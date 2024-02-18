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военнопленные (990) Авдеевка (2441)

Родные опознали тела воинов Ивана Житника, Андрея Дубницкого и Григория Павлова. Их ранеными взяли в плен оккупанты на позиции "Зенит" в Авдеевке. ФОТО

донеччина,авдіївка

Журналисты "Следствия.Инфо" побеседовали с матерью, женой и сестрой трех украинских защитников, которые были ранеными оставлены на позиции "Зенит" в Авдеевке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Слідство Інфо".

Как сообщалось, Екатерина, брат которой – Иван Житник с позывным Джанго - два года служил в Авдеевке в составе 110-й бригады ВСУ, рассказала журналистам о том, что ей позвонил Иван и сказал, что он ранен и вместе с ним в шахте еще четверо раненых бойцов бригады и один военный, который был здоров, но решил остаться с побратимами.

Іван Житник

Иван Житник с позывным Джанго

"Им (раненым) сказали, чтобы они ждали машину, а всех целых забрали. И они эту машину ждали полтора дня. И когда они поняли, что никто за ними не приедет, то начали всем звонить. Ваня, когда мне звонил, у него такие боли были, его там обкололи всем, что у них оставалось, но медикаменты заканчивались и еда тоже", - рассказывает женщина.

Разговор между братом и сестрой попал в соцсети, хотя Екатерина говорит, что ничего не публиковала, но сбросила запись разговора родственникам.

В обед зять Екатерины по видеосвязи набрал Джанго.

"Брат сказал, что командование договорилось, чтобы их забрали россияне, потому что наши к ним уже не доберутся", - говорит Екатерина.

Во время этого видеоразговора зять Екатерины увидел на видео, как в шахту зашли россияне и сказали всем выходить: "И зять говорит нам: я вижу, как заходят россияне, и говорят: "Встали, вышли, мы вас нести не будем". Зять еще пытался с ним поговорить, а они сказали брату выключить телефон.

Позже боец 110-й бригады Виктор Биляк сказал "Следствие.Инфо", что был с ранеными бойцами на "Зените" до его эвакуации оттуда. Журналисты увидели видео в российских пабликах, где видны убитые в форме ВСУ, один из них с перебинтованной головой. Видео снято на позиции "Зенит". У одного из убитых на руке есть татуировка в форме креста. Виктор Биляк идентифицировал этого мужчину как Андрея Дубницкого с позывным Байрактар - бойца 110 бригады. 14 февраля он оставался на позиции "Зенит" вместе с другими ранеными.

Смотрите также: Силы спецопераций показали уникальные кадры обороны Авдеевки. ВИДЕО

Андрій Дубницький з позивним

Андрей Дубницкий с позывным Байрактар

"Он меня набрал в 7 утра, но мы спали. Мы в 10 утра поговорили. Он ранен в пах, перебинтован, старался шутить, расплакался. Потом мы переписывались… Последнее сообщение было в 12:00, что будет плен. Все переписки у меня остались", - говорит "Следствию.Инфо" Людмила, жена Байрактара.

16 февраля Людмила поехала в военкомат, чтобы узнать что-то о муже, однако там ей ничего не ответили: "Мне сказали, что свяжутся, но никто не связался, я вырубилась".

Людмила проснулась вечером и принялась искать информацию о муже в российских пабликах.

"В 22:30 я нашла это видео, я узнала его по татуировке. Его побратим мне подтвердил, что это он. Никто после этого мне не звонил, ничего. Сегодня просили ДНК-тест дочери, если что, я отдала все документы, данные паспорта, военный билет. Его призвали 8 марта 2022 года, и с тех пор он все время был в Авдеевке... Дочери было 4 месяца, когда его мобилизовали", - говорит женщина.

Вместе с Андреем Дубницким на российском видео находился Григорий Павлов с позывным Панда. Его узнала мама Инна.

Георгій Павлов з позивним

Григорий Павлов с позывным Панда

Григорий "Панда" Павлов – контрактник, служил с 2015-го. В 2017 году был в Мариуполе, затем его перевели в 110-ю бригаду, последний год он служил на позиции "Зенит". Женщина говорит, что военные три дня ждали эвакуации.

"Они три дня ждали машину, он еще тогда не был ранен, и 14 получил ранения, у него осколочные ранения, спина… Я его очень просила, сынок, сдайся в плен, ты мне нужен живой - у него маленький ребенок - 5 лет, сын Андрюша, а он говорит: "Мама, я воин". Хотелось бы верить, что они живы. Больше всего, что я сейчас хочу, - это найти своего сына. Хочу увидеть своего сына - ему будет 30 лет в этом году", – говорит Инна.

