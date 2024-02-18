У Вербового и Работино враг понес значительные потери в людях и бронетехнике, - Тарнавский
В операционной зоне ОСГВ "Таврия" враг пытался вести наступательные действия по нескольким направлениям, но успеха не имел.
Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам:
- на Авдеевском направлении украинские воины отразили 14 атак оккупантов возле Ласточкино.
- на Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Победы, Новомихайловки Донецкой области, где захватчики 23 раза пытались прорвать оборону наших войск.
- на Запорожском направлении отражены 2 атаки противника возле Пречистовки и Старомайорского Донецкой области, а также 13 попыток штурмовых действий - возле Вербового и Работино Запорожской области. Здесь враг понес значительные потери в людях и бронетехнике.
"Общие потери врага в живой силе за прошедшие сутки по всей операционной зоне составили 553 человека, в вооружении и военной технике - 66 единиц, не считая БпЛА. В частности, 4 танка, 35 ББМ, 12 артсистем, 13 автомобилей, 2 единицы спецтехники. Нейтрализовано или уничтожено 238 БпЛА разных типов. Также Силы обороны уничтожили 1 склад боеприпасов врага", – информирует Тарнавский.
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хто за це буде відповідати? Або отримае орден?
Як швидко просувається ворог?
Ось питання без вашої відповіді.
Цей нелюд, покидьок та рашист Тарнавський і далі ще щось пікає.
Я б на місті родичів, розстріляних рашистами важкопоранених солдат яких він цинічно кинув у Зеніті, відмовивши в евакуації...і це бачила вся Україна... убив би цього рашистам Тарнавського.
Недаром зі всього оточення Залужного залишили (не поміняли) лише цього Тарнавського, ох! недаром...