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Херсонщина (4384) Гуменюк (577)

Количество брошенной тяжелой техники РФ на Олешковской трассе просматривается даже из космоса, - ОК "Південь"

рф,техніка,знищення

Армия РФ не оставляет попыток штурмовать позиции ВСУ на левом берегу Херсонской области. Они атакуют с дронов и артиллерии.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне.Новини", об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, военные РФ пытались приблизиться пешими группами и вели стрелковые бои. Но фактически 70% их штурмовых групп не возвращаются на свои позиции. Бронетехнику они не используют, но атакуют дронами, артиллерией, минометами.

"Расположение техники, складов, блиндажей и других фортификационных сооружений среди населенных пунктов усложняет работу украинских военных, но они успешно работают, опираясь в том числе на движение сопротивления. Ведь российские оккупанты располагают технику и разворачивают станции наблюдения во дворах частных жилищ местных жителей. Учитывая ширину реки Днепр, украинские защитники нуждаются в корректировке целей на левом берегу", - заявила спикер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне 7 раз безуспешно штурмовали плацдармы ВСУ на левом берегу Днепра, - Генштаб

Также Гуменюк сообщила, что Силы обороны продолжают боевую работу и уничтожение четырех крупнокалиберных пушек - существенный удар по оккупантам и уменьшит артиллерийские обстрелы правого берега в будущем.

"Количество брошенной российскими войсками тяжелой техники на Олешковской трассе, которую пытались привлечь к штурмам, достаточно убедительно и просматривается даже из космоса", - сказала Гуменюк.
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Топ комментарии
+26
А до чого тут Авдіївка? Туди кацапи стільки м'яса кинули перед виборами ***** шо страшне. А у наших обмежені можливості, що людського, що збройного ресурсу. Правда треба було раніше наших хлопців виводити як казав Залужний то тут я згоден.
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18.02.2024 11:54
+5
Зараз викладають відео із нашими полоненими, яких за твердженням говорящіх_голов з нашого боку "мало".
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18.02.2024 12:14
+4
Когда московиты захватили Бахмут, то про это было везде. Весь ютуб забит роликами, "аналитиками", нарезками пропагандонов.
А где же радость про захват Авдеевки? Где радостные визги и бравада? Что-то не в радость московитам эта ****** хероическая.
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18.02.2024 12:06
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А до чого тут Авдіївка? Туди кацапи стільки м'яса кинули перед виборами ***** шо страшне. А у наших обмежені можливості, що людського, що збройного ресурсу. Правда треба було раніше наших хлопців виводити як казав Залужний то тут я згоден.
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18.02.2024 11:54 Ответить
Це правда. А шо ти пропонуєш? Здатися *****?
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18.02.2024 12:12 Ответить
Питання, а чого Україна не вербує нацманців, за 2500 у.е в місяць знайшлась б не одна тисяча бажаючих!!!!!!
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18.02.2024 12:26 Ответить
Бо кацапи їх перекуплять. Вірність найманців це як вітер в полі.
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18.02.2024 12:36 Ответить
В світі є не одна ЧВК, а щоб не перекупили, треба до нашої зарплати докласти ще з фонду партнерів, розумієте про що я, і було б вже на 2.5 а наприклад 3 , а крім зарплати є ще приорітети у людини, короче тут є перспектива, чого її не використовують не зрозуміло.
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18.02.2024 12:44 Ответить
тут...навіть на форуму,дописувачі писали,/хоч не військові аналітики та стратеги/ А просто дивлячись на карту,що необхідно залишати Авдіїївку.
Перший дзвіночок був,коли рашисти захопили Промку,другий коли по комунікаціях вдерлись на позиції ЗСУ. Коли всі попереджали ,в тому числі і Бутусов--що там жопа.
Питання ...ДЕ Генштаб ? в Києві ? ну тоді зрозуміло. генерал Тарнавський знищує рашистів половину того ,що подають в генштаб.
Бомбили Авдіївку Кабами, а генштаб надолужився пригнати ППО, тоді коли вже відступали ЗСУ..І нєвєєнно радіють, що збили три літаки,а раніше хіба не можна було пригнати один"Петріот" який іздить з місця на місце і рашисти побоялись вже так літати,чи той Іріс...Сраку в Києві прикривали.
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18.02.2024 12:30 Ответить
Авдіївку можна було довго тримати! Але наші македонські чомусь здали фланги і кудись "поділася" "всемогутня" ППО....
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18.02.2024 12:43 Ответить
ти сидячи на дивані у своїй норі це їх м"ясо рахував,бевзю? так чому патякаєш свою маячню? чи,Тарнавського наслухався? так у нього вчора "вбитих" кацапів було 20,5 тис а сьогодні стало 17 тис.А скільки насправді,може тисячі 3-4...
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18.02.2024 12:46 Ответить
Ну я може й на дивані сидячи патякаю, враховуючи мій вік. А ти мабуть на димяШШЄмся сАпАгє убітого тАвАріШШа строчиш?
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18.02.2024 13:44 Ответить
Застарілі дані в тебе, вже 47 186 він сказав
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18.02.2024 13:48 Ответить
Когда московиты захватили Бахмут, то про это было везде. Весь ютуб забит роликами, "аналитиками", нарезками пропагандонов.
А где же радость про захват Авдеевки? Где радостные визги и бравада? Что-то не в радость московитам эта ****** хероическая.
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18.02.2024 12:06 Ответить
Зараз викладають відео із нашими полоненими, яких за твердженням говорящіх_голов з нашого боку "мало".
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18.02.2024 12:14 Ответить
Брехня генштабу, на брехні їде і брехнею попихає.
тєлємарафон
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18.02.2024 12:19 Ответить
Скільки?
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18.02.2024 14:25 Ответить
Кажуть "про масове потрапляння в полон невідомо", "деяка кількість".
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18.02.2024 14:34 Ответить
А, я думав, ви відслідковуєте кацапскі ресурси, та знаєте кількість полонених на сьогодня.
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18.02.2024 15:18 Ответить
Ні.
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18.02.2024 16:10 Ответить
Гуменюк--тєлємарафон
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18.02.2024 12:18 Ответить
Хтось зупинить цю Гуменюк чи ні? А то вона скоро виб"є там всю русню і переключиться на румунів....
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18.02.2024 12:41 Ответить
Позовите уже санитаров! У них Гуменюк отвязалась.!
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18.02.2024 12:45 Ответить
Ольга, що саме тобі не сподобалося з інформації для населення озвученої Н.Гуменюк?
Можливо, це ти відвязалася...
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18.02.2024 13:07 Ответить
 
 