Через несколько часов после разговора с журналистами "Следствия" женщина написала сообщение, что узнала тело сына на том же российском видео с убитыми украинскими бойцами.

Также читайте: Некоторое количество украинских воинов попало в плен при выходе из Авдеевки, - Тарнавский

Екатерина – сестра бойца Джанго – тоже до последнего надеялась, что ее брата полечат и обменяют.

"Я надеюсь, что они их там, в Донецке, подлечат, у него ноги опухшие. Хотя бы их не расстреляли", - говорила утром журналистам Екатерина.

Однако на российском видео женщина узнала тело Ивана по одежде и бутылке с водой, которую он держал в руках, когда их выводили из шахты россияне. Иван как раз разговаривал с родными по видеосвязи, когда оккупанты зашли в их импровизированный госпиталь в шахте.

Журналисты "Следствия.Инфо" обратились за комментарием в пресс-службу 110-й отдельной механизированной бригады. Там ответили, что нужно проверять информацию: "Я не могу ни подтвердить, ни возразить, нужна проверка, верификация. Штатное расписание - это информация для служебного пользования, у меня нет доступа к этой информации... Я видел это видео, но если бы это была правда, россияне уже из этого разогнали бы истерику, что мы бросили раненых. Это могут быть ребята из другой позиции, других мест, другого времени.

Выход Сил обороны из Авдеевки

16 февраля командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что Силы обороны Таврического направления решили отойти с позиции "Зенит" в Авдеевке на юго-восточной окраине города.

В ночь 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выведении наших подразделений из Авдеевки. В свою очередь командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский проинформировал, что Силы обороны вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции. По мнению президента Украины Владимира Зеленского, решение о выходе украинских войск из Авдеевки является профессиональным и справедливым.

Позже стало известно, что на заключительном этапе операции, под давлением превосходящих сил противника, несколько украинских военнослужащих попали в плен при выходе из Авдеевки.
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Топ комментарии
+127
В будь якому випадку відходити з Авдіївки треба було раніше, щоб не допускати команд 'стояти на смерть' чи ситуацій, коли неможливо забрати поранених, це жахливо. Ніякі патріотичні промови командування про цінність життя наших військових не заговорять ці факти. На війні слова нічого не означають , лише дії і факти, то не серіал. Сценаристи мають піти нах..
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18.02.2024 12:23
+75
Чи це не наслідки дій піар аса Зеленського і його команди. Коли заради гарної картинки правильні рішення прийняті запізно ? І не вдалося вивизти всіх з оточення ?
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18.02.2024 12:24
+55
Правильно зробили що опублікували останнє звернення бійців. Сподіваюсь Зелю засудять до страти, бо це пряма його вина.
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18.02.2024 12:35
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У тих, хто його обрав, відсутній скоріше мозок. Причому - повністю.
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18.02.2024 18:26 Ответить
Організм не послухав Залужного в грудні, в вирішив попіаритися і поїхав в Авдіїївку, а потім та Авдіівка йому була не цікава через компанію зі звільнення Залужного і його команди.Про рівень Сирсько давно люди все розказали...Зелені думають тільки про свою політичну вигоду.

Слава і Вічна пам'ять героям,які не відступили і билися до останнього подиху!!
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18.02.2024 13:45 Ответить
Зем та його шобла повинні бути покарані, але по закону. Ось якщо по закону не вийде….
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18.02.2024 15:21 Ответить
Читаючи такі рядки виникає одне ВЕЛике бажання - щоб як найшвидше ми почули : упізнано тіла зелені та його 5 помічників.
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18.02.2024 13:47 Ответить
7-8 помічників, убитих👿
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18.02.2024 14:00 Ответить
Як пишуть наші змі, за 2 роки війни "Завадський став сьомим генералом, який загинув із початку російського вторгнення в Україну. Чотири російські генерали (Андрій Суховецький, Володимир Фролов, Канамат Боташев і Роман Кутузов) загинули в перші чотири місяці повномасштабної війни." А з нашої сторони є загиблі генерали?
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18.02.2024 13:48 Ответить
коли в армії ворог вбиває генерала, то це армії довбойобів


