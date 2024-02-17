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Генштаб ВС (5757) обстрел (25742)

В течение 17 февраля россияне нанесли 4 ракетных и 61 авиационный удар, совершили 79 обстрелов из РСЗО, - Генштаб

сумська,обстріл

Генштаб ВСУ обнародовал информацию об ударах российских оккупантов по территории Украины в течение 17 февраля 2024 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ

В сообщении отмечается: "В течение суток произошло 63 боевых столкновения. Всего враг нанес 4 ракетных и 61 авиационный удары, совершил 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые и погибшие среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, медицинские учреждения, а также объекты критической инфраструктуры".

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А скільки разів стрельнули з автоматів?
Теж цікаво і важливо!
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17.02.2024 22:43 Ответить
Це схоже на велику кількість проблем... Проблем з крилами і з бомбами.

Логічно було би почати швидко зменшувати кількість цих літаючих проблем.
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18.02.2024 03:38 Ответить
Планеруючі авіабомби, як і інші дозвукові цілі, можна збивати (розбивати) в польоті.

Може, вдалося би навіть ловити їх в щось типу парашута, унеможливлюючи подальший політ на крилах через зниження швидкості?

Якщо таким перехопленням будуть займатися керовані комп'ютером рОботи, здатні миттєво навести систему на ціль і вистрілити контрзасоби.
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18.02.2024 03:42 Ответить
 
 