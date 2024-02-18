За сутки на фронте произошло 82 боестолкновения, в Херсонской области враг дважды пытался штурмовать наши позиции, - Генштаб

В течение суток 17 февраля на фронте произошло 83 боевых столкновения. ВСУ держат оборону на левобережье Херсонщины, где противник совершил 2 безуспешных штурмовых действия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Противник продолжает игнорировать законы и обычаи ведения войны, использует тактику террора, наносит ракетные и авиационные удары, производит обстрелы из реактивных систем залпового огня не только по военным, но и по многочисленным гражданским объектам нашего государства.

Обстрелы территории Украины

За прошедшие сутки произошло 82 боевых столкновения. Всего враг нанес 13 ракетных и 104 авиационных ударов, совершил 169 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые и погибшие среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись многоэтажные и частные дома, а также объекты критической инфраструктуры.

Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив БПЛА типа "Shahed-136/131". Информация относительно этой атаки уточняется.

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Авиационным ударам подверглись: Стогнии, Черное, Садовод, Синьковка, Петропавловка, Купянск, Московка, Загрызово Харьковской области; Макеевка, Серебрянское лесничество, Белогоровка Луганской области; Новосадово, Славянск, Краматорск, Семеновка, Очеретино, Бердичи, Тоненькое, Терны, Ивановское, Орловка, Новомихайловка, Угледар, Старомайорское Донецкой области; Работино, Новодаровка Запорожской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на севере

В зоне ответственности ОСГВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

Ситуация на Востоке

В зоне ответственности ОСГВ "Хортица" на Купянском направлении враг наступательных действий не вел.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 12 атак противника в районах населенных пунктов Терны, Ямполевка, Торское Донецкой области и Белогоровка Луганской области.

На Бахмутском направлении Силы обороны отразили 14 атак врага вблизи Ивановского, Клещиевки, Андреевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинскими защитниками отражены 14 атак оккупантов возле Ласточкиного Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Георгиевки, Победы, Новомихайловки Донецкой области, где захватчики 23 раза пытались прорвать оборону наших войск.

На Новопавловском направлении наши защитники отбили 2 атаки противника южнее Пречистовки и западнее Старомайорского Донецкой области.

Ситуация на Юге

На Запорожском направлении враг 13 раз безуспешно пытался атаковать позиции наших войск западнее Вербового и Работино Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают удерживать позиции и отражать штурмы оккупационных войск. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 2 безуспешных штурма.

В то же время наши воины активными действиями наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

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