дивився, коли зустрічався з ним в якості спеціального представника Китаю десь рік тому. В Китаї дозволено одному дядечку Сі постійно посміхатися, всі інші - строгі!😊
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18.02.2024 05:57 Ответить
Ну и як -- перед китаиозою не лоханувся?
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17.02.2024 22:15 Ответить
Якого біса Кулеба Ван І для рукопожаття ліву руку дав? Це хіба не образа для східних народів?
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17.02.2024 22:15 Ответить
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч із своїм китайським колегою Ван Ї. Джерело:
ОСЬ І ВИМАЛЙОВУЄТЬСЯ КАРТИНА ПЛАНУ ЗДАЧІ УКРАЇНИ ПІД ЯКИЙСЬ ГАРАНТЙНИЙ ПЛАН КИТАЮ
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17.02.2024 22:18 Ответить
Рукопожатя таке як і підтримка Китаєм України….

Кулебі +
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17.02.2024 22:19 Ответить
Гребанные китайцы открыто финансируют русню, их корейские дружбаны, которые без Китая бы давно загнулись, передали России куча оружия, они призывают не давать оружия Украине, а наши с ними водят хороводы.
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17.02.2024 22:19 Ответить
Китаєць якогось хера прищурився і Кулеба на нього дивиться зверху - вниз - непорядок
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17.02.2024 22:23 Ответить
Судячи по світлині приїхав до нового хазяїна і стидно шо вище ростом
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17.02.2024 22:30 Ответить
І шо? Га кулєба? Викурили по сигарі та розбіглись? Краще б ти за ці гроші витрачені марно на зустрічі та візити купив з десяток снарядів.
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17.02.2024 22:30 Ответить
Нихуя не выйдет. Хорош лизать косую жопу.
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17.02.2024 22:37 Ответить
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17.02.2024 22:49 Ответить
Погодились погоджуватись.
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17.02.2024 23:08 Ответить
Цікаво, а якщо таємно запропонувати їм розмістити в Україні китайську ядерну зброю взамін допомоги у війні та підтримки з Тайванем. Отримають мага інсульт сраки чи ні?)
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17.02.2024 23:15 Ответить
"погодились продовжувати наш діалог" - на дипломатичній мові означає повну відсутність основи для якої-небудь прийнятної домовленості.
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17.02.2024 23:26 Ответить
У 2023 році товарообіг між Росією та Китаєм встановив історичний рекорд. За даними китайської митниці, він перевищив $240 млрд, порівняно з 2022 роком, який також був рекордним, зростання перевищило 26%. Експорт Китаю до Росії за рік зріс на 47% (до $111 млрд), імпорт з Росії - майже на 13% ($129 млрд).
Китай так швидко нe нарощує торгівлю з будь-яким іншим торговим партнером.
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17.02.2024 23:30 Ответить
...за рахунок дронів і різних там прибамбасів? Та тільки дурний не скористається такою нагодою, а китайози не дурні...для себе
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18.02.2024 05:06 Ответить
на днях пердоган із обаном підтягнуться.
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17.02.2024 23:59 Ответить
Ку Лє Ба та Ван І.
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18.02.2024 07:22 Ответить
Погодилися продовжувати наш діалог, - Кулеба провів зустріч із колегою з Китаю Ван Ї А до того той Ван Ї продемонстрував китайську формулу лукавого фарисейства:

"Китай не був ініціатором і не є учасником "кризи в Україні" - ту т і далі ключові слова виділені жирним шрифтом (1)

Китаю щодо війни, серед яких повага до суверенітету і територіальної цілісності всіх країн, повне дотримання цілей і принципів Статуту ООН, "врахування законних безпекових занепокоєнь країн" та підтримка конструктивних зусиль для встановлення миру. (2)

Китай невпинно працює над сприянням миру та мирним переговорам (3)

Зараз немає належних умов, щоб сторони могли повернутися за стіл переговорів (4)

І нічого більше: повага до суверенітету і територіальної цілісності всіх країн, повне дотримання цілей і принципів Статуту ООН, - загальні фрази, звичайна риторика агресора з цитуванням "принципів" колгоспу ООН, який на стороні зла.

Корейський варіант, а ще ліпше в'єтнамський: "мирні" переговори на умовах агресора - зразок/рецидив МЮНХЕНа 1938 року в 21-му столітті при участі Китаю (т. Сі, замість т. Муссоліні?)
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18.02.2024 07:47 Ответить
 
 