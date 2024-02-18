Защищая Украину, погиб экс-начальник уголовного розыска райотдела полиции из Волыни Александр Смолярчук

17 февраля в боях за Украину погиб Герой из Волыни Александр Смолярчук.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил товарищ погибшего Роман Дудин.

Александр Смолярчук проживал в Любомле. От рядовой срочной службы он дошел до начальника уголовного розыска Любомльского райотдела полиции, имел звание майор. Уволившись из рядов полиции посвятил себя семье.

"С началом полномасштабного вторжения офицерских должностей для него не нашлось. Саша принял мужское решение и добровольно пошел в ВСУ на должность сержанта, не рассказывая басни о том, что это ему не подходит.

Это был Патриот, профессионал офицер, любящий сын, отец и муж. Именно из таких людей должна была формироваться Новая Украина.

Читайте также: Защищая Украину, погиб известный реконструктор с Тернопольщины Роман Кулык

Родители воспитали Достойного сына, а его сыновья должны всегда помнить характер и поступки Отца.

Невероятная грусть. Уходят самые лучшие. Покойся с миром, Брат", – говорится в сообщении.

Жизнь воина оборвалась 17 февраля 2024 года в городе Купянск Харьковской области.