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Новости Война
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Авдеевка (2441) Лыховий Дмитрий (70)

ОСГВ "Таврія": Авдеевка выполнила миссию стачивания резерва РФ - потери россиян составили более 20,5 тыс. человек

Авдіївка

С 1 января этого года в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортиця", куда входит Авдеевское направление, потери россиян составили более 20,5 тысячи человек, тогда как во время вывода украинских войск из Авдеевки массовых потерь бойцов Сил обороны нет.

Об этом сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврія" Дмитрий Лыховий в эфире проекта "Украинской правды", передает Цензор.НЕТ.

"Потери россиян на Авдеевском направлении - колоссальны. Мы с коллегами посчитали, подняли наши архивные записи с начала года. Они касаются не только Авдеевского направления, они касаются общих потерь врага на всем операционном пространстве оперативно-стратегической группировки войск "Хортиця", это от Авдеевки и до того, где начинается ОСГВ "Одеса" на Днепропетровщине. Но львиная доля этих цифр приходится именно на Авдеевское направление.

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Общие потери врага с 1 января по 16 февраля включительно составляют 20 607 человек, 201 танк и 492 боевых бронемашины", - рассказал Лыховий.

По словам спикера "Таврії", Авдеевка "выполнила свою миссию по стачиванию этого российского резерва.

Он также сообщил, что по состоянию на вечер субботы "все подразделения Сил обороны, которые находились под угрозой блокирования в Авдеевке, выведены на более выгодные оборонные позиции, они продолжают выполнять боевые задачи, препятствуют дальнейшему продвижению врага".

Спикер подчеркнул, что оцепленяе украинских военных не было допущено.

В то же время Лыховий затруднился назвать количество погибших и взятых россиянами в плен в ходе операции выхода из Авдеевки. Он отметил, что эти данные еще следует верифицировать и некоторые из тех, кто считается взятым в плен, могут выйти на связь через несколько дней, поскольку "ночью были определенные проблемы со средствами связи".

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"Эта операция не стала для украинской армии трагедией, она даже близко не стоит в одном ряду с такими примерами как Иловайск, Мариуполь, еще некоторыми негативными явлениями, когда наши силы попадали в окружение. Здесь окружения не произошло…

Общее количество потерь за день не является поводом говорить о чем-то экстраординарном. Это близкие к средним общие потери", – констатировал Лыховий.
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Топ комментарии
+32
А що могла виконувати і далі роками при вчасній підмозі, не пишуть?
Теж не пишуть, що відступ можна було не затягувати, щоб не довелося покидати своїх поранених?
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18.02.2024 00:05
+28
Дивно. Бо наступи кацапів на всіх напрямках продовжуються. Мабуть щось не те сточилося.
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18.02.2024 00:17
+26
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18.02.2024 00:46
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Страница 2 из 2
Поки не буде створений ВІЙСЬКОВИЙ УРЯД НАЦІОНАЛЬНОГО ПОРЯТУНКУ, який переведе економіку на військові рейки, доти ситуація, подібна з Авдіївкою, буде і далі повторюватися !
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18.02.2024 02:37 Ответить
К сожалению москали начинают активно атаковать в р-не Орехова.
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18.02.2024 02:54 Ответить
«60 тис. окупантів - лише вбитими». Навіть у «росвоєнкорів» істерика щодо ціни Авдіївки. Куди і з чим РФ піде далі - інтерв'ю NV з Диким
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/avdijivka-kudi-i-z-chim-rosiya-bude-yti-dali-prognoz-dikiy-novini-ukrajini-50393691.html
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18.02.2024 03:03 Ответить
Іпанати. Замість того, щоб зрізати північно-східний ріг біля Авдіівки - поперли на нафіг нікому не потрібну у стратегічному плані Андріівку.
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18.02.2024 03:32 Ответить
для кацапов это несущественные потери.
они за месяц 30 000 рабов набирают.
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18.02.2024 04:57 Ответить
Як з пройобу зробити перемогу?
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18.02.2024 06:18 Ответить
Україна виконала місію, зменшила чисельність ворога - штаб НАТО.
Це як наші про Авдієвку.
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18.02.2024 06:53 Ответить
Навіщо тут порівнювати Іловайськ і вчорашню Авдіївку? Про Іловайськ ми знаємо точно, що у так званому «іловайському котлі» загинули 366 українських військових, 429 отримали поранення, а 300 - потрапили в полон бойовиків. Ще 24 військових ЗСУ пропали без вісті. У 2020 році Офіс генпрокурора назвав причину Іловайської трагедії. А коли ми будемо знати цифри по Авдіївці і хтось буде переконувати, що то не трагедія? Коли покажуть точні цифри, то волосся стане дибки, але ці цифри довго будуть ховати від народу, як і курс долара і евро, так і решту. Низя і все.
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18.02.2024 06:53 Ответить
Сточування зубів необхідне гризунам. У них зуби ростуть безперервно і вони сточують верхні нижніми і навпаки, щоб жити. Українці за жодними параметрами не схожі ні на мишей, ні на кроликів.
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18.02.2024 07:17 Ответить
В Авдеевке авиация РФ ударила по своим - Атеш - авжеш
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18.02.2024 07:27 Ответить
Российские войска во время наступления на Авдеевку Донецкой области потеряли не менее 17 тысяч солдат и офицеров.
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18.02.2024 07:29 Ответить
По его словам, всего войска окупантов в боях за Авдеевку Донецкой области потеряли по меньшей мере 47 тысяч человек.
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18.02.2024 07:30 Ответить
Дания передаст Украине всю свою артиллерию
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18.02.2024 07:31 Ответить
Агент "Атеш" з 74-ї окремої мотострілецької бригади армії РФ інформує про великі втрати в окупантів під час боїв за Авдіївку Донецької області. Його підрозділ може повністю припинити своє існування.

74-а бригада армії РФ за період штурмів Авдіївки втратила понад 50% офіцерського складу, а кількість поранених оцінюють у понад 750 осіб.

Схожа ситуація фіксується в багатьох російських бригадах і полках, які брали безпосередню участь у захопленні міста. Деякі з них, найімовірніше, вже не відновляться після штурмів Авдіївки
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18.02.2024 07:36 Ответить
Шо то е 20 000 для ********* з 140 млн населення то диктатурі?
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18.02.2024 07:59 Ответить
80 млн - якщо точніше.
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18.02.2024 08:54 Ответить
Конспірологія, якщо точніше.
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18.02.2024 10:56 Ответить
Річ у діктатурі. Там не дуже ТРЦ переймаеться. Якщо у нас вже яничари людей ловлять, то там навіть такого питання не буде. Всі підуть.
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18.02.2024 11:48 Ответить
Так можна до Дніпра досточувать і у підарів ще лишиться. Кацапи за одну кампанію мобілізації набирають на 20 наших "фортець". Треба вирішувати питання з їхнім пануванням у небі, інакше біда.
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18.02.2024 08:18 Ответить
Не треба ОСГВ виправдовиватуся орчими втратами, тому для них це ніщо.Але росіяки після втрати нами Авдіївки перенаправлять війська на інши напрямки, та ще арту с РСЗО підтягнули ближче до значимих неокупованих міст Донбасу
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18.02.2024 12:50 Ответить
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