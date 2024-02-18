Общие боевые потери РФ с начала войны - около 402 430 человек (+1080 за сутки), 6487 танков, 9709 артсистем, 12198 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 402430 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.02.24 ориентировочно составляют:
личного состава – около 402430 (+1080) человек,
танков ‒ 6487 (+11) ед,
боевых бронированных машин ‒ 12198 (+53) ед,
артиллерийских систем – 9709 (+40) ед,
РСЗО – 984 (+0) ед,
средства ПВО ‒ 674 (+3) ед,
самолетов – 335 (+3) ед,
вертолетов – 325 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 7449 (+36),
крылатые ракеты ‒ 1898 (+2),
корабли/катера ‒ 25 (+0) ед,
подлодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 12736 (+2) ед,
специальная техника ‒ 1540 (+7)
Пожалуйста, подождите...
Про відновлення техніки кацапами дивись десь з 1 години 51 хвилина. Нажаль у мене з телефону щось не виходить зробити нормальну картинку, тому якщо твоя ласка та не важко зроби ти та пошир це відео.
Збити його легше,але шкоди від нього багато,це і КАБи,іФАБи
Генштаб і командуючий хоч і працюють у зв'язці, мають різні напрямки діяльності.