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Новости Война
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мобилизация (2602) Малюська Денис (322)

Воевать могут 50 000 граждан с судимостью и тысячи заключенных. Побратимов не будут убивать, - Малюська

Глава Міністерства юстиції Денис Малюська

Если бы украинское законодательство позволяло мобилизацию осужденных и заключенных, в ряды Сил обороны могли бы присоединиться десятки тысяч человек из этих категорий.

Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Министерства юстиции Денис Малюська, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Он подчеркнул, что сейчас Вооруженными Силами Украины не используются целых две больших категории граждан – те, кто за решеткой, и те, кто не за решеткой, но когда-то получили приговор о совершении преступления (имеют непогашенную судимость, которая может длиться годами после отбывания наказания).

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"Они на улице, они гуляют, они работают, занимаются привычной жизнью, но в армию их никто не забирает – по не совсем понятным мне, например, мотивам. Этих людей есть по меньшей мере 50 000. То есть 50 000 человек, которых можно сейчас спокойно мобилизовать и отправить на фронт. Конечно, при условии, что они подлежат призыву и не имеют определенных иммунитетов, связанных с какими-либо другими признаками", – сказал Малюська.

Он подчеркнул, что эти 50 000 находящихся на свободе человек "безопасны и точно могут защищать Родину".

С теми, кто находится за решеткой, по его словам, ситуация несколько сложнее.

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"Их, безусловно, меньше. Но так же речь идет о тысячах граждан, которые готовы защищать свою Родину. Что касается анализа, насколько они безопасны или опасны, рисков, которые с этим связаны, – это точно не займет много времени, потому что у нас уже сейчас каждый из них проходил тестирование на определение рискованности того, что они совершат повторное преступление", – рассказал Малюська.

Он подчеркнул, что Минюст готов поделиться этой информацией с ТЦК и ВСУ, а также разбить таких людей по категориям совершенных ими преступлений.

"Например, мне сложно представить, какую опасность в рядах Вооруженных Сил могут представлять те, кто был осужден, например, за нарушение правил дорожного движения, когда последствия были непреднамеренными. Или, например, совершившие коррупционное нарушение. Они из автомата убивать своих побратимов точно не будут", – сказал глава Минюста.

Отметим, что в новом законопроекте правительства о мобилизации, проголосованном в первом чтении, предлагается разрешить привлечение в ряды Сил обороны осужденных по их желанию.
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Топ комментарии
+26
Знаю людей , сидячих за гратами , які бажають захищати Україну. Вони повинні отримати шанс .
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17.02.2024 23:47
+23
Я конечно дико извиняюсь, но люди с судимостями, особенно с нашей недолугой правоохранительной системой, вполне могут предложить повоевать вместо них тех самых милиционеров, сбушников, налоговиков, прокуроров, судей, которые их когда-то сажали. А там точно наберётся десяток полноценных бригад, да ещё и укомплектуются за свои, конечно же абсолютно честно заработанные денежки. Как вам такой вариант месье Малюська?
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17.02.2024 23:50
+19
Конвульсії Зє- влади
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17.02.2024 23:42
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Страница 2 из 2
Малюска примеряет колпак пригожина…
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18.02.2024 05:06 Ответить
пора нашим Чікотілам показати хто в хаті батько!
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18.02.2024 05:28 Ответить
Малюська а коли вже ти підеш захищати Україну? Законодавство дозволяє це тобі зробити
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18.02.2024 05:40 Ответить
Есть у меня смутное подозрение, что сам глава Минюста подлежит призыву в ряды ВСУ на предмет возложения живота своего на алтарь Отечества. И уж так не хочется тов. Малюське встречаться с противником на поле боя, так не хочется (предположим самое неоскорбительное: тов. Малюська так презирает военнослужащих ВС РФ, что не желает их наблюдать в пределах прямой видимости), что он готов вместо себя направить 50 К других. При этом, вопрос об их моральной готовности не обсуждается, ровно так же, как не обсуждается вопрос о том, что будут думать сами военнослужащие по поводу того, что, например, справа его будет прикрывать боец, осужденный за сотрудничество с оккупантами, а слева, например, взяточник.
Потому что, если бы тов. Малюська думал тем, чем думать положено по анатомическому устройству человека, а не тем, на чём он сидит, то он бы сообразил (а сообразив представил законопроект), что есть категории осужденных, которые могут служить, а есть категории тех, кого подпускать к фронту нельзя на пушечный выстрел (там, в законопроекте, много еще чего предусматривать надо: последствия участия (по срокам), положение в армии, порядок снятия и погашения судимости,...).
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18.02.2024 06:02 Ответить
Хіба в наших тюрмах можна слідкувати за станом здоров'я? Чи не має різниці, де і як "соціальний непотріб" позбутись.
Червінському теж буде пропозиція?
Як за вигаданими приводами ізолювати людей в курсі.
Скільки в'язнів було залишено під час вторгнення?
Ви не можете дати ради з Гуменюком, яки в СІЗО без вироку 7 років був. А він мав досвід і побратими його вважали нормальним бійцем.
Чи поставили головувати в військові адміністрації бойових офіцерів (нескалічених ззовні) (приклад Чернігів - Брижинський).
Купол?(за інтерв'ю стоптали)
Ви жалюгідна подоба "дієвих" людей.
Безхатченків ще позбирайте, які на дитячих майданчиках серуть?!
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18.02.2024 07:08 Ответить
Нам це не треба !
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18.02.2024 07:22 Ответить
Країна-агресор Кацапiя використовує своїх увʼязнених не лише як живу силу, вербуючи їх до ПВК і штурмових груп. Тепер зеків змушують працювати на підприємствах військово-промислового комплексу (ВПК) РФ.
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18.02.2024 07:32 Ответить
некому воевать? прорядите свои ряды и мажоров верните
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18.02.2024 07:44 Ответить
Нема такого покарання за злочини як служба в армії. Ув'язнені обмежені в правах і обов'язках. Нехай мобілізують поліцейських, суддів, прокурорів, чиновників, їхніх дітей, мажорів, нехай самі захищають своє майно, а не бідняків примушувати це робити. У всіх цивілізаціях еліта воювала в перших рядах.
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18.02.2024 08:00 Ответить
ті про кого говорить молююск насправді за бажанням можуть піти служити, ну крім ув'язнених, але вони не ідуть, то толку з їх мобілізації.
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18.02.2024 09:23 Ответить
Так Молюска не про покарання каже.
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18.02.2024 09:55 Ответить
Малюску не зрозуміло,чому люди гуляють по вулицях,займаються своїм життям,а до армії їх не забирають...О як! А що би всі робили,як би такого важливого малюска мобілізували,ну хоч би на місяці три.Вони всіх відправляють,а самі хоч би спробували!
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18.02.2024 08:27 Ответить
Молюску зрозуміло. Є певна категорія людей яка його не може зрозуміти.
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18.02.2024 09:57 Ответить
Мені теж дивно - Янукович з двома судимостями зміг стати президентом , депутати були з судимостями , але мобілізувати чомусь не можна. Дивна країна.
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18.02.2024 10:02 Ответить
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