це ще васіль іванович на бульбі показував
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18.02.2024 13:55 Ответить
до їхнього інстинкта самозбереження зауважень немає. лишній раз ризикувати собою не будуть. тому такі результати з підлеглими, стратєг васілій івановіч.
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18.02.2024 14:05 Ответить
Командира, який залишив своїх поранених бійців, а вивіз здорових, - під суд!
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18.02.2024 13:52 Ответить
Головний в цій драмі - Сирський! І я підозрюю, що 3 штурмову кинули не для того, щоб забезпечити відхід, а щроб протримати її мясом Авдіїївку до кінця турне Гівнорадлісімуса по Європі!
Не знаходите паралелі між Блазнем і ****** - "Россія нічого і не захопила" і "Она утонула"...
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18.02.2024 14:00 Ответить
Має бути слдство і суд над командирами, якщо доведуть що поранених кинули на позиції
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18.02.2024 14:12 Ответить
Коли часу 20 хв. і вибір між хоча б себе спасти,чи загинути разом з пораненим,то може винен той,хто ще і жовтні 23 р. не виділяв гроші на фортифікаційні споруди?Хоча , для тих ,хто голусують так прямо і записано, що за результати своїх голосувагь вони не відаовідають.Отже:винних немає,або винний той,хто не давав команду на вчасний відхід, напевно якийсь сержант
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18.02.2024 15:27 Ответить
Якщо командири довели до критичної ситуації то це і є наслідки командування по всій владній вертикалі. За це і мають відповісти. Пам"ятаєте як рік назад Геншаб ЗСУ протиснув закон про відповідальність особового складу за втрату позицій. Тепер їхня черга відповідати.
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18.02.2024 16:02 Ответить
Начальники ніколи не відповідають,завжди винен підлеглий Ви неначе ніколи начальників не мали
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18.02.2024 16:52 Ответить
Якщо часу на відхід 20 хв.значитб це - НЕорганізований відступ
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19.02.2024 23:30 Ответить
Мда уж... Кажуть за декілько днів до, був туман - ідеальні умови спокійно і злагоджено вийти без втрат і забрати максимум спорядження...
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18.02.2024 14:17 Ответить
Залужный планировалвыйти с Авдеевки раньше, но наш Наполеон с позывным - «четырежды ухілянт» хотел рейтинг
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18.02.2024 14:26 Ответить
Він планував і закликав терміново робити додаткові укріплення флангів, і казав що той укріпрайон буде стояти, було ще в жовтні, потім грошей не виділяли ,потім він сказав що треба відходити, потім не хотіли відходити, потім не змогли зібратися, потім гроші таки виділили на початку 24 р.Я не здивуюсь коли виявиться, що і гроші таке "освоєні",а як же інакше?
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18.02.2024 15:21 Ответить
Ну не все так х..йово, як здається -
https://xxtomcooperxx.substack.com/p/ukraine-war-18-february-2024-after?fbclid=************************************************************* Дело в том, что, когда ДАК (и союзные итальянские армии) отступали (отступали) из Египта в восточную, а затем в центральную Ливию, будь то в 1941 или 1942-1943 годах, она оставила за собой длинный след из десятков уничтоженных машин или машин, у которых закончилось топливо, подбитых орудий, тысяч убитых, груд боеприпасов и припасов - и десятков тысяч пленных солдат. Почему-то, после нескольких дней поиска в недрах российских соцсетей, я не могу найти ничего похожего, связанного с «ВСУ» и «Авидиевкой». Да, конечно: похоже, штабное отделение 2-й роты 1-го стрелкового батальона 3-й штурмовой бригады было захвачено, а ее командир (молодой лейтенант) взят в плен живым. Да, есть видео еще 6-7 пленных военнослужащих ЗСУ. Есть видео, на которых раненые бойцы ЗСУ попали в плен к россиянам, а затем оставлены звонить своим женам и рассказывать, как их бросили (что, я не могу не признать: должно быть, является проклятием для их товарищей, которые их бросили)... Но никаких видео, где «колонны войск ЗСУ идут в плен». Даже не «очередь» из 18-20 военнопленных, как в те времена, когда русские брали Лисичанск. И очень мало видео или фото уничтоженной захваченной украинской техники
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18.02.2024 14:30 Ответить
Тому то, отой СРАТЬєх, Зеля із ставки, і утік терміноводо Західних Партнерів, щоб бути подалі від свого результату втручання у справи військових….
На Зеніті, Захисники України, так і не дочекалися зелю з єрмаком….
Співпадіння … чи так, як і Журавель, чекав…бо ********** щось там пробелькотів на синє око Г+Г…. І фсьо…
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18.02.2024 14:45 Ответить
Позиція Зеніт була самою ризиковою після виходу касапів з труби. Чого тягнули з відступом ? Нехай відповість на всю Україну командир !!! Чи Комбриг. Для чого ? Щоб всі командири відчули свою відповідальність за своїх побратимів. І що їм треба буде у майбутньому відповідати. Досить нянчитись з бездіяльністю !
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18.02.2024 14:49 Ответить
