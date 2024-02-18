В ближайшее время планируется онлайн-встреча с Байденом и другими лидерами G7, - Зеленский
Зеленский в ближайшее время встретится с Байденом и другими лидерами "Большой семерки" в онлайн-режиме.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом украинский президент заявил во время прямого включения в телемарафоне "Єдині новини" с конференции по безопасности в Мюнхене.
"Мы будем на контакте постоянном с Байденом, договорились об этом. Некоторые детали не буду говорить, но думаю, что в рамках встречи G7, в ближайшее время мы встретимся онлайн", - сказал президент.
Отметил, что находится на постоянном контакте с США на разных уровнях, с Белым домом, с конгрессменами.
Во время сегодняшнего разговора с американским президентом тот заверил, что будет поддерживать Украину, и сделает все, чтобы был положительный результат: "Я уверен, что США останутся нашим стратегическим партнером", - подчеркнул Зеленский.
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Як би ти знав, довбаний нарк, як ти всіх вже задовбав.
Сподіваюсь, що по ту сторону екрану будуть дорослі люди і чергове хамство цього недолугого лідера Всесвіту будуть сприймати як прояв хвороби психічно неурівноваженої людини...