За 4 месяца враг потерял на Авдеевском направлении более 47 тысяч военных, - Тарнавский
На Авдеевском направлении своим мужеством, стойкостью и героизмом украинские защитники нанесли врагу огромные потери и уничтожили значительный резерв российских оккупантов, который те планировали применить на других участках фронта для наступательных действий.
Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, за 4 месяца активной фазы Авдеевской оборонной операции (с 10 октября 2023 года по 17 февраля 2024) года на Авдеевском направлении общие потери российских войск составляют:
- личного состава – 47 186 человек
- танки - 364
- артиллерийские системы - 248
- боевые бронемашины - 748
- самолеты - 5
"Благодарю каждого воина за стойкость, мужество и героизм! За каждого уничтоженного оккупанта! За каждый сожженный танк и бронемашину!", - добавляет Тарнавский.
Выход Сил обороны из Авдеевки
16 февраля командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что Силы обороны Таврического направления решили отойти с позиции "Зенит" в Авдеевке на юго-восточной окраине города.
В ночь 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выведении наших подразделений из Авдеевки. В свою очередь командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский проинформировал, что Силы обороны вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции. По мнению президента Украины Владимира Зеленского, решение о выходе украинских войск из Авдеевки является профессиональным и справедливым.
Позже стало известно, что на заключительном этапе операции, под давлением превосходящих сил противника, несколько украинских военнослужащих попали в плен при выходе из Авдеевки.
Пожалуйста, подождите...
16 тищ. разделить на 8 это 2 тищи - максимум
как и утверждает Тарнавский
С другой стороны:
47 тищ. / (4мес * 30 дней) равно где-то 400 кацапо-жмуров в сутки
реальная цифра
То може варто було залишити захисників Авдіївки, як це зробили у Маріуполі?
На даний час він здійснює розвідку боєм малими піхотними групами на підступах до Ласточкіного, яке, вочевидь, є найближчою ціллю. Там українські позиції вразливі, оскільки селище знаходиться в низині з каскадом ставків й до того ж на лівому фланзі від нього височать споруди коксохім заводу, захопленого ворогом, звідки він може вести прицільний вогонь по прямій. Тобто тримати підходи до селища під вогневим контролем.
Оборонні рубежі південніше і східніше селищ Тоненьке-Сєверне - більш стійкі до ворожих атак - там супротивник не мав успіху впродовж всього 2023 року, тому ударами на Ласточкіне буде намагатись обійти ці укріплені позиції.
Проблема в тому, що такі успіхи - не завжди "завдяки" вмілому командуванню, а "наперекір" помилкам (в т.ч. ймовірно навмисним - як з відкладанням відступу).
І чи варто було влаштовувати м'ясорубку?
На дорогах України за рік гине до 10 тисяч людей.
Загибель Героїв - це трагедія.
по твоїй логіці - зразу в Париж треба
я запитав - куди виводити? якщо по всій Україні піф-паф?
я запитав: "куди виводити?"
відповіді від ТЕБЕ - я не отримав - діалог закінчено
@shwejk1
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2 год
Помічено , що після візиту типу верховного Зельонского на фронт - місто яке він вибрав собі за "власну фортецію" за деякий час здають, та ще з страшними втратами для України. Так було з Сєверодонецьком, Соледаром, Бахмутом, тепер ось Авдіївка. Слідкуйте куди він далі поїде
https://www.president.gov.ua/
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
Офіційне інтернет-представництво
Під час робочої поїздки до Маріуполя Президент України Володимир Зеленський ознайомився, як відбувається підводне розмінування в акваторії Азовського моря.
https://twitter.com/APUkraine https://t.me/OP_UA https://www.instagram.com/op_ukraine/ https://www.youtube.com/user/PresidentGovUa
Завтра зі тисячу, рашистів доповість про знищення мінімум 500
Тому що навіть першокласник може порахувати скільки відзвітовується ,цей генерал в Генштаб і які втрати,показують.
Ось це "деяка кількість..". Він не сказав декілька тобто не багато. Крім того так не етично так говорити про воїнів які попали в полон чи загинули.
у орків багато беспілотників та артилерії і пересування військ засікають ще на початку переміщення....
деколи погано спрацьовує розвідка і недооціюють кількість ворожого підрозділу, артилерії
у нас нехватає техніки для швидких маневрів а для маршбросків із важкою амуніцією середній вік 40+ не підходить, вони просто неспроможні швидко подолати відстані...
в підрозділах є реально хворі бійці, через погану роботу ВЛК які також не можуть виконувати поставлені задачі...
в результаті задача може і ставиться реальна для укомплектованого технікою підрозділу, із віком 20+ та здорових бійців але в реалі отримуємо те що отримуємо
до цього додається фактор Ланцетів який може вибити арту підтрики, дрони що можуть вивести