по ходу кончене командування злило цих бітардів, а зізнатися слабо...
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18.02.2024 15:35 Ответить
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18.02.2024 15:46 Ответить
дай пруф
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18.02.2024 17:15 Ответить
Почекай, інформація з часом має таке свойство як підтверджуватися.
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18.02.2024 17:19 Ответить
Це було вчора
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18.02.2024 17:42 Ответить
то зрозуміло, це ТГ чи що? хочу підписатись
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18.02.2024 19:24 Ответить
Весёленькие дела...
Давайте разбираться.
Они три дня ждали машину, он еще тогда не был ранен, и 14 получил ранения Источник:
Я правильно понимаю, что "Зенит", по факту, был блокирован противником уже к 11.02.?
И до 17.02. командование "втирало", что успешно обороняется?
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18.02.2024 15:50 Ответить
Якщо я не помиляюсь, на Зеніт уже пів року не заходила ніяка техніка. Там ротація завжди була дуже ускладнена. А про те, щоб туди щось пробилось легкоброньоване в лютому взагалі нема й мови. Виходили хто міг пішки, під туман малими групами
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18.02.2024 16:35 Ответить
Зелену 3,14дарську потвору на палю! З д'єрьмаком разом!
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18.02.2024 15:59 Ответить
Верховний ішак відповідальний за все. Забаганки ішака обертаються безпідставними трагедіями. Це безтолкове чмо намагається втриматись при владі, щоб уникнути відповідальності. Не вийде, будеш висіти на сухому каштані.
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18.02.2024 16:07 Ответить
А ті віслюки,які проголосували за ішака, не винні? На мою думку у них на руках крові не менше,ніж у тієї тварюки,яку вони вибрали!
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18.02.2024 16:39 Ответить
Це вкотре показує неадекватність і не розуміння генштабу що твореться на полях фронту іі не вміння вести операції.
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18.02.2024 16:13 Ответить
Это уже новая команда облажалась, или спишут все на Залужного?
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18.02.2024 16:29 Ответить
Коли почали масовано бомбити кабами і фосфором, треба було вже тоді починати відхід і хоч деколи питати думку командирів на місцях.
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18.02.2024 16:31 Ответить
О скільки зеленого бидла нагнали в коменти відмазувати своїх хозяїв )
Доречі, Стара Придурошна Курва Валька Саюн вже відписалася з цього приводу?
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18.02.2024 16:40 Ответить
Її поки придурошний сАган заміняє.
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19.02.2024 02:14 Ответить
Вважаю, що Україні теж треба забути про гуманізм та будь-які "правила" щодо рашки. В москві вирішили зруйнувати цивілізаційну систему, з якою світ вступив у 21 сторіччя і яка її не влаштовувала, то ж нехай вона отримає "темні часи" раннього середньовіччя з усіма їх "принадами". І не треба боятися ескалації, бо лише вона здатна примусити Захід взятися за москву "по-дорослому" (для власного порятунку. Принаймні після 3-ї світової у світі (якщо він все ж таки вціліє) точно вже не буде рашки в одному вигляді.
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18.02.2024 17:09 Ответить
Сподіваюсь на краще.
Не до теми, але. Отак можуть дойти і до Кієва. Якщо такі фортеці не буде прикривати ППО то сенсу від таких фортець немає. Це війна 20+ століття, де є такий винахід людства як авіація.
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18.02.2024 17:23 Ответить
зе чмо має відповісти за все це його відповідальність, смерть за смерть
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18.02.2024 17:40 Ответить
Наказ залишити позиції треба віддавати поки існує можливість евакуації поранених. а не їбат# вола (очкуючи брати на себе відповідальність), чекаючи команди зверху та чергового "коридору смерті" і домовлятись з ворогом про полон для "300-х".
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18.02.2024 18:50 Ответить
сльози.. Неможливо повірити, що все це відбувається у двадцять першому сторіччі((
будьте ви прокляті, кацапи. Гіршого племені не знайдеш!!
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18.02.2024 19:07 Ответить
Ну і як так? А потім кричати по всіх кутках, що всі ухилянти?
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18.02.2024 20:37 Ответить
Троє суток чекали важкопоранені! Троє суток! сирмький,зеленський -застрельтеся виродки!
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18.02.2024 20:42 Ответить
В той час Сирський особисто журналіста у лікарні провідував та посміхався.
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18.02.2024 21:49 Ответить
У мене одне єдине питання: "Коли буде вбитий Зеленський **** Володимир падла Олександрович"?
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18.02.2024 21:23 Ответить
На закупке снарядов, Резников-Зеленский украл 1,5 млрд грн. Боеприпасы не поставили, поставщики оказались вымышленными. Возможно это как раз те БК, которых не хватило для обороны Авдеевки.

