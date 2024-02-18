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G7 (799) Байден (2759) Зеленский (19024)

В ближайшее время планируется онлайн-встреча с Байденом и другими лидерами G7, - Зеленский

байден,зеленський

Зеленский в ближайшее время встретится с Байденом и другими лидерами "Большой семерки" в онлайн-режиме.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом украинский президент заявил во время прямого включения в телемарафоне "Єдині новини" с конференции по безопасности в Мюнхене.

"Мы будем на контакте постоянном с Байденом, договорились об этом. Некоторые детали не буду говорить, но думаю, что в рамках встречи G7, в ближайшее время мы встретимся онлайн", - сказал президент.

Отметил, что находится на постоянном контакте с США на разных уровнях, с Белым домом, с конгрессменами.

Во время сегодняшнего разговора с американским президентом тот заверил, что будет поддерживать Украину, и сделает все, чтобы был положительный результат: "Я уверен, что США останутся нашим стратегическим партнером", - подчеркнул Зеленский.

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Топ комментарии
+12
А зустрітися з власними військовими, родичами тих, хто потрапив у полон, хто пропав безвісти не на часі? Лиховій за всіх віддується?
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18.02.2024 01:01
+11
Спросят за это демонстративное бычарство? Или как?

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18.02.2024 01:00
+9
А тепер про реальні результати цих зустрічей будь-ласка.
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18.02.2024 01:21
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Спросят за это демонстративное бычарство? Или как?

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18.02.2024 01:00 Ответить
А зустрітися з власними військовими, родичами тих, хто потрапив у полон, хто пропав безвісти не на часі? Лиховій за всіх віддується?
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18.02.2024 01:01 Ответить
стільки зустрічей онлайн зі світовими лідерами не проводив жоден із попередників...тут він випередив всіх...і хтозна чи хтось наблизиться за цим показником до нинішнього
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18.02.2024 01:06 Ответить
А тепер про реальні результати цих зустрічей будь-ласка.
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18.02.2024 01:21 Ответить
сама обстановка свідчить за них
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18.02.2024 14:16 Ответить
Який сенс від цих переговорів, якщо нічим не допомагають?
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18.02.2024 02:10 Ответить
отдохні володя, покушай сала
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18.02.2024 02:12 Ответить
Ано нє кашєрноє.
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18.02.2024 02:53 Ответить
Ніякого запису. Тільки жива черга.
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18.02.2024 04:07 Ответить
от же у українців терпіння - і кацапню їбашити і вову слухати...
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18.02.2024 04:28 Ответить
Бла-бла-бла..

Як би ти знав, довбаний нарк, як ти всіх вже задовбав.
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18.02.2024 04:38 Ответить
Сподіваюсь, притомним конгресменам вистачить мізків щоби відкинути партійні суперечки і колективно вказати Трампу його місце біля параші. Процедурно можливості є. Були б яйця.
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18.02.2024 06:40 Ответить
Штирлица возьмет с собой... типа Андрюха... осилим Конгресс и Трампа братана ..
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18.02.2024 09:03 Ответить
Що, не з усіма ще глеки побив? Треба остаточно все зруйнувать?
Сподіваюсь, що по ту сторону екрану будуть дорослі люди і чергове хамство цього недолугого лідера Всесвіту будуть сприймати як прояв хвороби психічно неурівноваженої людини...
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18.02.2024 09:26 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=SJBBxNiBysY&list=PLS2CNcEHd_B7T_PORmQLzYKI75l08f1gp&index=7
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18.02.2024 11:30 Ответить
Вони вже його не переварюють і бачити не можуть і не хочуть ОФ-лайн. Він гробить Армію і готує Україну до здачі і вимагає урвати від партненрів жирного куска, щоб родерибанити зі своєю бандою. ОН-лайн - то єдине що йому залишається (не так воняє).
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18.02.2024 12:02 Ответить
 
 