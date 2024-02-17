В течение 17 февраля россияне нанесли 4 ракетных и 61 авиационный удар, совершили 79 обстрелов из РСЗО, - Генштаб
Генштаб ВСУ обнародовал информацию об ударах российских оккупантов по территории Украины в течение 17 февраля 2024 года.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ
В сообщении отмечается: "В течение суток произошло 63 боевых столкновения. Всего враг нанес 4 ракетных и 61 авиационный удары, совершил 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые и погибшие среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, медицинские учреждения, а также объекты критической инфраструктуры".
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Логічно було би почати швидко зменшувати кількість цих літаючих проблем.
Може, вдалося би навіть ловити їх в щось типу парашута, унеможливлюючи подальший політ на крилах через зниження швидкості?
Якщо таким перехопленням будуть займатися керовані комп'ютером рОботи, здатні миттєво навести систему на ціль і вистрілити контрзасоби.