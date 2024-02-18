В течение 17 февраля авиация и ракетчики ВСУ поразили 14 районов сосредоточения россиян, 4 артсредства, 4 склада, 3 ЗРК, пункт управления и станцию РЭБ, - Генштаб
Генштаб ВСУ обнародовал информацию об ударах авиации и ракетных войск по российским оккупантам в течение 17 февраля 2024 года.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 14 районам сосредоточения личного состава и 3 зенитно-ракетным комплексам противника.
Также на Восточном направлении подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожены сразу три вражеских самолета: два истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35.
Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 пункту управления, 4 артиллерийским средствам, 4 складам боеприпасов, 1 станции радиоэлектронной борьбы противника".
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Може, після втрати Авдіївки ЗЕ дозволив атакувати тили кацапні?
Все ж в Україні є більше незалежних журналістів, а навіть серед кацапів пуйлу не завжди вдається розповсюдити вигідні побрехеньки.
після Авдіївкі пійшло зельоноє победобесіє...
тільки гарні новини.