Зеленский про хищения в МО молчит. Значит в доле.

Вечная слава нашим воинам ЗСУ!
Вечная память Героям отдавшим жизнь за свободу УКРАИНЫ!

Всем россиянам сдохнуть.
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18.02.2024 21:30 Ответить
Вивчи українську. Хоч якийсь від тебе, кацапчику, сенс буде.
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18.02.2024 21:52 Ответить
А ти схоже Гугл-перекладач опанував, але кремлівським/зеленським ("какаяразніца"?) тролем так і залишився.
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18.02.2024 21:57 Ответить
О, тобі сподобалась та купка гімна прикрита патріотичними гаслами? Романофь із Германія? Так і тягне підсернути на батьківщину?
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18.02.2024 22:11 Ответить
Ого які агресивні піши зелеботи. Мабуть в мюнхені дали піздов
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18.02.2024 22:12 Ответить
Ти можеш заперечити, хоч щось з написаного ?
Ні. Тому й переводиш стрілки на мову.
А сам хоч і пишеш начебто українською, але насправді працюєш на зе-шоблу, тобто на ворогів України, агентів кремля.
Це стандартна примітивна дія троля: нема аргументів по суті - чіплятися до особи опонента - до його мови, до країни перебування, до його прізвища або ніка.
Продовжуй так і далі. Тим більш очевидним буде для всіх, що ти - троль Банкової.
Між іншим: тобі платять бабло, вкрадене з бюджету, тобто у платників податків. Відповідно ти, як користувач краденого, є співучасником злочину. Суши сухарі.
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18.02.2024 23:38 Ответить
В тебе щось з логікою. Спочатку він повинен підтвердження надати, а так воно виглядає як висер, та й висером і є. А мова це підтведжує, що це кацапський провокатор. А останні 2 абзаци - для таких як ти лохів - ну, як би він патріот. Ага...
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18.02.2024 23:59 Ответить
Що ти буровиш? Яке ще на хрін "підтвердження"? Ти де було останні 2 роки? На Марсі? Маска там чекало? Чи Льоню Космоса?
занизив розмір вкраденого! 1,5 млрд. - це лише за однією карною справою. Сам рєзніков називав суму в 36 млрд., які Міноборони заплатило за постачання зброї, але ні зброї, ні повернення грошей не отримало.
Чи може ти хочеш оголошення вироку суду? Так вироку НЕ буде, поки зе-покидьки залишаються при владі. Робити вигляд, що він цього не розуміє, може лише відвертий троль.
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19.02.2024 00:58 Ответить
Вічна пам'ять ГЕРОЯМ! Горіть в аду кацапи, палайте Ze -потвори, зрадники .
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18.02.2024 21:46 Ответить
Мене не хвилюють і не дивують рашистські тварини. Вони і своїх поранених часто пристрілюють. Для московітів-засралопітеків - це цілком "нормально".
А от що мене насправді хвилює - так це номери частин та позивні командирів, які кинули поранених побратимів помирати від рук рашистів. Ці імена/позивні повинні знати принаймні їхні підлеглі. Щоби бути готовими для ситуації, що якщо що - то ці падлюки кинуть їх помирати.
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18.02.2024 21:55 Ответить
Щирі Співчуття родині
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18.02.2024 22:14 Ответить
то яка сволота відповість за це?! за тих хлопців, яких полонили? думаєте, що в тому полоні нашим хлопцям дадуть вижити?? яка **** відповість за це?? навіть тупим тиловим цивільним було ясно - Авдіївка не встоїть! то якого хріна було стільки тягнути?????? просто тупо дати згинути! це - зрада!
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18.02.2024 22:23 Ответить
Мене цікавить одне єдине питання, коли вб`ють зелену падлу, цього зеленого мародера?
Я бажаю подохнути папісаші, мамірімі, ублюдочній його дружині, яка в 2014 наводила російську зброю на українські позиції і його дітям.
Здохніть, Володимир Олександрович, разом з твоїм пожиттєвим стипендіатом міліардером з вкраденими щомісячно 12000 гривень з українського бюджету.
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18.02.2024 22:47 Ответить
Зе шобло кровавых мародеров для которых рейтинги и деньги важней всего
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18.02.2024 23:07 Ответить
Треба бути конченим ідіотом, щоб обрати багаторазового ухилянта верховним головнокомандуючим збройних сил України та ще й під час війни.
Зеленого баригу обрали 73% зелені бариги.
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19.02.2024 20:56 Ответить
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