Бездействие Конгресса США привело к заметным успехам российских войск и выходу ВСУ из Авдеевки, - Байден
Президент США Джо Байден обвинил Конгресс в бездействии, которое, по его мнению, обусловило выход ВСУ из Авдеевки.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Джо Байдена, обнародованном Белым Домом после разговора американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Украинские военные были вынуждены отступить с Авдеевки после того, как солдатам ВСУ пришлось нормировать боеприпасы из-за сокращения поставок в результате бездействия Конгресса, что привело к первым заметным победам России за последние месяцы", – говорится в сообщении о разговоре президентов.
Также в разговоре с Зеленским Байден "подчеркнул обязательство США продолжать поддерживать Украину перед двухлетием жестокого вторжения России" и в очередной раз подчеркнул необходимость срочного принятия Конгрессом законопроекта о дополнительном финансировании национальной безопасности, содержащего и помощь Украине.
После разговора с президентом Украины, во время общения с журналистами, Байден подчеркнул, что на карту поставлено очень много, и в то же время указал на решающую роль НАТО в этом вопросе.
Пожалуйста, подождите...
ЭТО ДЕЛАЮТ СТРАНЫ, КОТОРЫЕ ВХОДЯТ В НАТО ПО ВЗАИМНОЙ ДОГОВОРЕННОСТИ.
США зробили https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-02-28-23/h_d1fb25d5f4da02259b9e80c7c7794b14 аудит , та офіційно визнали - що все Ок
Вся зброя яку поставили, знаходиться в Україні
Новина від 28 лютого 2023
А коли влітку 2023 зробили аудит Білого Дома, то https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF12040 виявили "націнку" на зброю на 6.2млрд,
що складає 24% від дозволеної суми Конгресом в 25.5млрд
Most PDA packages since August 2023 have used previously authorized authority after a DOD review of
PDA overvaluations restored up to $6.2 billion in FY2022 and FY2023 authority.
Виявлену помилку адміністрація не виправила
різняться тільки суми не використанного PDA
https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_15JAN2024.pdf міноборони
https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF12040 конгреса-
Most PDA packages since August 2023 have used previously authorized authority after a DOD review of
PDA overvaluations restored up to $6.2 billion in FY2022 and FY2023 authority.
ранiше був такий текст
On October 3, 2023, DOD confirmed that $5.4 billion remained available in PDA authority.
Загальні втрати ЗСУ під час проведення операції відходу з авдіївського напрямку складають 811 осіб особового складу. З них 289 евакуйованих поранених. Достеменно відомо про 68 в/с, які у виконання наказу командування ЗСУ здались в полон при виході з позиції "Зеніт". З достовірних даних відомо про 8 в/с ЗСУ взятих в полон при захопленні Авдіївського коксохімічного комбінату. Характер решти втрат з'ясовується.
Військова комісія tZE inform
Скільки вас набігло, русаків тарганів клятих.
Скачи у касу, получи 11.80 та ....Zдуй стекломий купувати , бо ВАЦКРИСЕНЬЕ, празнавать нада.
Ти навіть не уявляєш, як ви одне одного палите, кацапня смердюча.
Зато в Україні змогли обрати клована в прези...
І от тепер винен Байден, винен Захід, хто завгодно
Все що відбувається зараз, є наслідком дій "мудрого наріду"
Сором зараз тицяти пальцем у всіх навкруги, якщо самі зєбіли
25 ФЕВРАЛЯ 2022!!!
ОН заявил, что страны НАТО не гарантируют Киеву вступление в альянс, поэтому ОН ГОТОВ обсуждать с Россией нейтральный статус Украины.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это заявление, сказал, что КРЕМЛЬ "ПРИНЯЛ [ЭТО] К СВЕДЕНИЮ". "
https://www.bbc.com/russian/news-60525339 https://www.bbc.com/russian/news-60525339
"Нам не нужна паника".
Зеленский ответил на предупреждения Байдена об угрозе российского вторжения
28 января 2022
ПО СЛОВАМ ЗЕЛЕНСКОГО, ИЗ ЗАЯВЛЕНИЙ ИНОСТРАННЫХ ЛИДЕРОВ МОЖЕТ СЛОЖИТЬСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧТО В КИЕВЕ ПО УЛИЦАМ ЕЗДЯТ ТАНКИ, А ЭТО НЕ ТАК.
"Нам не нужна эта паника Нам нужно стабилизировать экономику нашего государства потому что из-за всех этих сигналов, что "завтра война" - потому что эти сигналы пошли даже от уважаемых лидеров государств, ОНИ УЖЕ ОТКРЫТО, ДАЖЕ НЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИМ ЯЗЫКОМ, А ПРОСТО ГОВОРЯТ: ЗАВТРА БУДЕТ ВОЙНА - это паника.
https://www.bbc.com/russian/news-60164297
Навіть після звірств у Бучі та Краматорську Зеленський готовий провести переговори з Путіним.
