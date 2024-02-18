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авиация (2702) Генштаб ВС (5763) артиллерия (617)

В течение 17 февраля авиация и ракетчики ВСУ поразили 14 районов сосредоточения россиян, 4 артсредства, 4 склада, 3 ЗРК, пункт управления и станцию РЭБ, - Генштаб

вільха

Генштаб ВСУ обнародовал информацию об ударах авиации и ракетных войск по российским оккупантам в течение 17 февраля 2024 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 14 районам сосредоточения личного состава и 3 зенитно-ракетным комплексам противника.

Также на Восточном направлении подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожены сразу три вражеских самолета: два истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 пункту управления, 4 артиллерийским средствам, 4 складам боеприпасов, 1 станции радиоэлектронной борьбы противника".

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брешуь у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ
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18.02.2024 03:12 Ответить
Давай правду !!
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18.02.2024 04:08 Ответить
Тому що гарно подавати то що неможливо перевірити. Чому відео нема?
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18.02.2024 06:38 Ответить
Чому зразу брешуть?
Може, після втрати Авдіївки ЗЕ дозволив атакувати тили кацапні?
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18.02.2024 03:51 Ответить
Генштабом керує єрмак. Питання є?
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18.02.2024 06:40 Ответить
Це тільки означає, що з'явиться багато дезінформації. А не що вся інформація від ГШ є брехнею.
Все ж в Україні є більше незалежних журналістів, а навіть серед кацапів пуйлу не завжди вдається розповсюдити вигідні побрехеньки.
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18.02.2024 13:12 Ответить
марафон це заразне.
після Авдіївкі пійшло зельоноє победобесіє...
тільки гарні новини.
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18.02.2024 05:20 Ответить
 
 