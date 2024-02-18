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Новости Война
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ликвидация (3128) уничтожение (6229) Авдеевка (2441) Тарнавский (222)

За 4 месяца враг потерял на Авдеевском направлении более 47 тысяч военных, - Тарнавский

авдіївка

На Авдеевском направлении своим мужеством, стойкостью и героизмом украинские защитники нанесли врагу огромные потери и уничтожили значительный резерв российских оккупантов, который те планировали применить на других участках фронта для наступательных действий.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, за 4 месяца активной фазы Авдеевской оборонной операции (с 10 октября 2023 года по 17 февраля 2024) года на Авдеевском направлении общие потери российских войск составляют:

  • личного состава – 47 186 человек
  • танки - 364
  • артиллерийские системы - 248
  • боевые бронемашины - 748
  • самолеты - 5

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"Благодарю каждого воина за стойкость, мужество и героизм! За каждого уничтоженного оккупанта! За каждый сожженный танк и бронемашину!", - добавляет Тарнавский.

Выход Сил обороны из Авдеевки

16 февраля командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что Силы обороны Таврического направления решили отойти с позиции "Зенит" в Авдеевке на юго-восточной окраине города.

В ночь 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выведении наших подразделений из Авдеевки. В свою очередь командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский проинформировал, что Силы обороны вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции. По мнению президента Украины Владимира Зеленского, решение о выходе украинских войск из Авдеевки является профессиональным и справедливым.

Позже стало известно, что на заключительном этапе операции, под давлением превосходящих сил противника, несколько украинских военнослужащих попали в плен при выходе из Авдеевки.
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Топ комментарии
+32
Ще один статистик. А наших скільки загибло, поранено. В полон скільки потрапило - відзвітувати не тягне??? І що ти робиш для того, щоб їх врятувати???
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18.02.2024 13:01
+29
олег край
@shwejk1
·
2 год
Помічено , що після візиту типу верховного Зельонского на фронт - місто яке він вибрав собі за "власну фортецію" за деякий час здають, та ще з страшними втратами для України. Так було з Сєверодонецьком, Соледаром, Бахмутом, тепер ось Авдіївка. Слідкуйте куди він далі поїде
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18.02.2024 13:04
+27
І тут Остапа (Бендера) понесло....Учора у цього полководця русня втратила 20,5 тис,сьогодні зранку 17 тис,а в обід вже 47 тис...Такими темпами він скоро й китайської армії добереться.... А от наших поранених бійців залишив на вірну смерть на Зеніті....Значить скоро отримає Героя....
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18.02.2024 13:04
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Ще один статистик. А наших скільки загибло, поранено. В полон скільки потрапило - відзвітувати не тягне??? І що ти робиш для того, щоб їх врятувати???
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18.02.2024 13:01 Ответить
Оце - оцінка від ворожого блогера-фронтовика "Мурзи":

