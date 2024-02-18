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Новости Война
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Запорожская область (2828) боевые действия (3457) Тарнавский (222)

У Вербового и Работино враг понес значительные потери в людях и бронетехнике, - Тарнавский

танк,рф

В операционной зоне ОСГВ "Таврия" враг пытался вести наступательные действия по нескольким направлениям, но успеха не имел.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам:

  • на Авдеевском направлении украинские воины отразили 14 атак оккупантов возле Ласточкино.
  • на Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Победы, Новомихайловки Донецкой области, где захватчики 23 раза пытались прорвать оборону наших войск.
  • на Запорожском направлении отражены 2 атаки противника возле Пречистовки и Старомайорского Донецкой области, а также 13 попыток штурмовых действий - возле Вербового и Работино Запорожской области. Здесь враг понес значительные потери в людях и бронетехнике.

"Общие потери врага в живой силе за прошедшие сутки по всей операционной зоне составили 553 человека, в вооружении и военной технике - 66 единиц, не считая БпЛА. В частности, 4 танка, 35 ББМ, 12 артсистем, 13 автомобилей, 2 единицы спецтехники. Нейтрализовано или уничтожено 238 БпЛА разных типов. Также Силы обороны уничтожили 1 склад боеприпасов врага", – информирует Тарнавский.

Читайте также: За 4 месяца враг потерял на Авдеевском направлении более 47 тысяч военных, - Тарнавский
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Топ комментарии
+8
Після всієї брехні Тарнавського, після кидання своїх важкопоранених солдат на Зеніті, відмовивши їм в евакуації, після їх розстрілу рашистами...
Цей нелюд, покидьок та рашист Тарнавський і далі ще щось пікає.
Я б на місті родичів, розстріляних рашистами важкопоранених солдат яких він цинічно кинув у Зеніті, відмовивши в евакуації...і це бачила вся Україна... убив би цього рашистам Тарнавського.
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18.02.2024 12:57
+3
У знищенні русні цей полководець не зупиняється...Але в Авдіївці у нього стався збій,вчора він там знищив 20,5 тис,а сьогодні чомусь тільки 17 тис... А от наших поранених покинув на смерть...Ну .нічого,скоро Героя отримає у Ставці....
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18.02.2024 13:00
+3
він весь останній рік тараторив про жахливі втрати русні від дій його Таврії,по 4-5 рот /день + техніка. Але після того,як він здриснув з Авдіївки,залишивши 5 поранених на смерть-як з цепу зірвався,скоро армії в Раки не залишиться. Якби в нас була норм армія та юстиція,а не зелене шапіто-за це його б треба під трибунал....
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18.02.2024 13:17
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Це так,але тепер вони вивільнили трохи уродів та авіації від Авдіївки і почнуть нищити десь в іншому місці(Без розширення цього плацдарму- це дуже *********** історія(
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18.02.2024 12:46 Ответить
«Орехов» це і є біля Роботиного і Вербового. Отак і «началі». Вчора кацапи, які прикидалися нашими, з кожної щілини трубили про той Оріхів. Бачу, деяким добре воно засіло.
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18.02.2024 13:00 Ответить
Скільки бійців ЗСУ потрапило у авдіівці до полону, генерал Тарнавський?

хто за це буде відповідати? Або отримае орден?

Як швидко просувається ворог?

Ось питання без вашої відповіді.
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18.02.2024 16:47 Ответить
На протязі 10 років війни у нас одна і та ж проблема - наші генерали , на відміну від кацапських !, не вміють здійснювати маневр військами і швидко перекидати на місце вирішального удару війська з інших ділянок фронту. Кацапи це яскраво зараз продемонстрували, перекинувши з Куп'янського напрямку війська і таким чином додавили Авдіївку. Наші генерали на це не здатні і, що найгірше, ніхто цих генералів не міняє і висновків не робить. У нас генерали звільняються з посад і йдуть після цього тільки на підвищення.
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18.02.2024 16:48 Ответить
Головне, щоб оті особи із СРАТЬєхам у їх Ставці, не гадили!!
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18.02.2024 12:47 Ответить
Поки не вийдем на реальні втрати кацапів 3-5К в день, вони не зупиняться, буде все гірше. Треба якесь чудо.
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18.02.2024 12:50 Ответить
Після всієї брехні Тарнавського, після кидання своїх важкопоранених солдат на Зеніті, відмовивши їм в евакуації, після їх розстрілу рашистами...
Цей нелюд, покидьок та рашист Тарнавський і далі ще щось пікає.
Я б на місті родичів, розстріляних рашистами важкопоранених солдат яких він цинічно кинув у Зеніті, відмовивши в евакуації...і це бачила вся Україна... убив би цього рашистам Тарнавського.
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18.02.2024 12:57 Ответить
У знищенні русні цей полководець не зупиняється...Але в Авдіївці у нього стався збій,вчора він там знищив 20,5 тис,а сьогодні чомусь тільки 17 тис... А от наших поранених покинув на смерть...Ну .нічого,скоро Героя отримає у Ставці....
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18.02.2024 13:00 Ответить
Тарнавський відчуває вину за оточення наших і полишення в Авдіівці, тараторить без зупину про втрати на всіх напрямках
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18.02.2024 13:11 Ответить
він весь останній рік тараторив про жахливі втрати русні від дій його Таврії,по 4-5 рот /день + техніка. Але після того,як він здриснув з Авдіївки,залишивши 5 поранених на смерть-як з цепу зірвався,скоро армії в Раки не залишиться. Якби в нас була норм армія та юстиція,а не зелене шапіто-за це його б треба під трибунал....
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18.02.2024 13:17 Ответить
Йде війна з ордою. Краще допомагайте хлопцям на фронті. Путлер капут! Смерть кацапії!
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18.02.2024 19:18 Ответить
В р-ні Роботиного для ЗСУ формується такий же "котел", як біля Авдіївки. Наступні "котли" - т.з. "плацдарми" на Лівому Березі Дніпра.
Недаром зі всього оточення Залужного залишили (не поміняли) лише цього Тарнавського, ох! недаром...
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18.02.2024 19:37 Ответить
 
 