РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11640 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине
1 606 25
помощь (7419) Писториус (166)

Германия и партнеры будут стоять на стороне Украины, как бы долго Путин не продолжал войну, - Писториус

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус

Германия и союзники обязаны помочь Украине победить Россию и восстановить суверенитет.

Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Будущее Украины - в НАТО и в ЕС. Я хочу видеть там Украину, а главное - это то, где Украина видит свое будущее. Поэтому мы будем поддерживать Украину в борьбе и одержании ею победы в этой войне... Сейчас наша общая ответственность - помочь Украине вернуть свою территорию, усилить ее стойкость", - заявил Писториус.

Также читайте: Германию ожидают десятилетия противостояния с РФ, Берлин должен быстро восстанавливать армию, - Писториус

Он отметил, что российская война против Украины – это гораздо больше, чем борьба двух государств за территорию. Это война в отношении вопроса - будет ли разрешено имперскому государству навязать свою волю другой суверенной стране. Общий ответ на этот вопрос будет услышан очень четко по всему миру. Успех Путина будет только побуждать ревизионистов и экспансионистов в разных регионах подумать над тем, не начать ли им войны против своих соседей.

Глава минобороны ФРГ заверил, что Германия с партнерами будет стоять на стороне Украины, "как бы долго Путин не продолжал свою незаконную и бессмысленную войну против миролюбивой страны".

Немецкий политик призвал всех защитников свободного мира найти правильный ответ на этот вопрос, сплотиться, несмотря на разногласия, в защиту мирового порядка, основанного на правилах.

Также читайте: Кулеба на Мюнхенской конференции: Эпоха мира в Европе прошла. В случае отхода ВСУ, российская армия будет приближаться к вам

"После холодной войны мы пытались строить инклюзивную панъевропейскую архитектуру безопасности вместе с Россией. Нам, к сожалению, это не удалось. Сегодня понятно, почему: все эти стремления натолкнулись на кремлевскую стратегию навязывания своего доминирования в Восточной и Центральной Европе", - отметил министр.

Он признал, что разделяющие линии в Европе будут оставаться еще десятилетиями: свободная и демократическая Европа с одной стороны, с другой – авторитарная Россия, стремящаяся к войне.

"Но наши ответы должны быть четкими, не на словах, но также и в действиях: эффективное сдерживание – это наше страхование жизни", – констатировал министр обороны. Сдерживание означает инвестиции, развитие мощной оборонной промышленности. Германия достигнет в текущем году целей расходов на оборону в 2% ВВП и возобновляет и расширяет производство отдельных видов вооружений, сказал политик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы можем производить быстро и большими объемами, – немецкие производители оружия опровергли слова Писториуса о промышленности в "довоенном режиме"

Он напомнил о размещении в Литве на постоянной основе бригады Бундесвера. "Вместе с нашими союзниками мы посылаем очень четкий сигнал Путину: если хоть один российский солдат поставит сапог на территорию страны НАТО, мы будем защищать каждый сантиметр территории Альянса", - пообещал Писториус.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+10
Припиніть торгувати з рашкою, негідники.
показать весь комментарий
17.02.2024 23:04
+7
до останнього українця ?

потужно і незламно
показать весь комментарий
17.02.2024 23:12
+5
Один контрнаступ уже відстояли..
показать весь комментарий
17.02.2024 23:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Армія Венка"?
показать весь комментарий
17.02.2024 23:04 Ответить
Припиніть торгувати з рашкою, негідники.
показать весь комментарий
17.02.2024 23:04 Ответить
Припинить нагонять рейтинг Зеленскому!
показать весь комментарий
17.02.2024 23:06 Ответить
Щоб платити 2% ВВП на оборону потрібні гроші, а їх діставатимуть із торгівлі з рашкою. Будемо ми в НАТО, і нас так змусять добувати.
показать весь комментарий
17.02.2024 23:13 Ответить
Німеччина і партнери,не треба міцно стояти,ножки заболять,дайте нам зброї в кожну хату і можете посидіти,перекурити.
показать весь комментарий
17.02.2024 23:08 Ответить
16.02.24 Снаряди 155 мм, артсистеми Caesar та системи ППО, - Франція передає Україні новий оборонний пакет Джерело:
показать весь комментарий
18.02.2024 00:29 Ответить
17.02.24 Чехія знайшла спосіб дістати 800 тис. снарядів для України Джерело:
показать весь комментарий
18.02.2024 00:31 Ответить
17.02.24 З 2025 року ЄС щорічно вироблятиме до 2 млн *********** для України, - єврокомісар Ган Джерело:
показать весь комментарий
18.02.2024 00:32 Ответить
Новини за тегом **********:

показать весь комментарий
18.02.2024 00:33 Ответить
Все це дуже добре. Але як так виходить, що перевага кацапів в озброєнні та *********** все більша і більша?
показать весь комментарий
18.02.2024 02:00 Ответить
20.02.24 Швеція оголосила про найбільший пакет допомоги Україні на понад €600 млн: бойові катери, підводне озброєння та ЗРК Robot 70. ПЕРЕЛІК
показать весь комментарий
21.02.2024 02:53 Ответить
до останнього українця ?

потужно і незламно
показать весь комментарий
17.02.2024 23:12 Ответить
Один контрнаступ уже відстояли..
показать весь комментарий
17.02.2024 23:15 Ответить
Як щодо передачі Taurus? Або все ще не час?
показать весь комментарий
17.02.2024 23:25 Ответить
А пара сотень подібних ракет, поділила би касапа на три..
показать весь комментарий
17.02.2024 23:29 Ответить
Тому ми будемо підтримувати Україну в боротьбі та здобутті нею перемоги в цій війні… Авдіївка каже, і душі невинно вбитих українських захисників теж,що він 3,14стить
показать весь комментарий
17.02.2024 23:41 Ответить
Шановні німці , дякуємо що допомогєте українцям , армії , прихистили біженців. Боже дай вам усім здоров'я та довголіття.
показать весь комментарий
17.02.2024 23:42 Ответить
От поки ці балаболи змагаються в словоблудді, китай нічого не говорить а просто мовчки продає московитам цілі заводи по виготовленню комплектуючих до дронів
показать весь комментарий
17.02.2024 23:53 Ответить
Так отож, хватит тупо стоять. Пора солдатами помогать, тогда бы точно уже не экномили на ракетах и снарядах
показать весь комментарий
17.02.2024 23:55 Ответить
𝑶𝒌𝒔𝒂𝒏𝒂༻꧂

@oksanetta11

Від цієї новини у Зеленського станеться інфаркт мікарда, отакой рубєц:На закритій вечірці під час Мюнхенської конференції світові лідери продовжували обговорення,як підтримати Україну-BILD Урсула Фон Дер Ляєн,президент Чехії Павел,генсек НАТО Столтенберг,Девід Петреус і Клички
показать весь комментарий
18.02.2024 00:01 Ответить
потрібно стояти не на боці України, не поруч з Україною, а разом з Україною. Інакше кацапи по черзі будуть поступово перемелювати всіх. до вже заявлених кордонів 1997-го року в ультиматумі перед відкритим вторгненням в Україну.
показать весь комментарий
18.02.2024 00:24 Ответить
З"явилась новина, що до польсько-українського кордону прямують фермери з Німеччини, Бельгії, Нідерландів і Франції. Будуть разом з польськими блокувати пункти пропуску. Оце і є "міцно стояти на боці України"?
показать весь комментарий
18.02.2024 00:25 Ответить
****, таке враження, що це тільки війна України, демократії ви наступні, Європа і США роздупліться поки не пізно 🤦🤦🤦
показать весь комментарий
18.02.2024 01:20 Ответить
більше року ми не встоїмо
показать весь комментарий
18.02.2024 01:52 Ответить
Обісраний Підліток міг перемогти Україну тільки "культурним" тиском, через рунет, музику, фільми, літературу, але він обрав найгірший для "імперії" шлях, шлях прямої конфронтації.

Обісраний Підліток помре. І те що вони вже наробили в Україні - не забудуть століттями.

Звісно Его Обісраного Підлітка подрочили, він задоволений, але в довготривалій перспективі він реально обісрався.
показать весь комментарий
18.02.2024 09:23 Ответить
 
 