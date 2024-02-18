ОСГВ "Таврія": Авдеевка выполнила миссию стачивания резерва РФ - потери россиян составили более 20,5 тыс. человек

С 1 января этого года в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортиця", куда входит Авдеевское направление, потери россиян составили более 20,5 тысячи человек, тогда как во время вывода украинских войск из Авдеевки массовых потерь бойцов Сил обороны нет.

Об этом сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврія" Дмитрий Лыховий в эфире проекта "Украинской правды", передает Цензор.НЕТ.

"Потери россиян на Авдеевском направлении - колоссальны. Мы с коллегами посчитали, подняли наши архивные записи с начала года. Они касаются не только Авдеевского направления, они касаются общих потерь врага на всем операционном пространстве оперативно-стратегической группировки войск "Хортиця", это от Авдеевки и до того, где начинается ОСГВ "Одеса" на Днепропетровщине. Но львиная доля этих цифр приходится именно на Авдеевское направление.

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Общие потери врага с 1 января по 16 февраля включительно составляют 20 607 человек, 201 танк и 492 боевых бронемашины", - рассказал Лыховий.

По словам спикера "Таврії", Авдеевка "выполнила свою миссию по стачиванию этого российского резерва.

Он также сообщил, что по состоянию на вечер субботы "все подразделения Сил обороны, которые находились под угрозой блокирования в Авдеевке, выведены на более выгодные оборонные позиции, они продолжают выполнять боевые задачи, препятствуют дальнейшему продвижению врага".

Спикер подчеркнул, что оцепленяе украинских военных не было допущено.

В то же время Лыховий затруднился назвать количество погибших и взятых россиянами в плен в ходе операции выхода из Авдеевки. Он отметил, что эти данные еще следует верифицировать и некоторые из тех, кто считается взятым в плен, могут выйти на связь через несколько дней, поскольку "ночью были определенные проблемы со средствами связи".

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"Эта операция не стала для украинской армии трагедией, она даже близко не стоит в одном ряду с такими примерами как Иловайск, Мариуполь, еще некоторыми негативными явлениями, когда наши силы попадали в окружение. Здесь окружения не произошло…

Общее количество потерь за день не является поводом говорить о чем-то экстраординарном. Это близкие к средним общие потери", – констатировал Лыховий.