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18.02.2024 13:03 Ответить
1 к 8
16 тищ. разделить на 8 это 2 тищи - максимум
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18.02.2024 13:07 Ответить
немає 1 до 8 тому що у орків сильна перевага в арті, беспілотниках і авіації
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18.02.2024 14:08 Ответить
... а если 5 тищ. умножить на 8 = 40 тищ.
как и утверждает Тарнавский
С другой стороны:
47 тищ. / (4мес * 30 дней) равно где-то 400 кацапо-жмуров в сутки
реальная цифра
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18.02.2024 13:23 Ответить
Хочешь я тоже такое напишу, просто оправдывают сырского.
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18.02.2024 15:15 Ответить
В чому той допис jвиправдовує? Що Сирський спланував і реалізував операцію з виводу авдіївського гарнізону з міста під прикриттям спецназу і 3-ї ШБр?
То може варто було залишити захисників Авдіївки, як це зробили у Маріуполі?
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18.02.2024 15:24 Ответить
Як кажуть вивів, у свинячий голос.
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18.02.2024 17:49 Ответить
то ж написано - скільки ваших знищили
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18.02.2024 13:03 Ответить
Для проведення стабілізаційних заходів в Авдіївці ворогу потрібно не менш як з тиждень часу.
На даний час він здійснює розвідку боєм малими піхотними групами на підступах до Ласточкіного, яке, вочевидь, є найближчою ціллю. Там українські позиції вразливі, оскільки селище знаходиться в низині з каскадом ставків й до того ж на лівому фланзі від нього височать споруди коксохім заводу, захопленого ворогом, звідки він може вести прицільний вогонь по прямій. Тобто тримати підходи до селища під вогневим контролем.
Оборонні рубежі південніше і східніше селищ Тоненьке-Сєверне - більш стійкі до ворожих атак - там супротивник не мав успіху впродовж всього 2023 року, тому ударами на Ласточкіне буде намагатись обійти ці укріплені позиції.
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18.02.2024 15:39 Ответить
понеслась по кочках перебивка "успіхами".
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18.02.2024 13:01 Ответить
Та успіхи були. Але ці успіхи вигризалися кров'ю і потом наших військовиків.
Проблема в тому, що такі успіхи - не завжди "завдяки" вмілому командуванню, а "наперекір" помилкам (в т.ч. ймовірно навмисним - як з відкладанням відступу).
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18.02.2024 13:53 Ответить
Тепер ділимо кацапів на 7 і отримуємо страшну цифру наших втрат.
І чи варто було влаштовувати м'ясорубку?
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18.02.2024 13:01 Ответить
Діли на 10, на 20, на 100500! Продовжуй слухати Тарнавського і дивитися "телемарафон"
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18.02.2024 13:07 Ответить
16 тищ. / 7 = 2,28 тищ.
На дорогах України за рік гине до 10 тисяч людей.
Загибель Героїв - це трагедія.
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18.02.2024 13:09 Ответить
Так может нужно было выводить людей в самом начале февраля, когда там стало совсем хреново и не допускать этого? Как писали и говорили вменяемые люди. Или это не наши воины?
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18.02.2024 13:37 Ответить
Куди виводити? в Париж?
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18.02.2024 13:42 Ответить
А зараз вони в Парижі?
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18.02.2024 14:03 Ответить
зараз там де теж піф-паф
по твоїй логіці - зразу в Париж треба
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18.02.2024 14:11 Ответить
Будем знать что сейчас они оказывается в Париже.
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18.02.2024 14:23 Ответить
ти сказав - не я
я запитав - куди виводити? якщо по всій Україні піф-паф?
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18.02.2024 14:30 Ответить
Это именно ты сказал, пи@дун. Спроси у Сырского зачем он вывел если везде пиф-паф. Расскажешь куда тебя пошлют.
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18.02.2024 14:36 Ответить
ти запитав: "Так может нужно было выводить людей в самом начале февраля?"
я запитав: "куди виводити?"
відповіді від ТЕБЕ - я не отримав - діалог закінчено
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18.02.2024 14:51 Ответить
Ну и вали, скатертью дорога ТЕБЕ, парижанин. Адью.
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18.02.2024 15:02 Ответить
Знов ПАСКУДА виповзла СКЫГЛЫТЫ
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18.02.2024 13:11 Ответить
олег край
@shwejk1
·
2 год
Помічено , що після візиту типу верховного Зельонского на фронт - місто яке він вибрав собі за "власну фортецію" за деякий час здають, та ще з страшними втратами для України. Так було з Сєверодонецьком, Соледаром, Бахмутом, тепер ось Авдіївка. Слідкуйте куди він далі поїде
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18.02.2024 13:04 Ответить
Ви пропустили Маріуполь, ось де вже "найвеличніший" відірвався. Та й той фонтан кацапи вивезли до себе в орду:
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18.02.2024 13:12 Ответить
.. о так , з памяті здається числа , 10 , 11 лютого 22 був помпезний візит до Маріка найвеличнішого , паралельно проводилось розмінування морпорту , а верещалка радісно в фейсі проспівала про розмінування кримських переходів ., далі всім пообіцяли шашлики ( тільки не сказали кого будуть жарить !! ) , а мін обер резніков потішив звісткою що він не бачить ну ніяких російських ударних угруповань на кордонах ..
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18.02.2024 13:30 Ответить
Ось, прямо з Президентсбкого сайту:

https://www.president.gov.ua/

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

Офіційне інтернет-представництво
Під час робочої поїздки до Маріуполя Президент України Володимир Зеленський ознайомився, як відбувається підводне розмінування в акваторії Азовського моря.


https://twitter.com/APUkraine https://t.me/OP_UA https://www.instagram.com/op_ukraine/ https://www.youtube.com/user/PresidentGovUa

