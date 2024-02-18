Количество брошенной тяжелой техники РФ на Олешковской трассе просматривается даже из космоса, - ОК "Південь"
Армия РФ не оставляет попыток штурмовать позиции ВСУ на левом берегу Херсонской области. Они атакуют с дронов и артиллерии.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне.Новини", об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.
По ее словам, военные РФ пытались приблизиться пешими группами и вели стрелковые бои. Но фактически 70% их штурмовых групп не возвращаются на свои позиции. Бронетехнику они не используют, но атакуют дронами, артиллерией, минометами.
"Расположение техники, складов, блиндажей и других фортификационных сооружений среди населенных пунктов усложняет работу украинских военных, но они успешно работают, опираясь в том числе на движение сопротивления. Ведь российские оккупанты располагают технику и разворачивают станции наблюдения во дворах частных жилищ местных жителей. Учитывая ширину реки Днепр, украинские защитники нуждаются в корректировке целей на левом берегу", - заявила спикер.
Также Гуменюк сообщила, что Силы обороны продолжают боевую работу и уничтожение четырех крупнокалиберных пушек - существенный удар по оккупантам и уменьшит артиллерийские обстрелы правого берега в будущем.
"Количество брошенной российскими войсками тяжелой техники на Олешковской трассе, которую пытались привлечь к штурмам, достаточно убедительно и просматривается даже из космоса", - сказала Гуменюк.
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Перший дзвіночок був,коли рашисти захопили Промку,другий коли по комунікаціях вдерлись на позиції ЗСУ. Коли всі попереджали ,в тому числі і Бутусов--що там жопа.
Питання ...ДЕ Генштаб ? в Києві ? ну тоді зрозуміло. генерал Тарнавський знищує рашистів половину того ,що подають в генштаб.
Бомбили Авдіївку Кабами, а генштаб надолужився пригнати ППО, тоді коли вже відступали ЗСУ..І нєвєєнно радіють, що збили три літаки,а раніше хіба не можна було пригнати один"Петріот" який іздить з місця на місце і рашисти побоялись вже так літати,чи той Іріс...Сраку в Києві прикривали.
А где же радость про захват Авдеевки? Где радостные визги и бравада? Что-то не в радость московитам эта ****** хероическая.
тєлємарафон
Можливо, це ти відвязалася...