Про це глава держави сказав під час інтерв'ю для видання https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/selenskyj-im-bild-interview-ich-weine-nicht-mehr-79716844.bild.html#fromWall Bild .
https://tsn.ua/ato/lishe-putin-mozhe-zupiniti-cyu-viynu-tomu-v-********-nemaye-inshogo-viboru-okrim-yak-iti-z-nim-na-peregovori-zelenskiy-2032720.html
Не розумію, як він до цих пір витримує стосунки з цим ...
А Зеленский уши развесил и головой кивает...
Впрочем, как и редакция цензора.
У Європі для нас немає достатньо грошей та військової техніки.
І що потім, лягаємо під робсію і робимо з України Гулаг із залізною завісою? Які ви мудрі!! (Сарказм)
Однако, Белому Дому нужно, чтобы Украина не выиграла и не проиграла, это стоит Украине десятки тысяч погибших..... отказ Байдена предоставить Ленд-лиз, за который прголосовали обе палаты в мае 2022 , потверждает , Белому Дому победа Украины не нужна.
Кстати, когда Россию отбросил ВСУ под Харьковым, Херсоном, вдруг, Белый Дом резко уменьшил поставку вооружений и ВСУ вынудили остановиться..
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https://redaktor.com.ua/2024/02/18/dmytro-yarosh-ogolosyv-polyuvannya-na-putina/
Якщо у нас керує Україною 95-й квартал Зеленського-Коломойського- Медведчука?
Нехай Україні допомагає не Байден, а зелені бариги, у яких крадене в ЗСУ вже вилазить з усіх дірок, а вони ніяк не нажеруться.
Зеленський! Віддай вкрадене тобою і не треба ніякої допомоги США.
Президент Украины встретился с украинскими добровольцами в Луганской области. Беседа длилась полчаса. Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ ПОТРЕБОВАЛ ОТ НИХ СДАТЬ ОРУЖИЕ
https://m.facebook.com/europalibera.org/videos/545614999607193/?locale=ne_NP&_rdr https://m.facebook.com/europalibera.org/videos/545614999607193/?locale=ne_NP&_rdr
Там говорится, что Украина согласна "https://www.president.gov.ua/ru/news/na-peregovorah-iz-rosiyeyu-**********-delegaciya-oficijno-pr-73933 фактически зафиксировать сегодняшний статус внеблокового и безъядерного государства постоянного нейтралитета "
и "возьмет на себя обязательство не размещать на своей территории иностранные военные базы, иностранные военные контингенты, не вступать в военно-политические союзы,
а проведение военных учений на территории Украины будет возможно с согласия стран-гарантов" (то есть лишь с согласия России как страны-гаранта).
https://www.dsnews.ua/politics/partiya-kompromissa-protiv-partii-voyny-do-pobedy-chto-proishodit-v-okruzhenii-zelenskogo-20062022-461323
Воно вже 29 березня 2022 хотіло з потрохами здати Україну расєї
Интервью МИХАИЛА ПОДОЛЯКА - советника главы офиса Зеленского - о том, есть ли сдвиг в переговорах с Россией
https://meduza.io/feature/2022/03/17/nas-bolshe-ne-ustraivaet-staraya-sistema-bezopasnosti-gde-dominiruyuschuyu-rol-igralo-nato
«по состоянию на этот час УДАРНОЙ группировки (!) со стороны Российской Федерации
ни в одном из мест, где они окружили Украину, ПОКА НЕ СФОРМИРОВАНО.
ни одного артиллерийского снаряда
и ни одного ПТРК "Стугна".
Зупинка заводу буде означати зупинку всієї ракетної галузі, зокрема виробництво ракет "Вільха".
http://www.audiogarret.com.ua/go.php?https://m.censor.net/ua/news/3188391/finansuvannya_zupyneno_my_buly_zmusheni_zvilnyty_687_osib_dyrektor_zavodu_scho_vyroblyaye_raketne_palyvo https://m.censor.net/ua/news/3188391/fi ... tne_palyvo
Оце так аргумент!
По -перше, плешивий гітлєр ропочав війну ще у 2014 році І про це знає увесь світ.
А ЗЄ винуватий у тому, що напередодні нападу у 2022році, про який вже майже кричав увесь світ, воно не готувалося до війни, а патякало про шашлички, ще й агресивно відповідав на це.
А потім спішив як голий у бані підписати дружбу з гітлером у Стамбулі.
Для початку здати Крим аж на 16 років.
І ще треба розібратися, як слуги здавали Чонгар