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18.02.2024 13:41 Ответить
воно і Херсон здало
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18.02.2024 19:58 Ответить
А хіба не зрозуміло було про що мова???
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19.02.2024 08:25 Ответить
А з останніх "досягнень" "оплескозалежного"6
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18.02.2024 13:14 Ответить
А далі його в той бік взагалі не пускати! Взагалі нікуди не випускати! Нехай сидить в бункері і гризе мівіну!
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18.02.2024 13:25 Ответить
... Собор у Парижі-"воспалав" від погляду на Найвеличнійшого, храм в Японії- провалився під землю, Германія- найбільший потоп за останні десятиріччя, Оманський падішах...
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18.02.2024 13:44 Ответить
Під Оріхів недавно приїздив. А тепер там штурми почалися.
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18.02.2024 14:25 Ответить
Ану доведи, що із страшними втратами!
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18.02.2024 14:31 Ответить
Офіс, благаю вас: не випускайте його нікуди!!!
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18.02.2024 19:12 Ответить
І тут Остапа (Бендера) понесло....Учора у цього полководця русня втратила 20,5 тис,сьогодні зранку 17 тис,а в обід вже 47 тис...Такими темпами він скоро й китайської армії добереться.... А от наших поранених бійців залишив на вірну смерть на Зеніті....Значить скоро отримає Героя....
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18.02.2024 13:04 Ответить
Тільки він говорив, що 17/20 тис - це з 1 січня. А 47 тис - за останні чотири місяці.
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18.02.2024 13:33 Ответить
є кількісь загальних втрат (убиті разом з пораненими), є кількість убитих, а ще є кількісь незворотніх втрах - тобто убиті плюс каліки, що вже ніколи не повернуться на поле бою
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18.02.2024 13:42 Ответить
Читай уважніше... 20 К це при безпосередньому штурмі Авдіїівки а 47 це в битві за Авдіївку з жовтня минулого року.
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18.02.2024 14:14 Ответить
Він же навіть не знає по нашим втратам в Авдіївці загиблі,поранені,полон, ті що знаходяться на захопленій території непоміченими та здійснюють відхід,звідки може щось правдиве по ворогу?Шукають вільні вуха щоб лапші накинути.
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18.02.2024 14:39 Ответить
Вже 47 ...
Завтра зі тисячу, рашистів доповість про знищення мінімум 500
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18.02.2024 13:05 Ответить
Мене неодноразово відправляли в бан ,на три дні.за Тарнавського. та і не тільки мене.
Тому що навіть першокласник може порахувати скільки відзвітовується ,цей генерал в Генштаб і які втрати,показують.
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18.02.2024 13:14 Ответить
Щоб відвести увагу від оточення наших військових з під Авдіївки ще не це розкажуть. Так само і слизький тіп Умеров з Зеленським
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18.02.2024 13:06 Ответить
Вони можуть собі це дозволити ми ні
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18.02.2024 13:06 Ответить
Шо то для москалів втрати 50К? я вас прошу...
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18.02.2024 13:08 Ответить
не просіть нас,а краще поясніть свою теорію!
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18.02.2024 13:12 Ответить
"Деяка кількість українських воїнів потрапила в полон під час виходу з Авдіївки, - Тарнавський Джерело:

Ось це "деяка кількість..". Він не сказав декілька тобто не багато. Крім того так не етично так говорити про воїнів які попали в полон чи загинули.
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18.02.2024 13:14 Ответить
Якщо мене колись спитають що таке герЇ,чому ми скандуємо Слава Героям,я відповім я знаю що таке герой і хто такі герої.Найкрутіші герої нашого часу наші ЗСУ,таких в світі більше нема,я щастливий жити в один час з такими людьми як вони,я щастливий бути Українцем
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18.02.2024 13:19 Ответить
Досить сцяти людям в очі.
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18.02.2024 13:47 Ответить
Це хороші цифри. Бо вся ця орда могла вилитися в степи на захід від Авдіївки і піти далі якби не подохли під авдіївкою. Я не знаю з військової точки зору наскільки піздно вийшли з міста але те, що загибель наших воїнів була не марною - це факт.
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18.02.2024 14:12 Ответить
Є фактори які дуже впливають на виконання поставлених задач, в результаті вони не виконуються або виконуються із втратами і з цим наразі неможливо щось вдіяти

у орків багато беспілотників та артилерії і пересування військ засікають ще на початку переміщення....

деколи погано спрацьовує розвідка і недооціюють кількість ворожого підрозділу, артилерії

у нас нехватає техніки для швидких маневрів а для маршбросків із важкою амуніцією середній вік 40+ не підходить, вони просто неспроможні швидко подолати відстані...

в підрозділах є реально хворі бійці, через погану роботу ВЛК які також не можуть виконувати поставлені задачі...

в результаті задача може і ставиться реальна для укомплектованого технікою підрозділу, із віком 20+ та здорових бійців але в реалі отримуємо те що отримуємо

до цього додається фактор Ланцетів який може вибити арту підтрики, дрони що можуть вивести
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18.02.2024 14:28 Ответить
Вбитих орків багато не буває..Про втрати ЗСУ зе- влада завжди замовкає.Але хоч приблизну кількість полоненних під Авдіївкою наших солдат і офіцерів можно оприлюднити.Ти теж таємниця? Десь в рашСМИ просочилося від 500 до 1500 полоненних ЗСУ..Кому вірити?
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18.02.2024 15:02 Ответить
Поле боя залишилось за кацапами і значну частину підбитої техніки вони відновлять...
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18.02.2024 15:03 Ответить
Щось він багато став ''відсвічувати''. Хліб в буданова забирає
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18.02.2024 15:21 Ответить
Uroven generala kak buchaltera,on so vsex sitaciji najdiot vyxod,daze nagradu imeno on polucit za eto.Ne nu govorit on umejet,a bolse vydymo nekomu i nenuzno
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18.02.2024 15:36 Ответить
Кацапам ті втрати як два пальці об асфальт ..... Українському суспільству пора це вже зрозуміти.
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18.02.2024 15:52 Ответить
яке глузду вi общаетесь с кiцiпскими бiтами?
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18.02.2024 20:26 Ответить
Яким чином можна порахувати ті заявлені десятки тисяч загиблих орків якщо їхні трупи залишаються на захопленій ворогом території? Такими темпами скоро армія орків зникне а вона є і збільшується.
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18.02.2024 22:13 Ответить
Статисти - пізд......унці!
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19.02.2024 07:50 Ответить
 
 