Согласились продолжать наш диалог, - Кулеба провел встречу с коллегой из Китая Ван И

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречу со своим китайским коллегой Ван И.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в соцсети Х.

Кулеба отметил: "Я встретился со своим китайским коллегой Ван И, чтобы обсудить двусторонние отношения, торговлю и необходимость восстановления справедливого и крепкого мира в Украине.

Я проинформировал министра иностранных дел Ван И о видении Украины в отношении предстоящего Саммита глобального мира в Швейцарии.

Мы согласились с необходимостью поддерживать украино-китайские контакты на всех уровнях и продолжать наш диалог".

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