Родные опознали тела воинов Ивана Житника, Андрея Дубницкого и Григория Павлова. Их ранеными взяли в плен оккупанты на позиции "Зенит" в Авдеевке. ФОТО

Журналисты "Следствия.Инфо" побеседовали с матерью, женой и сестрой трех украинских защитников, которые были ранеными оставлены на позиции "Зенит" в Авдеевке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Слідство Інфо".

Как сообщалось, Екатерина, брат которой – Иван Житник с позывным Джанго - два года служил в Авдеевке в составе 110-й бригады ВСУ, рассказала журналистам о том, что ей позвонил Иван и сказал, что он ранен и вместе с ним в шахте еще четверо раненых бойцов бригады и один военный, который был здоров, но решил остаться с побратимами.

Иван Житник с позывным Джанго

"Им (раненым) сказали, чтобы они ждали машину, а всех целых забрали. И они эту машину ждали полтора дня. И когда они поняли, что никто за ними не приедет, то начали всем звонить. Ваня, когда мне звонил, у него такие боли были, его там обкололи всем, что у них оставалось, но медикаменты заканчивались и еда тоже", - рассказывает женщина.

Разговор между братом и сестрой попал в соцсети, хотя Екатерина говорит, что ничего не публиковала, но сбросила запись разговора родственникам.

В обед зять Екатерины по видеосвязи набрал Джанго.

"Брат сказал, что командование договорилось, чтобы их забрали россияне, потому что наши к ним уже не доберутся", - говорит Екатерина.

Во время этого видеоразговора зять Екатерины увидел на видео, как в шахту зашли россияне и сказали всем выходить: "И зять говорит нам: я вижу, как заходят россияне, и говорят: "Встали, вышли, мы вас нести не будем". Зять еще пытался с ним поговорить, а они сказали брату выключить телефон.

Позже боец 110-й бригады Виктор Биляк сказал "Следствие.Инфо", что был с ранеными бойцами на "Зените" до его эвакуации оттуда. Журналисты увидели видео в российских пабликах, где видны убитые в форме ВСУ, один из них с перебинтованной головой. Видео снято на позиции "Зенит". У одного из убитых на руке есть татуировка в форме креста. Виктор Биляк идентифицировал этого мужчину как Андрея Дубницкого с позывным Байрактар - бойца 110 бригады. 14 февраля он оставался на позиции "Зенит" вместе с другими ранеными.

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Андрей Дубницкий с позывным Байрактар

"Он меня набрал в 7 утра, но мы спали. Мы в 10 утра поговорили. Он ранен в пах, перебинтован, старался шутить, расплакался. Потом мы переписывались… Последнее сообщение было в 12:00, что будет плен. Все переписки у меня остались", - говорит "Следствию.Инфо" Людмила, жена Байрактара.

16 февраля Людмила поехала в военкомат, чтобы узнать что-то о муже, однако там ей ничего не ответили: "Мне сказали, что свяжутся, но никто не связался, я вырубилась".

Людмила проснулась вечером и принялась искать информацию о муже в российских пабликах.

"В 22:30 я нашла это видео, я узнала его по татуировке. Его побратим мне подтвердил, что это он. Никто после этого мне не звонил, ничего. Сегодня просили ДНК-тест дочери, если что, я отдала все документы, данные паспорта, военный билет. Его призвали 8 марта 2022 года, и с тех пор он все время был в Авдеевке... Дочери было 4 месяца, когда его мобилизовали", - говорит женщина.

Вместе с Андреем Дубницким на российском видео находился Григорий Павлов с позывным Панда. Его узнала мама Инна.

Григорий Павлов с позывным Панда

Григорий "Панда" Павлов – контрактник, служил с 2015-го. В 2017 году был в Мариуполе, затем его перевели в 110-ю бригаду, последний год он служил на позиции "Зенит". Женщина говорит, что военные три дня ждали эвакуации.

"Они три дня ждали машину, он еще тогда не был ранен, и 14 получил ранения, у него осколочные ранения, спина… Я его очень просила, сынок, сдайся в плен, ты мне нужен живой - у него маленький ребенок - 5 лет, сын Андрюша, а он говорит: "Мама, я воин". Хотелось бы верить, что они живы. Больше всего, что я сейчас хочу, - это найти своего сына. Хочу увидеть своего сына - ему будет 30 лет в этом году", – говорит Инна.

Через несколько часов после разговора с журналистами "Следствия" женщина написала сообщение, что узнала тело сына на том же российском видео с убитыми украинскими бойцами.

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Екатерина – сестра бойца Джанго – тоже до последнего надеялась, что ее брата полечат и обменяют.

"Я надеюсь, что они их там, в Донецке, подлечат, у него ноги опухшие. Хотя бы их не расстреляли", - говорила утром журналистам Екатерина.

Однако на российском видео женщина узнала тело Ивана по одежде и бутылке с водой, которую он держал в руках, когда их выводили из шахты россияне. Иван как раз разговаривал с родными по видеосвязи, когда оккупанты зашли в их импровизированный госпиталь в шахте.

Журналисты "Следствия.Инфо" обратились за комментарием в пресс-службу 110-й отдельной механизированной бригады. Там ответили, что нужно проверять информацию: "Я не могу ни подтвердить, ни возразить, нужна проверка, верификация. Штатное расписание - это информация для служебного пользования, у меня нет доступа к этой информации... Я видел это видео, но если бы это была правда, россияне уже из этого разогнали бы истерику, что мы бросили раненых. Это могут быть ребята из другой позиции, других мест, другого времени.

Выход Сил обороны из Авдеевки

16 февраля командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что Силы обороны Таврического направления решили отойти с позиции "Зенит" в Авдеевке на юго-восточной окраине города.

В ночь 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выведении наших подразделений из Авдеевки. В свою очередь командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский проинформировал, что Силы обороны вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции. По мнению президента Украины Владимира Зеленского, решение о выходе украинских войск из Авдеевки является профессиональным и справедливым.

Позже стало известно, что на заключительном этапе операции, под давлением превосходящих сил противника, несколько украинских военнослужащих попали в плен при выходе из Авдеевки.