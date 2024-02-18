В течение 17 февраля авиация и ракетчики ВСУ поразили 14 районов сосредоточения россиян, 4 артсредства, 4 склада, 3 ЗРК, пункт управления и станцию РЭБ, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал информацию об ударах авиации и ракетных войск по российским оккупантам в течение 17 февраля 2024 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 14 районам сосредоточения личного состава и 3 зенитно-ракетным комплексам противника.

Также на Восточном направлении подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожены сразу три вражеских самолета: два истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 пункту управления, 4 артиллерийским средствам, 4 складам боеприпасов, 1 станции радиоэлектронной борьбы противника".

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