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армия РФ (18001) Генштаб ВС (5757) ликвидация (3124) уничтожение (6222)

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 402 430 человек (+1080 за сутки), 6487 танков, 9709 артсистем, 12198 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 402430 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.02.24 ориентировочно составляют:

личного состава – около 402430 (+1080) человек,

танков ‒ 6487 (+11) ед,

боевых бронированных машин ‒ 12198 (+53) ед,

артиллерийских систем – 9709 (+40) ед,

РСЗО – 984 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 674 (+3) ед,

самолетов – 335 (+3) ед,

вертолетов – 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7449 (+36),

крылатые ракеты ‒ 1898 (+2),

корабли/катера ‒ 25 (+0) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 12736 (+2) ед,

специальная техника ‒ 1540 (+7)

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Втрати ворога за добу
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Топ комментарии
+21
Товчуть і товчуть кацапську нечисть,палять залізо,а воно не закінчується
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18.02.2024 08:06
+20
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18.02.2024 08:14
+17
https://t.me/c/1198589840/84103 Зранку українські війська збили ще один російський винищувач Су-34
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18.02.2024 08:19
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18.02.2024 08:02 Ответить
Товчуть і товчуть кацапську нечисть,палять залізо,а воно не закінчується
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18.02.2024 08:06 Ответить
Нафта у рашки не закінчиться ніколи. Тому і залізо також не закінчиться. Вона може не виробляти жодного снаряду. Цього заліза у світи вистачить на 10 Україн! І його можна купити. Рашисьи будуть кору дерев їсти але кричати що іхня помийка є найвеличнішою у світі.
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18.02.2024 08:49 Ответить
"Прогресивно мыслиш дарагой человек" - ось тільки у нафти може закінчитися рашка, "жолтые человечки с миндалевидным разрезом глаз" вже не соромляться у своїх натяках.
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18.02.2024 09:17 Ответить
Старі родовища виснажуються, а освоювати нові нема технологій - санкції.
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18.02.2024 10:19 Ответить
Совок теж був потужний,в рази потужніший від росіюшки,і де він???
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18.02.2024 14:57 Ответить
Закінчується, повір. Дивився якось Мілітарний, тема була про танки, був запрошений Микола Саламаха, то він каже, що при таких темпах відновлення та виробництва кацапія може ще два роки постачати на фронт тисячу танкі, а в наступні роки ця цифра буде значно скорочуватись, бо закінчуватимуться ресурси, опосередковано це підтверджується знімками з супутника стоянок техніки.
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18.02.2024 09:58 Ответить
Якщо Ви маєте ці фото,то викладіть на Цензорі,трохи підтримаєте бойовий дух.Надія дуже важлива штука
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18.02.2024 14:55 Ответить
Ось будь ласка https://m.youtube.com/watch?v=YZNEc7mUQSw

Про відновлення техніки кацапами дивись десь з 1 години 51 хвилина. Нажаль у мене з телефону щось не виходить зробити нормальну картинку, тому якщо твоя ласка та не важко зроби ти та пошир це відео.
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18.02.2024 15:25 Ответить
Дякую,але дуже слабкий в цих речах
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18.02.2024 16:34 Ответить
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18.02.2024 08:14 Ответить
Так,тільки отримала це також. Так що ППО на лінії фронту це круто і реально діє.
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18.02.2024 08:17 Ответить
4 пепелаца за 2 дня - это круто
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18.02.2024 08:21 Ответить
еще не вечер
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18.02.2024 08:23 Ответить
https://t.me/c/1198589840/84103 Зранку українські війська збили ще один російський винищувач Су-34
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18.02.2024 08:19 Ответить
Су-34 був знищений сьогодні, близько 6:00.
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18.02.2024 08:20 Ответить
Винищувач-бомбардувальник,швидше бомбардувальник,ніж винищувач.
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18.02.2024 08:27 Ответить
шо в лоб шо по лбу
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18.02.2024 08:32 Ответить
В лоб.Су-34-заміна або наступник фронтового бомбардувальника Су-24.
Збити його легше,але шкоди від нього багато,це і КАБи,іФАБи
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18.02.2024 09:22 Ответить
У баттлі літаки/гелікоптери літачки впевненно виходять вперед!
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18.02.2024 09:48 Ответить
Вони всю війну були по переду тілки у вересні 23-го вєтрольоти їх наздогнали 316/316, а потім навіть вирвались у перед, але лаптєльоти не здалися і 06.12.23 досягли парітету 324/324 і вже потім пішли у відрив, наразі в десять бортів (ба одинадцять, але ще не вечір)
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18.02.2024 10:01 Ответить
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18.02.2024 08:33 Ответить
Весною- пів "ляма" буде 200х орків..
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18.02.2024 08:39 Ответить
таке враження, що Сирський після отримання посади наказав в цих зведеннях менше тисячі не показувати
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18.02.2024 10:11 Ответить
В листопаді 23-го дванадцять разів було більше тисячі за добу, у грудні чотирнадцять, то то Залужний будучі на посаді наказував ГШ?
Генштаб і командуючий хоч і працюють у зв'язці, мають різні напрямки діяльності.
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18.02.2024 10:51 Ответить
Воно - то так, але Шапталу керівником Генштабу призначав Залужний, а призначення Баргилевича нині не обійшлось без підпису Сирського. Можна сперечатись, чи Баргілевич самостійна фігура, чи (скоріш за все) нав'язана Сирському з ОПи ЄрЗе, але ці цифри в цьому зведені йдуть черз його підлеглих, однозначно.
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18.02.2024 19:17 Ответить
 
 